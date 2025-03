Recenzja OnePlus Watch 3. Minusów trzeba szukać na siłę

Już na wstępie postawię sprawę jasno: nie jestem największym miłośnikiem smartwatchy na świecie, a na co dzień preferuję klasyczny zegarek. Po kilku tygodniach, jakie z nim spędziłem, wiem jednak, że OnePlus Watch 3 mógłby zostać na moim nadgarstku na dłużej. Naprawdę dobrze nam się ze sobą funkcjonowało, a gdy przyszedł czas pisania recenzji, minusów musiałem szukać trochę na siłę.

OnePlus Watch 3 – recenzja pochwalna… bo nie dał mi wyboru

OnePlus Watch 3 to smartwatch z gatunku uniwersalnych. Taki, co to śledzi naszą aktywność podczas treningów i poza nimi, monitoruje podstawowe wskaźniki zdrowotne, a i wyświetla powiadomienia oraz pozwala wykonywać wiele zadań, do których normalnie używamy smartfona, bez konieczności sięgania po niego do kieszeni.

Kierowany jest do użytkowników, którzy mają nieco większe wymagania, a w samej ofercie OnePlusa jest zdecydowanie modelem flagowym. Podczas kilkutygodniowego testu korzystałem z niego całodobowo, aby mieć jak najwięcej okazji do sprawdzenia jego możliwości. Tak powstała ta recenzja, ale zanim podzielę się opinią, wyjaśnijmy sobie, z czym konkretnie mamy do czynienia. Tak prezentuje się…

OnePlus Watch 3 (fot. Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Specyfikacja OnePlus Watch 3

Klasycznie już zacznijmy od specyfikacji technicznej. Już ona obiecuje wiele. Oto podstawowe parametry i cechy:

okrągły wyświetlacz LTPO AMOLED o średnicy 1,5 cala, rozdzielczości 466×466 pikseli i jasności sięgającej 2200 nitów,

główny procesor Qualcomm Snapdragon W5 + wspierająca go jednostka MCU BES2800BP,

system operacyjny Wear OS 5 + RTOS,

dwuzakresowe Wi-Fi, Bluetooth 5.2 i NFC,

GPS + GLONASS + Galileo,

pulsometr, pulsoksymetr, barometr, akcelerometr, żyroskop,

krzemowo-węglowy akumulator o pojemności 631 mAh, zapewniający ok. 5 dni normalnego działania,

obrotowa koronka i niezależny przycisk funkcyjny,

wbudowane głośnik i mikrofon,

pyło- i wodoszczelna konstrukcja w klasie IP68 / 5 ATM i certyfikat militarny MIL-STD-810H,

wymiary: 46,6 × 47,6 × 11,75 mm,

waga: 81 g (z paskiem).

Taka specyfikacja jasno daje do zrozumienia, że OnePlus Watch 3 nie należy do najtańszych smartwatchy na rynku. Producent życzy sobie za niego 1499 złotych. Jeśli jednak się pospieszysz, to do 18 marca 2025 roku możesz kupić go za 1299 złotych. Przygotowany został tylko jeden rozmiar (46 mm), można za to wybrać kolor: albo czarny, albo zielony.

W pudełku, poza samym zegarkiem, odnajdujemy jedynie 100-centymetrowy kabelek i magnetyczną podstawkę ładującą. Więcej nie ma, ale też na dobrą sprawę niczego więcej nie trzeba. Raczej zbędny będzie też inny pasek, ponieważ ten dołączony do zestawu pasuje na nadgarstki o obwodzie od 140 do 210 mm. W razie czego jednak można to zrobić i to bez używania specjalistycznych narzędzi.

OnePlus Watch 3 (fot. Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Jak wygląda (i jak działa) OnePlus Watch 3?

Przyznam szczerze, że gdy zobaczyłem ten zegarek po raz pierwszy, nie byłem zachwycony jego designem. Szczególnie nie podobało mi się to spłaszczenie na prawej krawędzi. Nie wiem, czy to kwestia tego, że już się przyzwyczaiłem, ale w momencie pisania tej recenzji nie mam oporów, by nazwać go ładnym.

