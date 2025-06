Jaki zegarek sportowy z GPS? Najlepsze modele na treningi i wyprawy

Marzy Ci się dobry zegarek sportowy z GPS? Jesteś więc w odpowiednim miejscu. Przedstawiam ranking zegarków sportowych, które cechują się wysoką precyzją pomiarów aktywności i oferują dokładną nawigację. Znajdziesz tu 10 modeli, które przydadzą się podczas treningu, jak i wypraw w nieznane (lub nie-do-końca-znane).

Jaki zegarek sportowy z GPS wybrać w 2025 roku?

Najlepsze zegarki sportowe z GPS w 2025 roku to w wielu przypadkach urządzenia, które oferują nie tylko rozbudowane tryby treningowe czy zaawansowane funkcje monitorowania zdrowia i aktywności. Niczym najlepsze smartwatche na rynku wyświetlają też powiadomienia z telefonu, umożliwiają sterowanie odtwarzaczem muzycznym, a nieraz także pozwalają na dokonywanie płatności zbliżeniowych.

O tego typu funkcjach w publikacji, którą czytasz, wspominam raczej mimochodem. Skupiam się przede wszystkim na rozwiązaniach służących monitorowaniu aktywności i zdrowia, a także tych zapewnianych przez obecność modułu GPS. Na ranking składa się 10 modeli. Ceny najtańszych rozpoczynają się poniżej progu 1000 złotych, zestawienie wieńczą zaś modele kosztujące trochę ponad 2000 złotych.

Najlepszy zegarek sportowy z GPS – ranking 2025:

Garmin Forerunner 55 – dobry i tani zegarek sportowy z GPS

– dobry i tani zegarek sportowy z GPS Polar Ignite 3 – najlepszy zegarek sportowy z GPS do 1000 złotych

– najlepszy zegarek sportowy z GPS do 1000 złotych Amazfit T-Rex 3 – niepozorny zegarek dla tych, którzy nie lubią przepłacać

– niepozorny zegarek dla tych, którzy nie lubią przepłacać Garmin Forerunner 255 Music – najlepszy zegarek dla biegaczy z GPS

– najlepszy zegarek dla biegaczy z GPS Garmin Vivoactive 6 – świetny zegarek fitness z GPS

– świetny zegarek fitness z GPS Suunto Race – precyzyjny zegarek GPS dla sportowca

– precyzyjny zegarek GPS dla sportowca Suunto Vertical – doskonały zegarek z GPS na trening i wyprawę

– doskonały zegarek z GPS na trening i wyprawę Garmin Instinct 3 – bardzo dobry zegarek przygodowy z GPS

– bardzo dobry zegarek przygodowy z GPS Polar Vantage V3 – multisportowy zegarek premium

– multisportowy zegarek premium Garmin Fenix 7 Pro Solar – sportowy smartwatch z GPS

Co powinien mieć sportowy zegarek z GPS? Czy warto go kupić?

Moduł GPS w zegarku spełnia wiele funkcji. Między innymi zapewnia precyzyjny pomiar dystansu, prędkości i tempa. W wielu przypadkach zegarki tego typu oferują ponadto precyzyjną nawigację, pomagając tym samym w orientacji terenowej. W połączeniu z wysokościomierzem świetnie sprawdzają się też w górach. Najlepiej stawiać na modele oferujące mapy offline, zapewniające wyższy poziom bezpieczeństwa i pewności.

GPS to bardzo ważny element, ale nie jest to jedyny powód, dla którego warto kupić zegarek sportowy. Takie urządzenia zbierają mnóstwo informacji na temat naszej aktywności, kondycji i zdrowia. Dzięki temu pozwalają kontrolować poszczególne parametry i dogłębnie analizować treningi. Dodatkowo motywują do ćwiczeń oraz podpowiadają, co i jak robić, by osiągać jak najlepsze wyniki oraz z powodzeniem realizować zakładane cele.

Przy wyborze takiego zegarka warto też zwrócić uwagę na oferowany czas pracy, czytelność wyświetlacza czy wodoszczelność. Sporo modeli do omówienia przed nami, a przy okazji ich opisywania wyjaśni się też nieco więcej. Dlatego nie przedłużam już i zapraszam.

