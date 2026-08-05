Huawei Watch GT 7 i Watch GT 7 Pro oficjalnie zaprezentowane

Chiński producent oficjalnie zaprezentował dziś w Chinach smartwatch Huawei Watch GT 7 41 mm i 46 mm oraz Huawei Watch GT 7 Pro 46 mm.

Co oferuje nowy smartwatch Huawei Watch GT 7? (specyfikacja i funkcje)

Smartwatch Huawei Watch GT 7 występuje w łącznie ośmiu konfiguracjach:

41 mm z 1,32-calowym ekranem AMOLED o rozdzielczości 466×466 pikseli (352 ppi) i jasności do 3000 nitów: z niebiesko-srebrną obudową ze stali nierdzewnej i białym paskiem z tworzywa sztucznego, ze srebrną obudową ze stali nierdzewnej i różowym paskiem z tworzywa sztucznego, ze złotą obudową ze stali nierdzewnej i szaro-brązowym paskiem skórzanym, ze srebrną obudową ze stali nierdzewnej i biało-zielonym paskiem ze skóry kompozytowej,



Huawei Watch GT 7 41 mm (źródło: Huawei)

46 mm z 1,47-calowym ekranem AMOLED o rozdzielczości 466×466 pikseli (317 ppi) i jasności do 3000 nitów: ze srebrną obudową ze stali nierdzewnej i niebieskim paskiem z tworzywa sztucznego z białymi akcentami, z ciemnoszarą obudową ze stali nierdzewnej i czarnym paskiem z tworzywa sztucznego, z ciemnoszarą obudową ze stali nierdzewnej i żółtym paskiem z tworzywa sztucznego z czarnymi akcentami, ze srebrną obudową ze stali nierdzewnej z brązowym paskiem ze skóry.



Huawei Watch GT 7 46 mm (źródło: Huawei)

Według deklaracji producenta smartwatch Huawei Watch GT 7 41 mm oferuje do 14 dni działania przy „lekkim użytkowaniu” lub do 7 dni przy „typowym”, natomiast Huawei Watch GT 7 46 mm odpowiednio do 21 i 12 dni. Ponadto oba mają GPS – po jego włączeniu czas pracy wynosi maksymalnie 32 lub 51 godzin (odpowiednio dla mniejszej i większej wersji).

Chińczycy podkreślają, że nowy smartwatch Huawei Watch GT 7 oferuje tryb jazdy na nartach w zamkniętym pomieszczeniu oraz na otwartej przestrzeni w terenie (użytkownik może jednak jeździć też na snowboardzie). Nowością jest też tryb kolarski, w przypadku którego pomocna ma być możliwość wgrania mapy z trasą za pośrednictwem aplikacji Huawei Health.

Funkcja ta będzie przydatna również podczas biegania. Ponadto smartwatch Huawei Watch GT 7 oferuje integrację z aplikacją PickleX i możliwość pobrania „szerokiej gamy aplikacji innych firm”, aczkolwiek na tę chwilę nie wiadomo, jak z tym będzie poza Chinami.

Oprócz tego smartwatch Huawei Watch GT 7 daje dostęp do ponad 110 profesjonalnych trybów sportowych i motywuje do regularnego ruszania się – zachęca do tego urocza panda, z którą można wykonać proste i szybkie ćwiczenia.

Huawei Watch GT 7 (źródło: Huawei)

Smartwatch Huawei Watch GT 7 ma jednak nie tylko być towarzyszem podczas treningów i motywować do aktywności fizycznej, ale też pomóc zadbać o zdrowie. W tym celu zapewnia ostrzeżenie o ryzyku migotania przedsionków i przedwczesnych skurczach komór oraz wykrywa oznaki bezdechu sennego. Chińczycy podkreślają, że funkcje te uzyskały certyfikat Agencji ds. Żywności i Leków (CFDA).

Najnowszy smartwatch Huawei Watch GT 7 rozpoznaje też HRV (zmienność rytmu serca), a także – cytując producenta – wspiera ocenę funkcji jajników i ocenę ryzyka zespołu policystycznych jajników. Jest również w stanie ocenić ryzyko wysokiego poziomu cukru we krwi oraz POChP i infekcji płuc.

Wypada jeszcze wspomnieć, że smartwatch Huawei Watch GT 7 ma moduły NFC, Bluetooth 6.0 i Wi-Fi 2,4 GHz oraz mikrofon i głośnik, a jego obudowa cechuje się odpornością 5 ATM i IP69.

Co oferuje nowy smartwatch Huawei Watch GT 7 Pro? (specyfikacja i funkcje)

Smartwatch Huawei Watch GT 7 Pro ma z kolei wymiary 45,6×45,6×11,25 mm i waży 55,5 grama oraz oferuje 1,47-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 466×466 pikseli (317 ppi) i jasności do 3000 nitów. Jego obudowa jest wykonana ze stopu tytanu. Do wyboru są trzy wersje kolorystyczne.

Huawei Watch GT 7 Pro (źródło: Huawei)

Deklarowany czas pracy wynosi do 21 dni przy lekkim użytkowaniu, do 12 dni przy „normalnym” lub do 51 godzin z włączonym GPS. Smartwatch Huawei Watch GT 7 Pro wyróżnia się natomiast oferowaniem trybu golfowego (do dyspozycji jest m.in. ponad 17000 map pól na całym świecie) i obsługą nurkowania swobodnego do głębokości 40 metrów.

Ponadto umożliwia wykonanie EKG (funkcja ta też otrzymała certyfikat Agencji ds. Żywności i Leków). Jego właściciele, przynajmniej w Chinach, będą mogli również dołączyć do badań nad chorobą wieńcową i wysokościowa oraz zdrowiem naczyń krwionośnych.

Pozostała funkcjonalność jest taka sama jak w Huawei Watch GT 7.

Huawei Watch GT 7 (Pro) – cena w Chinach

W zależności od wersji, smartwatch Huawei Watch GT 7 41 mm kosztuje 1588, 1788 lub 1988 juanów (równowartość około 880, 990 i 1100 złotych), natomiast Huawei Watch GT 7 46 mm 1688 albo 1888 juanów (~935 i 1045 złotych).

Z kolei za smartwatch Huawei Watch GT 7 46 mm trzeba zapłacić w Chinach 2688 juanów (~1485 złotych).