Na wspomnianej już prawej krawędzi mamy dwa przyciski funkcyjne, z czego jeden pełni też funkcję obrotowej koronki (z przyjemną w dotyku teksturą). Oba działają bez zarzutu i są przyjemne w użytkowaniu, choć ten dolny mógłby mieć nieco większy zakres ruchu. Dodam od razu, że służy on do aktywowania trybów treningowych, a przytrzymanie przenosi nas do opcji zasilania. Wciśnięcie koronki zaś powoduje uruchomienie menu aplikacji lub powrót do ekranu głównego, a jej przytrzymanie aktywuje Asystenta Google.

Smartwatch jest lekki i wygodny, a przy tym naprawdę solidny. Konstrukcja została wykonana ze stali nierdzewnej, bezel – z tytanu, a wyświetlacz pokryty został szafirowym szkiełkiem. Całość jest wodoszczelna i spełnia wymogi militarnej normy MIL-STD-810H. Jedyny zarzut, jaki mógłbym mieć w tym kontekście, dotyczy grubości. Blisko 12-milimetrowy korpus może być dość uciążliwy, jeśli lubisz nosić ubrania z długim, przylegającym do ciała rękawem.

OnePlus Watch 3 (fot. Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Wyświetlacz, na który chce się patrzeć

OnePlus Watch 3 ma okrągły panel typu LTPO AMOLED o średnicy 1,5 cala i wysokiej rozdzielczości. Intensywność wyświetlanych kolorów jest bardzo wysoka, podobnie jak ostrość obrazu. Wszystko jest czytelne i dobrze widoczne, nawet na dworze, przy słonecznej pogodzie (na szczęście podczas zimowych testów trafiło się i parę takich dni, choć trochę musiałem na nie poczekać). To zasługa wysokiej jasności, sięgającej aż 2200 nitów.

Wyśmienicie prezentuje się też na tym ekranie obraz w ruchu. Nie mam żadnych zastrzeżeń do dynamiki – wszystko pozostaje ostre, nawet przy szybkim przewijaniu. Równocześnie, kiedy nie jest to potrzebne, częstotliwość odświeżania spada do poziomu 1 Hz – to świetny sposób na zaoszczędzenie energii, szczególnie w trybie Always-On (w którym ekran nigdy do końca nie gaśnie).

OnePlus Watch 3 (fot. Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Czas pracy to kolejny atut tego smartwatcha

Skoro wywołałem już temat energii, poświęćmy teraz chwilę akumulatorowi. OnePlus postawił na ogniwo o sporej pojemności (631 mAh), dzięki czemu codzienne ładowanie nie jest koniecznością. Przy bardzo intensywnym użytkowaniu – z regularnie aktywowanym GPS-em i niegasnącym wyświetlaczem – smartwatch jest w stanie wytrzymać jakieś 2-3 dni.

Gdy wyłączyłem tryb Always-On, ale wciąż intensywnie korzystałem z zegarka przez całą dobę – ładowania wymagał dopiero po 5 dniach. Przy bardziej sporadycznym użytkowaniu spokojnie powinien więc wytrzymać tydzień albo i dłużej.

Nagły brak energii w dodatku nie jest żadnym problemem, ponieważ funkcja szybkiego ładowania sprawia, że już po 10 minutach akumulator jest na tyle naładowany, by zapewnić cały dzień działania. Uzupełnianie energii do pełna zajmuje zaś niespełna godzinę.

Tryb standardowy po lewej i Always-On po prawej (fot. Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Co dwie głowy, to nie jedna

Inżynierowie OnePlusa zdają się wychodzić z założenia, że co dwie głowy, to nie jedna. Dlatego w środku zegarka zainstalowali dwa procesory. Głównym jest topowy Qualcomm Snapdragon W5 – odpowiedzialny za obsługę wszystkich wymagających procesów. Towarzystwa dotrzymuje mu energooszczędna jednostka BES2800, obsługująca podstawowe zadania.

Efekt jest taki, że całość działa niesamowicie płynnie. Podczas trzech tygodni testów nie uświadczyłem żadnego poważniejszego spadku wydajności, co mówi chyba samo za siebie. Równocześnie dwa procesory pozwalają na zaoszczędzenie energii, co ma niebagatelny wpływ na opisywany wyżej długi czas pracy między ładowaniami.

OnePlus Watch 3 (fot. Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Proponuję w tym miejscu zakończyć opisywanie technikaliów – przejdźmy do tego, co najciekawsze, a więc do konkretnych możliwości smartwatcha OnePlus Watch 3.