Zaczynamy!

Garmin Forerunner 55 – dobry i tani zegarek sportowy z GPS

Ranking otwiera Garmin Forerunner 55. To jeden z najtańszych zegarków sportowych wyposażonych w moduł GPS. Dzięki niemu umożliwia precyzyjne monitorowanie prędkości, dystansu i tempa podczas biegania i chodzenia. To bardzo dobry, a przy tym bardzo tani zegarek dla biegaczy.

Na monitorowaniu tego, jak chodzisz czy biegasz, oczywiście, jego funkcjonalność się nie kończy. Urządzenie mierzy także puls oraz poziom stresu i energii. Możesz również liczyć na pełne detali podsumowania treningów oraz wskazówki, dzięki którym szybciej osiągniesz założone cele.

Po sparowaniu z telefonem możesz także otrzymywać powiadomienia oraz sterować odtwarzaniem muzyki. Przy tym wszystkim zegarek jest lekki i wygodny, jego ekran – choć niewielki – cechuje się dobrą czytelnością (także w pełnym słońcu), a czas działania sięga 2 tygodni (lub 20 godzin przy aktywnym module GPS).

Najważniejsze cechy zegarka Garmin Forerunner 55:

wyświetlacz: MIP, 1,04 cala, 208×208 pikseli,

czas pracy: do 20 godzin (z GPS) i do 14 dni (bez GPS),

wodoszczelność: tak, 5 ATM,

podstawowe tryby treningowe: bieg, chód, HIIT, rower, pływanie,

podstawowe funkcje monitoringowe: puls, sen, stres, energia,

powiadomienia z telefonu: tak,

odtwarzanie muzyki: tak, z telefonu,

płatności zbliżeniowe: nie,

waga: 37 g,

cena i dostępność:

Polar Ignite 3 – najlepszy zegarek sportowy z GPS do 1000 złotych

Obok Garmina, jednym z najpopularniejszych producentów nowoczesnych zegarków sportowych, jest Polar. Jego urządzenia są zdecydowanie bardziej nastawione konkretnie na monitorowanie aktywności, a nie funkcje smart, co dla jednych jest plusem, a dla innych – minusem. Jeśli jesteś w tej pierwszej grupie, spójrz na model Polar Ignite 3.

Ten stylowy model promowany jest jako „zegarek do fitness & wellness” i rzeczywiście jego charakter najlepiej odpowiada użytkownikom, którzy preferują bardziej „lajtowe” formy aktywności lub chcą po prostu dbać o swoją kondycję bez ustalania morderczych planów treningowych – w myśl zasady, że liczy się każdy krok i każdy ruch.

Co oferuje? Komplet podstawowych pomiarów (na czele z dystansem, kaloriami, pulsem i temperaturą). Monitoruje także sen i obciążenie treningowe. Do tego oferuje powiadomienia i sterowanie odtwarzaczem muzycznym, a najważniejsze informacje wyświetla na dotykowym ekranie typu AMOLED. To kompletny i w moim odczuciu po prostu najlepszy zegarek sportowy do 1000 złotych z GPS.

Najważniejsze cechy zegarka Polar Ignite 3:

wyświetlacz: AMOLED, 1,28 cala, 416×416 pikseli,

czas pracy: do 30 godzin (z GPS) i do 5 dni (bez GPS),

wodoszczelność: tak, WR30,

podstawowe tryby treningowe: bieg, chód, fitness, pływanie,

podstawowe funkcje monitoringowe: puls, energia, sen, temperatura,

powiadomienia z telefonu: tak,

odtwarzanie muzyki: tak, z telefonu,

płatności zbliżeniowe: nie,

waga: 35 g,

cena i dostępność:

Amazfit T-Rex 3 – niepozorny zegarek dla tych, którzy nie lubią przepłacać

Garmin czy Polar tworzą wyśmienite zegarki sportowe, ale – trochę jak w przypadku Apple – w pewnym stopniu płacimy w ich przypadku za markę. Jeśli nie masz bardzo wyśrubowanych wymagań, a równocześnie nie chcesz przepłacać, koniecznie rzuć okiem na Amazfit T-Rex 3.

