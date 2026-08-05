Smart nowości dla Twoich pupili. Zwierzaki będą zachwycone

Na polskim rynku debiutują nowe smart urządzenia dla zwierząt (i ich właścicieli). Grono nowych sprzętów obejmuje podajnik karmy, dozownik wody, legowisko oraz sprzęt do pielęgnacji.

Nowy inteligentny podajnik karmy Dreame PW10

Do portfolio Dreame dołącza inteligentny podajnik karmy, który pozwala na znacznie więcej niż tylko regularne dostarczanie jedzenia dla Twojego pupila. Model PW10 wyposażono w kamerę 2 Mpix z kątem widzenia 270 stopni w poziomie i 100 stopni w pionie, co pozwala na monitorowanie zachowania kota lub psa. W aplikacji mobilnej użytkownik może zdalnie zarządzać harmonogramem karmienia, otrzymywać powiadomienia o ruchu czy korzystać z dwukierunkowej komunikacji.

Smart podajnik Dreame PW10 oferuje 4-litrowy zbiornik na suchą karmę – producent deklaruje, że taka pojemność może zagwarantować zapas jedzenia dla kota lub małego psa nawet na 30 dni. Ponadto firma twierdzi, że sprzęt sprawdzi się też w sytuacjach awaryjnych – podajnik ma funkcję pamięci lokalnej oraz akumulator, który pozwala na 14 dni pracy bez zasilania czy połączenia z Wi-Fi. Dreame (opcjonalnie) proponuje również subskrypcję, w ramach której użytkownik może otrzymywać porady zdrowotne oparte na AI.

Dreame PW10 wyceniono na 379 złotych.

Smart dozownik wody Dreame PY20 pomoże zadbać o właściwe nawodnienie Twojego pupila

Dreame wprowadza też na polski rynek dozownik wody PY20. Producent twierdzi, że opracowano go z myślą o ochronie środowiska, gdyż sprzęt nie wymaga wymiany tradycyjnych wkładów filtracyjnych. Sprzęt zasilany jest akumulatorem o pojemności 4000 mAh, co sprawia, że nie jest konieczne podłączanie go do sieci.

Urządzenie ma zbiornik o pojemności 3 litrów, co według deklaracji producenta ma wystarczyć na około 15 dni nawadniania zwierzaka. Ponadto dozownik PY20 wyposażono w radar o kącie widzenia 120 stopni, który aktywuje się automatycznie, gdy wykryje pupila.

Dozownik wody Dreame PY20 wyceniono na 199 złotych.

Dozownik wody Dreame PY20 (źródło: Dreame)

Inteligentne legowisko dla kota Dreame PB10 z funkcją wagi

Dreame wprowadza do sprzedaży także inteligentne legowisko PB10, którego głównym zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo termiczne zwierzaka. Sprzęt wyposażono w intuicyjny interfejs LED-owy, pozwalający na przełączanie się między trybami chłodzenia i grzania w zakresie temperatur od 20 do 32ºC. Producent twierdzi, że można osiągnąć pożądaną temperaturę w ciągu 10 minut.

Ponadto Dreame PB10 oferuje funkcję wagi z udźwigiem do 20 kilogramów i precyzją do 100 gramów. Pomiary wyświetlane są na panelu LED-owym, dzięki czemu właściciel może na bieżąco monitorować masę pupila.

Inteligentne legowisko Dreame PB10 wyceniono na 649 złotych.

Dreame XE10, czyli domowy salon piękności dla Twojego zwierzaka

Na polskim rynku debiutuje także nowe wielofunkcyjne urządzenie do pielęgnacji. Dreame XE10 to sprzęt 3 w 1, który oferuje funkcję wyczesywania, usuwania martwego włosia i stylizacji. Proces pielęgnacji i dbania o skórę zwierzaka wspierany jest terapią światłem (niebieskim i czerwonym).

Ponadto XE10 oferuje tryb ssania do lekkich zabiegów pielęgnacyjnych o mocy 15 tysięcy Paskali oraz tryb do wyciągania głęboko osadzonej sierści o sile ssania 25 tysięcy Paskali. Urządzenie otrzymało akumulator, który – zgodnie z deklaracją Dreame – pozwala na pracę do 60 minut na jednym ładowaniu.

Urządzenie do pielęgnacji zwierząt 3 w 1 Dreame XE10 wyceniono na 279 złotych.

Warto przypomnieć, że w ofercie marki Dreame można również znaleźć oczyszczacz powietrza AP10, który dba nie tylko o domowe powietrze, ale także zabawia koty.