Jak OnePlus Watch 3 czuwa nad zdrowiem?

OnePlus Watch 3 jest smartwatchem wyposażonym między innymi w 8-kanałowy pulsometr, 16-kanałowy pulsoksymetr oraz nadgarstkowy termometr. Oferuje przede wszystkim całodobowy pomiar tętna i natlenienia krwi, ale też umożliwia monitorowanie zmian temperatury. To warto podkreślić: zegarek nie wyświetla konkretnej temperatury ciała, lecz właśnie jej wahania.

Dodatkowo smartwatch pozwala na wykonanie badania EKG, sztywności tętnic i oddechu. Co więcej, komplet tych badań można wykonać równocześnie – w ramach 60-sekundowej kontroli. Służy do tego specjalna aplikacja. Wystarczy zacisnąć pasek zegarka, ułożyć nadgarstek na płaskiej powierzchni oraz przyłożyć palec do dolnego przycisku – po upływie minuty otrzymujemy raport podsumowujący nasz stan zdrowia.

60-sekundowa kontrola zdrowia na OnePlus Watch 3 (fot. Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Oprócz tego OnePlus Watch 3 ocenia także naszą psychiczno-fizyczną kondycję i oferuje treningi oddechowe. Na szerszą wzmiankę zasługuje też…

Monitoring snu

Gdy przychodzi czas snu, zegarek przechodzi w tryb nocny, w którym wyłącza powiadomienia wibracyjne, przygasza ekran i dezaktywuje funkcję podnieś, by wybudzić. Dzięki temu można się przewracać w łóżku, a podświetlenie wyświetlacza nie obudzi ani Ciebie, ani ewentualnego kompana towarzyszącego Ci w objęciach Morfeusza.

Równocześnie aktywowany zostaje monitoring czasu i jakości snu. Po pobudce zaś na wyświetlaczu pojawia się ekran powitalny z aktualną godziną, prognozą pogody i raportem ze snu do przejrzenia. Możemy zobaczyć wykres naszego nocnego odpoczynku, z podziałem na sen głęboki, lekki, fazę REM i czuwanie, wraz z informacją, czy miks jest właściwy, czy też coś jest z nim nie tak.

Tak żegna i wita OnePlus Watch 3 (fot. Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

W szczegółowym raporcie odnajdujemy też informację o częstości oddechów, zakresie tętna, temperaturze nadgarstka i średniej saturacji. Zegarek przedstawia też ryzyko wystąpienia problemów z oddychaniem i umożliwia monitorowanie chrapania. Słowem: komplet. Otrzymujemy ponadto wskazówki na temat tego, co możemy zrobić, by odpoczywać efektywniej. I, oczywiście, trudno ocenić mi precyzję tego monitoringu, ale sam czas rejestrowany jest jak najbardziej właściwie.

screeny: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl

OnePlus Watch 3 jako partner treningowy

Dla wielu osób jednak główne zadanie smartwatcha polega na monitorowaniu aktywności. Jak OnePlus Watch 3 wywiązuje się z tego zadania? Ponownie – bez zarzutu. Przez całą dobę motywuje do działania, wypełniając cztery okręgi, symbolizujące stopień realizacji celów związanych z liczbą kroków, spalonych kalorii, minut treningu i sesji aktywności. Oczywiście, poszczególne cele można sobie samemu zdefiniować.

OnePlus Watch 3 (fot. Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Zegarek sprawdza się też podczas konkretnych treningów. Oferuje ponad setkę trybów sportowych, pozwalając na rejestrowanie ćwiczeń wraz ze wszystkimi szczegółami. Największy potencjał wykazuje podczas biegania (mierząc czas kontaktu z podłożem, VO2 Max, kadencję, poziomy wzniesień czy strefy spalania tłuszczu) oraz szusowania na nartach (śledząc prędkość czy kąt nachylenia zbocza), ale też jazdy na rowerze, pływania, górskich wędrówek czy gry w tenisa lub badmintona.

Trzeba pamiętać, że nie jest to rasowy zegarek sportowy, lecz uniwersalny smartwatch. Porównania do zegarków Polar czy Suunto byłyby więc nie na miejscu, ale dla osób, które nie potrzebują treningowych komputerów na nadgarstkach, lecz chcą tylko w miarę precyzyjnie kontrolować wyniki aktywności, OnePlus Watch 3 wydaje się więcej niż wystarczający.