Kuba w recenzji przyznał mu notę 8,5/10 i wypunktował sporo plusów, w tym: jasny wyświetlacz AMOLED z trybem AoD, świetny czas pracy, płynność działania, precyzję modułu GPS, szeroki zakres pomiarów zdrowotnych oraz liczne funkcje dodatkowe. Wśród tych ostatnich znajdują się na przykład płatności zbliżeniowe.

„W dużym skrócie mógłbym powiedzieć, że Amazfit T-Rex 3 to naprawdę bardzo dobry zegarek, przede wszystkim dla sportowych świrów, ale nie tylko” – podsumował Kuba. Ze swojej strony wspomnę jeszcze o wysokim poziomie odporności – konstrukcja spełnia bowiem wymogi standardu militarnego MIL-STD-810G i cechuje się wodoszczelnością w klasie 10 ATM.

Najważniejsze cechy zegarka Amazfit T-Rex 3:

wyświetlacz: AMOLED, 1,5 cala, 480×480 pikseli,

czas pracy: do 42 godzin (z GPS) i do 27 dni (bez GPS),

wodoszczelność: tak, 10 ATM,

podstawowe tryby treningowe: bieg, chód, rower, pływanie, taniec, boks i inne,

podstawowe funkcje monitoringowe: puls, saturacja, energia, sen, temperatura,

powiadomienia z telefonu: tak,

odtwarzanie muzyki: tak, z pamięci wewnętrznej i telefonu,

płatności zbliżeniowe: tak (Zepp Pay),

waga: 68 g,

cena i dostępność:

Garmin Forerunner 255 Music – najlepszy zegarek dla biegaczy z GPS

Moim zdaniem Garmin Forerunner 255 Music to najlepszy zegarek z GPS dla biegaczy. Równocześnie stanowi świetną alternatywę dla wyżej wspomnianego modelu T-Rex 3. Podobnie jak on oferuje wiele dodatkowych funkcji, w tym możliwość odtwarzania muzyki z pamięci wewnętrznej (stąd zresztą jego nazwa) oraz dokonywania płatności zbliżeniowych (w systemie Garmin Pay).

Wróćmy jednak do sportu. Forerunner 255 oferuje szeroki zakres pomiarów biegowych, które przydadzą się zarówno sprinterom, jak i maratończykom oraz wszystkim użytkownikom klasyfikującym się pomiędzy tymi dwiema grupami. Pełni też funkcję asystenta, wskazując na najlepszy moment na trening i pomagając w opracowaniu właściwej taktyki.

Poza tym urządzenie może również pochwalić się całkiem niezłym czasem działania, wodoszczelną konstrukcją oraz czytelnym nawet w pełnym słońcu wyświetlaczem o średnicy 1,3 cala. To precyzyjny, funkcjonalny i solidny, a przy tym wcale nie taki drogi zegarek sportowy.

Najważniejsze cechy zegarka Garmin Forerunner 255 Music:

wyświetlacz: MIP, 1,3 cala, 260×260 pikseli,

czas pracy: do 30 godzin (z GPS) i do 14 dni (bez GPS),

wodoszczelność: tak, 5 ATM,

podstawowe tryby treningowe: bieg, triatlon, chód, rower, pływanie,

podstawowe funkcje monitoringowe: puls, saturacja, energia, sen,

powiadomienia z telefonu: tak,

odtwarzanie muzyki: tak, z pamięci wewnętrznej i telefonu,

płatności zbliżeniowe: tak (Garmin Pay),

waga: 49 g,

cena i dostępność:

W razie, gdyby nie zależało Ci tak bardzo na możliwości odtwarzania muzyki z pamięci wewnętrznej, w sklepach znajdziesz też model Garmin Forerunner 255 (bez Music w nazwie). Poza tym jednym szczegółem ma taką samą specyfikację, a kosztuje o ~200 złotych mniej – warto to wiedzieć.

Garmin Vivoactive 6 – świetny zegarek fitness z GPS

Garmin to nie tylko zegarki dla biegaczy. W ofercie producenta znajduje się też na przykład model Garmin Vivoactive 6, który kierowany jest raczej do osób, które poprzez sport rozumieją fitness, padel czy też siłownię. Niekoniecznie do użytkowników, dla których sport jest życiem, lecz tych, którzy wplatają go w codzienne aktywności.

