Nowa opaska Samsunga na horyzoncie. Koniec zgadywania, mamy grafikę

Premiera opaski Samsung Galaxy Fit 4 jest coraz bliżej. Wskazuje na to rosnąca ilość różnych informacji. Właśnie poznaliśmy grafikę zapewniającą podgląd designu urządzenia.

Zaczyna mówić się o nowej opasce Samsunga

Poprzednią generację, czyli Samsung Galaxy Fit 3, poznaliśmy na początku 2024 roku. Była to przyzwoita opaska, ale do miana świetnej sporo jej brakowało. Kasia w recenzji doceniła wyświetlacz AMOLED, bezproblemowe działanie, a także niektóre z funkcji związanych z monitorowaniem zdrowia czy aluminiowy korpus. Natomiast na liście minusów znalazł się m.in. brak NFC i GPS, słaby czas pracy czy też brak możliwości rozmawiania bezpośrednio przez opaskę oraz cena (279 złotych).

Obecnie Galaxy Fit 3 można kupić poniżej 200 złotych, co nie jest super ofertą, ale sprawia, że dla wielu osób – mimo wymienionych wad – jest interesującym wyborem. W końcu nie każdy musi być fanem opasek Xiaomi czy Huawei. Podejrzewam więc, że na następną generację czeka niemała grupa potencjalnych klientów.

Na początku czerwca pojawiły się informacje, że opaska Samsung Galaxy Fit 4 trafi do sprzedaży jeszcze przed końcem 2026 roku. Niewykluczone, że zobaczymy ją w tym samym czasie, co Samsunga Galaxy S26 FE (mówi się o 1 września). Wówczas jednak nie poznaliśmy żadnych dodatkowych szczegółów.

Samsung Galaxy Fit 3 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Pierwsze spojrzenie na opaskę Samsung Galaxy Fit 4

Odkryta dokumentacja, w tym grafika przedstawiająca spód opaski, potwierdzają, że Koreańczycy pracują nad omawianym urządzeniem. Z tej strony Galaxy Fit 4 przypomina poprzednika, co sugeruje, że wizualnie dostaniemy bardzo podobny model.

źródło: Android Authority

Zauważone dokumenty opisują opaskę o numerze SM-R391. Obsługuje ona technologię Bluetooth Low Energy (BLE). Prawdopodobnie wykorzystywany jest czujnik Goodix GH3036, który pozwala na pomiar tętna i niektórych innych funkcji zdrowotnych przy niskim poborze mocy.

Obawiam się, że cena w dniu debiutu będzie wyższa niż w przypadku starszej generacji. Raczej nie będzie to duża różnica, ale niewykluczone, że za opaskę Samsung Galaxy Fit 4 trzeba będzie zapłacić około 300 złotych.