OnePlus Watch 3 (fot. Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Jest też wbudowany GPS

Pozytywnie na precyzję pomiarów podczas aktywności wpływa również wbudowany moduł GPS, odbierający sygnały w dwóch pasmach (L1 i L5). Nie tylko monitoruje prędkość, dystans i tempo, ale też pozwala zapisywać trasy biegów, spacerów czy przejażdżek.

Na tym jego funkcjonalność się nie kończy, bo OnePlus Watch 3 oferuje dostęp do aplikacji Mapy Google, pozwalając na podgląd aktualnej lokalizacji czy nawigację do celu (wraz ze wskazówkami głosowymi).

OnePlus Watch 3 (fot. Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Zegarek potrafi błyskawicznie określić swoją lokalizację – zarówno na dworze, jak i w pomieszczeniach zajmuje mu to nie więcej niż parę sekund. Świetna jest też jego precyzja – tak w gęsto zabudowanym obszarze, jak i wśród drzew.

fot. Wojciech Kulik | Tabletowo.pl

Funkcje zegarka OnePlus Watch 3 można by wymieniać bez końca

Nawigacja poprzez Mapy Google to tylko jedna z wielu funkcji smartwatcha OnePlus Watch 3, które przydają się na co dzień. W menu głównym odnajdujemy też wiele innych aplikacji, w tym kalendarz, stoper, minutnik, prognozę pogody czy alarm. Jest również Asystent Google. Wszystko działa prawidłowo i dobrze wykorzystuje przestrzeń oferowaną przez 1,5-calowy wyświetlacz.

Nie zabrakło też odtwarzaczy YouTube Music oraz Spotify. Smartwatch umożliwia odtwarzanie muzyki w tych serwisach, jak również sterowanie odtwarzaczem uruchomionym na telefonie. Możliwe jest przełączanie utworów, regulacja głośności czy też pauzowanie i wznawianie – bez konieczności sięgania do kieszeni.

Zegarek ma system Wear OS i udostępnia Sklep Google, z którego można pobrać kolejne aplikacje, by jeszcze bardziej rozszerzyć funkcjonalność – chociażby o kalkulator, notatnik i najrozmaitsze programy treningowe czy związane z produktywnością.

OnePlus Watch 3 (fot. Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Zegarek został w dodatku wyposażony w moduł NFC i umożliwia dokonywanie płatności zbliżeniowych. Całość działa w oparciu o Portfel Google, więc mamy do czynienia z naprawdę uniwersalnym rozwiązaniem.

Krótko mówiąc: cały interfejs systemu Wear OS 5.0 prezentuje się naprawdę świetnie, łącząc w sobie estetyczny minimalizm z funkcjonalną obszernością (a funkcjonalne zaplecze jest niezaprzeczalnie szerokie). Jestem fanem.

Tak wygląda interfejs Wear OS 5 na OnePlus Watch 3 (fot. Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Powiadomienia, wiadomości, rozmowy…

Jedną z podstawowych funkcji smartwatcha jest wyświetlanie powiadomień. OnePlus Watch 3 wywiązuje się z tego zadania doskonale. O nadejściu wiadomości, komunikatach czy też innych aktualizacjach, informuje za pomocą wibracji, których moc można regulować, a opcjonalnie także dźwięku (którego głośność także można ustawić wedle własnych preferencji). Domyślnie zegarek nie przekazuje powiadomień po zdjęciu go z nadgarstka, ale – jeśli chcesz – możesz to zmienić w Ustawieniach.

Jeśli uniesiesz nadgarstek zaraz po otrzymaniu powiadomienia, od razu pojawi się ono na ekranie. Alternatywnie możesz dostać się do niego przechodząc w dół z ekranu głównego. Co ważne, powiadomienia są synchronizowane ze smartfonem, więc jeśli przeczytasz już wiadomość na dużym ekranie, to nie będzie widnieć jako nieprzeczytana na zegarku.

fot. Wojciech Kulik | Tabletowo.pl

Skoro już jesteśmy przy wiadomościach, wspomnę od razu, że smartwatch nie ma żadnych problemów ani z SMS-ami, ani z czatami na WhatsAppie. W jednym i drugim przypadku wyświetla całą treść, wraz z elementami graficznymi. Co więcej, oferuje pełnoprawne aplikacje, pozwalające na przykład na podgląd w widoku konwersacji czy też inicjację rozmowy.