Urządzenie oferuje spory pakiet funkcji treningowych i związanych z monitoringiem zdrowia. Dokonuje precyzyjnych pomiarów i pozwala wygodnie przeglądać uzyskane wyniki (wraz z ich analizą). Poza tym jednak przydaje się na co dzień – umożliwia dokonywanie płatności zbliżeniowych, wyświetla powiadomienia z telefonu i wiele więcej.

Garmin Vivoactive 6 (fot. Garmin)

Vivoactive 6 wyróżnia się także lekką i subtelną konstrukcją, dzięki czemu jest to po prostu bardzo dobry zegarek sportowy dla kobiet. Z myślą o użytkowniczkach producent postarał się też o funkcje monitorowania cyklu menstruacyjnego oraz ciąży.

Najważniejsze cechy zegarka Garmin Vivoactive 6:

wyświetlacz: AMOLED, 1,2 cala, 390×390 pikseli,

czas pracy: do 21 godzin (z GPS) i do 11 dni (bez GPS),

wodoszczelność: tak, 5 ATM,

podstawowe tryby treningowe: bieg, chód, pilates, siłownia, rower, pływanie,

podstawowe funkcje monitoringowe: puls, saturacja, energia, sen,

powiadomienia z telefonu: tak,

odtwarzanie muzyki: tak, z pamięci wewnętrznej i telefonu,

płatności zbliżeniowe: tak (Garmin Pay),

waga: 23 g,

cena i dostępność:

Suunto Race – precyzyjny zegarek GPS dla sportowca

Był Garmin i był Polar, nie może też zabraknąć trzeciego spośród najbardziej cenionych producentów zegarków sportowych. Model zaś, który polecam, przenosi nas na nieco wyższą półkę. Jest nim Suunto Race – to dobrze wyposażony, a przy tym solidny czasomierz, oferujący blisko 100 trybów treningowych. Najlepiej sprawdza się na nadgarstkach biegaczy, kolarzy, miłośników górskich wędrówek i pływaków.

Monitoruje i analizuje mnóstwo parametrów, dzięki czemu zapewnia użytkownikowi dostęp do wszystkich istotnych informacji na temat jego zdrowia, kondycji i wyników. Do tego GPS z mapami offline w połączeniu z wysokościomierzem gwarantuje dobrą orientację w terenie.

Jeśli chodzi o kwestie techniczne, zegarek ma 1,43-calowy wyświetlacz AMOLED o wysokiej rozdzielczości oraz akumulator zapewniający około dwa tygodnie działania przy normalnym użytkowaniu. Obsługę ułatwia fizyczna koronka. Według mnie w 2025 roku to do niego należy tytuł najlepszego zegarka sportowego do 1500 złotych.

Najważniejsze cechy zegarka Suunto Race:

wyświetlacz: AMOLED, 1,43 cala, 466×466 pikseli,

czas pracy: do 50 godzin (z GPS) i do 12 dni (bez GPS),

wodoszczelność: tak, 100 m,

podstawowe tryby treningowe: bieg, outdoor, spacer, rower, pływanie,

podstawowe funkcje monitoringowe: puls, saturacja, energia, sen,

powiadomienia z telefonu: tak,

odtwarzanie muzyki: tak, z telefonu,

płatności zbliżeniowe: nie,

waga: 83 g,

cena i dostępność:

Ciekawą opcją jest również Suunto Race S – oferuje te same funkcje, ale ma mniejszy wyświetlacz (1,32 cala), cechuje się nieco niższym poziomem wodoodporności (do 50 m), a na jednym ładowaniu wytrzymuje maksymalnie 30 godzin z GPS. Przy tym jest lżejszy (60 g), smuklejszy (11,4 vs 13,4 mm) i tańszy. Na pewno więc warto wziąć go pod uwagę.

Suunto Vertical – doskonały zegarek z GPS na trening i wyprawę

W katalogu fińskiego producenta pozytywnie wyróżnia się także zegarek Suunto Vertical. To wytrzymały sprzęt stworzony z myślą o treningach, ale też wyprawach terenowych, na przykład w góry. Oferuje dwupasmowy odbiornik GPS, mapy outdoorowe offline oraz moduły, takie jak barometr czy wysokościomierz.

