Huawei Watch GT 7 i Watch GT 7 Pro oficjalnie zaprezentowane

Chiński producent oficjalnie zaprezentował dziś w Chinach smartwatch Huawei Watch GT 7 41 mm i 46 mm oraz Huawei Watch GT 7 Pro 46 mm.
Co oferuje nowy smartwatch Huawei Watch GT 7? (specyfikacja i funkcje)
Smartwatch Huawei Watch GT 7 występuje w łącznie ośmiu konfiguracjach:
- 41 mm z 1,32-calowym ekranem AMOLED o rozdzielczości 466×466 pikseli (352 ppi) i jasności do 3000 nitów:
- z niebiesko-srebrną obudową ze stali nierdzewnej i białym paskiem z tworzywa sztucznego,
- ze srebrną obudową ze stali nierdzewnej i różowym paskiem z tworzywa sztucznego,
- ze złotą obudową ze stali nierdzewnej i szaro-brązowym paskiem skórzanym,
- ze srebrną obudową ze stali nierdzewnej i biało-zielonym paskiem ze skóry kompozytowej,
- 46 mm z 1,47-calowym ekranem AMOLED o rozdzielczości 466×466 pikseli (317 ppi) i jasności do 3000 nitów:
- ze srebrną obudową ze stali nierdzewnej i niebieskim paskiem z tworzywa sztucznego z białymi akcentami,
- z ciemnoszarą obudową ze stali nierdzewnej i czarnym paskiem z tworzywa sztucznego,
- z ciemnoszarą obudową ze stali nierdzewnej i żółtym paskiem z tworzywa sztucznego z czarnymi akcentami,
- ze srebrną obudową ze stali nierdzewnej z brązowym paskiem ze skóry.
Według deklaracji producenta smartwatch Huawei Watch GT 7 41 mm oferuje do 14 dni działania przy „lekkim użytkowaniu” lub do 7 dni przy „typowym”, natomiast Huawei Watch GT 7 46 mm odpowiednio do 21 i 12 dni. Ponadto oba mają GPS – po jego włączeniu czas pracy wynosi maksymalnie 32 lub 51 godzin (odpowiednio dla mniejszej i większej wersji).
Chińczycy podkreślają, że nowy smartwatch Huawei Watch GT 7 oferuje tryb jazdy na nartach w zamkniętym pomieszczeniu oraz na otwartej przestrzeni w terenie (użytkownik może jednak jeździć też na snowboardzie). Nowością jest też tryb kolarski, w przypadku którego pomocna ma być możliwość wgrania mapy z trasą za pośrednictwem aplikacji Huawei Health.
Funkcja ta będzie przydatna również podczas biegania. Ponadto smartwatch Huawei Watch GT 7 oferuje integrację z aplikacją PickleX i możliwość pobrania „szerokiej gamy aplikacji innych firm”, aczkolwiek na tę chwilę nie wiadomo, jak z tym będzie poza Chinami.
Oprócz tego smartwatch Huawei Watch GT 7 daje dostęp do ponad 110 profesjonalnych trybów sportowych i motywuje do regularnego ruszania się – zachęca do tego urocza panda, z którą można wykonać proste i szybkie ćwiczenia.
Smartwatch Huawei Watch GT 7 ma jednak nie tylko być towarzyszem podczas treningów i motywować do aktywności fizycznej, ale też pomóc zadbać o zdrowie. W tym celu zapewnia ostrzeżenie o ryzyku migotania przedsionków i przedwczesnych skurczach komór oraz wykrywa oznaki bezdechu sennego. Chińczycy podkreślają, że funkcje te uzyskały certyfikat Agencji ds. Żywności i Leków (CFDA).
Najnowszy smartwatch Huawei Watch GT 7 rozpoznaje też HRV (zmienność rytmu serca), a także – cytując producenta – wspiera ocenę funkcji jajników i ocenę ryzyka zespołu policystycznych jajników. Jest również w stanie ocenić ryzyko wysokiego poziomu cukru we krwi oraz POChP i infekcji płuc.
Wypada jeszcze wspomnieć, że smartwatch Huawei Watch GT 7 ma moduły NFC, Bluetooth 6.0 i Wi-Fi 2,4 GHz oraz mikrofon i głośnik, a jego obudowa cechuje się odpornością 5 ATM i IP69.
Co oferuje nowy smartwatch Huawei Watch GT 7 Pro? (specyfikacja i funkcje)
Smartwatch Huawei Watch GT 7 Pro ma z kolei wymiary 45,6×45,6×11,25 mm i waży 55,5 grama oraz oferuje 1,47-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 466×466 pikseli (317 ppi) i jasności do 3000 nitów. Jego obudowa jest wykonana ze stopu tytanu. Do wyboru są trzy wersje kolorystyczne.
Deklarowany czas pracy wynosi do 21 dni przy lekkim użytkowaniu, do 12 dni przy „normalnym” lub do 51 godzin z włączonym GPS. Smartwatch Huawei Watch GT 7 Pro wyróżnia się natomiast oferowaniem trybu golfowego (do dyspozycji jest m.in. ponad 17000 map pól na całym świecie) i obsługą nurkowania swobodnego do głębokości 40 metrów.
Ponadto umożliwia wykonanie EKG (funkcja ta też otrzymała certyfikat Agencji ds. Żywności i Leków). Jego właściciele, przynajmniej w Chinach, będą mogli również dołączyć do badań nad chorobą wieńcową i wysokościowa oraz zdrowiem naczyń krwionośnych.
Pozostała funkcjonalność jest taka sama jak w Huawei Watch GT 7.
Huawei Watch GT 7 (Pro) – cena w Chinach
W zależności od wersji, smartwatch Huawei Watch GT 7 41 mm kosztuje 1588, 1788 lub 1988 juanów (równowartość około 880, 990 i 1100 złotych), natomiast Huawei Watch GT 7 46 mm 1688 albo 1888 juanów (~935 i 1045 złotych).
Z kolei za smartwatch Huawei Watch GT 7 46 mm trzeba zapłacić w Chinach 2688 juanów (~1485 złotych).