Zegarek umożliwia też odpowiadanie na wiadomości i to nie tylko poprzez wybór jednego z predefiniowanych komunikatów (jak „Nie”, „Oddzwonię później” czy „OK”). Mamy dostęp do pełnej klawiatury QWERTY z obsługą swipe’owania, a także do mikrofonu, który może albo zarejestrować głosówkę, albo też zamienić mowę na tekst. Wszystko to działa absolutnie doskonale.

fot. Wojciech Kulik | Tabletowo.pl

OnePlus Watch 3 nie obsługuje wirtualnych kart eSIM, ale umożliwia prowadzenie rozmów głosowych przez Bluetooth. Pozwala na odrzucanie i odbieranie połączeń, a także na ich wykonywanie – poprzez aplikację Telefon lub Kontakty Google. Jakość takich rozmów jest typowo zegarkowa – nie zachwyca, ale w warunkach domowych jest jak najbardziej wystarczająca.

Jak działa aplikacja OHealth?

OnePlus Watch 3 nie jest jednym z tych zegarków, które może i zbierają wiele danych, ale na swoim wyświetlaczu pokazują tylko podstawowe informacje. Do naprawdę wielu szczegółów na temat zdrowia i aktywności można dokopać się z poziomu samego urządzenia, choć oczywiście przeglądanie ich jest wygodniejsze na dużym ekranie.

I właśnie tutaj do akcji wchodzi aplikacja OHealth, którą można pobrać ze sklepu Google Play. Uwaga: aplikacja ta nie występuje w wersji przeznaczonej na system iOS – zegarek nie jest kompatybilny z iPhone’ami, a także z tanimi urządzeniami wyposażonymi w Android Go.

Aplikacja OHealth: konfiguracja (screeny: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

OHealth przypomina konkurencyjne aplikacje – zarówno pod względem funkcjonalności, jak i wyglądu. Interfejs podzielony jest na cztery karty: Ekran główny przedstawia podsumowanie zebranych danych, Zdrowie zawiera komplet informacji na temat… zdrowia, Aktywność fizyczna pozwala sprawdzić treningowe statystyki, a Urządzenie służy do konfiguracji samego smartwatcha (zmiany ustawień, wyboru tarczy zegarka itd.).

Aplikacja OHealth: użytkowanie (screeny: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Aplikacja jest przejrzysta i czytelna, a dostanie się do konkretnych danych nie powinno nikomu sprawić większych kłopotów. Nie zawiera żadnych reklam. Podczas tych kilku tygodni nie doświadczyłem też jakichkolwiek problemów z płynnością działania.

Żegnaj, przyjacielu…

Po tych kilku tygodniach jestem pewny swojej opinii. Dla mnie OnePlus Watch 3 to smartwatch, który praktycznie nie ma wad. Ma jednak jeden istotny brak i mam tu na myśli moduł eSIM, dzięki któremu zegarek rzeczywiście mógłby zastąpić telefon w wielu różnych sytuacjach.

OnePlus Watch 3 wzbudza zainteresowanie nie tylko gatunku ludzkiego (fot. Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Jeśli jednak oczekujesz, że smartwatch będzie rozszerzeniem, a nie zastępstwem dla smartfona, prawie na pewno się nie zawiedziesz. Działa nieziemsko płynnie i ma świetny wyświetlacz, oferuje mnóstwo funkcji związanych z monitorowaniem zdrowia i aktywności, a także daje dostęp do najrozmaitszych aplikacji przydatnych na co dzień. Czas pracy między ładowaniami jest jak najbardziej w porządku, a i do wygody nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń – nosiłem go w dzień i w nocy, praktycznie nie zwracając na to uwagi.

Jeżeli już naprawdę miałbym się czegoś czepiać, to super by było, gdyby był nieco smuklejszy, choć pewnie odbyłoby się to kosztem funkcjonalności lub czasu działania. Nie ukrywam też, że ostateczna nota byłaby odrobinę wyższa, gdyby nie cena. Ze względu na brak eSIM zegarek powinien być moim zdaniem nieco tańszy niż sugerowane 1500 złotych. Ale już promocyjne 1300 złotych, nawet jeśli nie doskonale, to brzmi – moim zdaniem – zdecydowanie lepiej.