Mocnym atutem tego zegarka jest również czas pracy, sięgający 90 godzin w trybie GPS. To jeden z najlepszych wyników na rynku. Oczywiście, nie brakuje tu też podstawowych aplikacji i funkcji, takich jak całodobowy pomiar tętna, monitoring snu czy sterowanie odtwarzaczem muzycznym.

Pomimo tego ostatniego Suunto Vertical nie należy jednak jako tako do kategorii smartwatchy. To rasowy zegarek sportowy, w którym producent skupił się przede wszystkim na precyzji i niezawodności. Pełni też funkcję asystenta, który pomaga w planowaniu treningów i wypraw, a przez to – w osiąganiu założonych celów.

Najważniejsze cechy zegarka Suunto Vertical:

wyświetlacz: LCD, 1,4 cala, 280×280 pikseli,

czas pracy: do 90 godzin (z GPS) i do do dni (bez GPS),

wodoszczelność: tak, 100 m,

podstawowe tryby treningowe: bieg, outdoor, rower, pływanie,

podstawowe funkcje monitoringowe: puls, saturacja, energia, sen,

powiadomienia z telefonu: tak,

odtwarzanie muzyki: tak, z telefonu,

płatności zbliżeniowe: nie,

waga: 86 g,

cena i dostępność:

Garmin Instinct 3 – bardzo dobry zegarek przygodowy z GPS

Świetną alternatywę dla wyżej opisywanego modelu stanowi Garmin Instinct 3. Ten przygodowy zegarek z GPS charakteryzuje się wysoką dokładnością nawigacji (dzięki technologii SATIQ, która automatycznie dokonuje przełączania między różnymi trybami GPS, aby zapewniać optymalne działanie), wysoką wytrzymałością oraz jasnym wyświetlaczem zapewniającym bezproblemową czytelność nawet w bardzo słoneczny dzień.

Pełnię swojego potencjału Instict pokazuje właśnie podczas wypraw terenowych, ale sprawdza się też przy monitorowaniu aktywności w innych, najróżniejszych dyscyplinach sportowych. Bez zarzutu wywiązuje się również z obowiązków polegających na całodobowym śledzeniu zdrowia i kondycji, ale na co dzień wybrałbym raczej któryś z tańszych modeli, bo nie ma sensu przepłacać.

Garmin Instinct 3 (fot. Garmin)

Całkiem niezły czas działania oraz kilka dodatkowych funkcji przydatnych na co dzień (na czele z powiadomieniami i płatnościami zbliżeniowymi) to coś, co stanowi tu dopełnienie całości i sprawia, że trudno żałować zakupu tego urządzenia.

Najważniejsze cechy zegarka Garmin Instinct 3:

wyświetlacz: AMOLED, 1,2 cala, 390×390 pikseli,

czas pracy: do 32 godzin (z GPS) i do 18 dni (bez GPS),

wodoszczelność: tak, 10 ATM,

podstawowe tryby treningowe: bieg, outdoor, chód, rower, triatlon, pływanie,

podstawowe funkcje monitoringowe: puls, saturacja, energia, sen,

powiadomienia z telefonu: tak,

odtwarzanie muzyki: tak, z telefonu,

płatności zbliżeniowe: tak (Garmin Pay),

waga: 53 g,

cena i dostępność:

Polar Vantage V3 – multisportowy zegarek premium

Polar Vantage V3 to bardzo dobrze wyposażony zegarek sportowy klasy premium. Został wyposażony w nieprzeciętnie precyzyjne czujniki do pomiaru pracy serca, podstawowych parametrów zdrowotnych oraz kondycji i aktywności. Ma też dwuzakresowy GPS i oferuje mapy offline.

Działa szybko i niezawodnie, a dotykowy wyświetlacz AMOLED o wysokiej rozdzielczości i jasności zapewnia komfortowe użytkowanie na co dzień. Nie bez znaczenia jest też solidna konstrukcja wykonana z aluminium klasy lotniczej. Sam ekran natomiast został pokryty szkłem Gorilla Glass.

