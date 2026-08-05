Huawei „zainspirował się” iPhonem. Nowy smartfon może się spodobać nie tylko dlatego

Nowy smartfon Huawei Nova 16 SE to kolejny model na rynku, dla którego „inspiracją” był iPhone 17 Pro. Nie tylko podobieństwo może jednak skłonić klientów do zakupu.

Nowy smartfon Huawei Nova 16 SE kusi nie tylko designem „zgapionym” z iPhone’a 17 Pro

Przy projektowaniu tego modelu Chińczycy niewątpliwie patrzyli na iPhone’a 17 Pro, ponieważ podobieństwo do niego jest nazbyt widoczne. Na szczęście dla klientów nie ograniczyli się wyłącznie do tego, gdyż zdecydowali się też wykorzystać podzespoły, które z pewnością usatysfakcjonują użytkowników.

Huawei Nova 16 SE (źródło: Huawei)

Mowa tu na przykład o wyświetlaczu OLED o przekątnej 6,84 cala, rozdzielczości 2756×1272 piksele i jasności do 8000 nitów z funkcją odświeżania z częstotliwością 120 Hz i ściemnianiem PWM 2160 Hz, a także akumulatorze o pojemności 8500 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 66 W.

Nowy smartfon Huawei Nova 16 SE oferuje również od 128 do 512 GB pamięci wbudowanej, aparat o rozdzielczości 32 Mpix (f/2.2) na przodzie i 50 Mpix (f/1.9) z sensorem RYYB na tyle (towarzyszy mu 1,5 Mpix czujnik spektralny), głośniki stereo, pilot na podczerwień, moduł NFC i czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi. Ponadto obsługuje Bluetooth 6.0 i Wi-Fi 7 (2,4 i 5 GHz). Sercem urządzenia jest zaś procesor Kirin 8020.

Huawei Nova 16 SE (źródło: Huawei)

Smartfon Huawei Nova 16 SE pracuje pod kontrolą systemu HarmonyOS 6.1, ma wymiary 163,3x78x7,98 mm, waży 229 gramów oraz cechuje się odpornością na pył i wodę, zgodnie z kryteriami klasy IP65.

Huawei Nova 16 SE – cena, dostępność

Nowy smartfon Huawei Nova 16 SE zadebiutował dziś w Chinach. Klienci w tym kraju mają do wyboru trzy wersje:

128 GB za 2499 juanów (równowartość około 1380 złotych),

256 GB za 2699 juanów (~1490 złotych),

512 GB za 3199 juanów (~1765 złotych).

Aktualnie nie wiemy, czy smartfon Huawei Nova 16 SE trafi do sprzedaży w Polsce. Tymczasem warto przypomnieć, że 1 czerwca 2026 roku Huawei zaprezentował modele Huawei Nova 16, Huawei Nova 16 Pro, Huawei Nova 16 Ultra i Huawei Nova 16z.