Polecam, jeśli celujesz w topowy zegarek sportowy, który nie zawiedzie Cię podczas treningu, a pomiędzy jedną i kolejną sesją dostarczy kompletu informacji, o których możesz nawet jeszcze nie wiedzieć, że ich potrzebujesz. To prawdziwa perełka dla miłośników różnych rodzajów aktywności, którzy chcą osiągać jeszcze więcej i mieć wszystko pod kontrolą.

Najważniejsze cechy zegarka Polar Vantage V3:

wyświetlacz: AMOLED, 1,39 cala, 454×454 pikseli,

czas pracy: do 43 godzin (z GPS) i do 10 dni (bez GPS),

wodoszczelność: tak, WR50,

podstawowe tryby treningowe: bieg, chód, rower, outdoor,

podstawowe funkcje monitoringowe: puls, saturacja, energia, sen, temperatura

powiadomienia z telefonu: tak,

odtwarzanie muzyki: tak, z telefonu,

płatności zbliżeniowe: nie,

waga: 39 g,

cena i dostępność:

Garmin Fenix 7 Pro Solar – sportowy smartwatch z GPS

Na jaki zegarek sportowy z GPS postawiłbym w 2025 roku, gdybym dysponował budżetem na poziomie 2500-3000 złotych i chciał tego, co najlepsze? Prawdopodobnie wybrałbym model Garmin Fenix 7 Pro Solar. I już tłumaczę, dlaczego.

Po pierwsze dlatego, że zapewnia zaawansowane pomiary treningowe oraz wiele dodatkowych funkcji związanych z monitorowaniem aktywności, kondycji i zdrowia. Ma też wielopasmowy GPS z technologią SATIQ, oferuje mapy outdoorowe, topograficzne i narciarskie, a dopełnieniem całości jest wbudowana latarka.

Garmin Fenix 7 Pro Solar (fot. Garmin)

Do tego dochodzi rewelacyjny wyświetlacz, a ładowanie solarne pozwala uzyskać nawet 22 dni działania bez tradycyjnego uzupełniania energii. Nie brakuje też dodatkowych funkcji przydatnych na co dzień, na czele z powiadomieniami, sterowaniem odtwarzaczem muzycznym oraz płatnościami zbliżeniowymi w systemie Garmin Pay. Ma wszystko, co powinien mieć porządny smartwatch sportowy z GPS.

Najważniejsze cechy zegarka Garmin Fenix 7 Pro Solar:

wyświetlacz: LCD, 1,3 cala, 260×260 pikseli,

czas pracy: do 73 godzin (z GPS) i do 22 dni (bez GPS),

wodoszczelność: tak, 10 ATM,

podstawowe tryby treningowe: bieg, outdoor, chód, rower, pływanie,

podstawowe funkcje monitoringowe: puls, saturacja, energia, sen,

powiadomienia z telefonu: tak,

odtwarzanie muzyki: tak, z pamięci wewnętrzenej i telefonu,

płatności zbliżeniowe: tak (Garmin Pay),

waga: 56 g,

cena i dostępność:

Jeśli celujesz w urządzenie o podobnej charakterystyce, ale marzy Ci się wyświetlacz AMOLED i nieco dłuższy czas działania, skieruj swój wzrok na model Garmin Epix Pro (Gen 2) albo Garmin Fenix 8 AMOLED. Ten ostatni, w moim odczuciu jest jednak w momencie publikacji tego rankingu nieco za drogi. Jeżeli jednak masz bardzo swobodne podejście do budżetu, na pewno nie pożałujesz.

Zresztą wierzę, że nie będziesz żałować zakupu, niezależnie od tego, na który z opisywanych modeli się zdecydujesz. A jeśli żaden nie spełnia Twoich wymagań, to napisz w komentarzu, jakie one są, wtedy wspólnymi siłami spróbujemy odnaleźć też coś dla Ciebie. Może się okazać, że wcale nie potrzebujesz sportowego zegarka, a jednak typowego smartwatcha ze sportowym zacięciem – typu Apple Watch Ultra, Huawei Watch Fit 4 Pro czy Samsung Galaxy Watch Ultra.