Wraz ze składanymi smartfonami, Samsung nie omieszkał też pokazać światu swoich nowych inteligentnych zegarków. Samsung Galaxy Watch 9 i Galaxy Watch Ultra 2 to smartwatche dedykowane dwóm różnym grupom docelowym, ale – koniec końców – oba mają się czym pochwalić i niosą pewne ulepszenia względem swoich poprzedników.

Samsung Galaxy Watch Ultra 2, czyli zegarek dla tych, którzy wymagają więcej i lepiej

Jeśli aktywność fizyczna to wasze drugie imię, albo – po prostu – oczekujecie od zegarka czegoś więcej ponad standardowe funkcje, to z pewnością zainteresuje Was ta propozycja Samsunga. Nowy Samsung Galaxy Watch Ultra 2 debiutuje dwa lata po swoim protoplaście, czyli pierwszym Galaxy Watchu Ultra i widać, że czas ten rzeczywiście poświęcono na dopracowanie go na wielu polach, choć pod kątem samego designu czerpie z niego pełnymi garściami.

Tym, co musicie wiedzieć już na starcie, jest fakt, że Galaxy Watch Ultra 2 to duży zegarek. Występuje on tylko w jednym rozmiarze koperty wynoszącym 47 mm. Przy tym, Samsungowi udało się go odchudzić do 10,7 mm grubości (względem 12,1 mm w poprzedniku), zatem powinien być wygodniejszy do noszenia pod rękawem bluzy czy koszuli. Nawet sam pasek jest o 1 mm cieńszy. Kopertę wykonano z tytanu, co zapewnia jej solidność i może pochwalić się klasą odporności IP69K, stanowiącą przeskok względem IP68 i 10 ATM z poprzednika. Jest tu także norma EN13319 potwierdzająca możliwość nurkowania z nim.

Ulepszenia doczekał się także ekran. To 1,52-calowy wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości 498×498 pikseli z jasnością sięgającą aż do 5000 nitów, podczas gdy w poprzednim Galaxy Watch Ultra szczytowa jasność wynosiła 3000 nitów. To duży przeskok, który może sprawić, że zegarek będzie jeszcze lepiej spisywać się nawet w najmocniejszym słońcu. Nie brak też oczywiście wyświetlania Always On Display.

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 – fot. Jakub Malec | Tabletowo.pl

Sprawną pracę zegarka ma zapewnić zupełnie nowy procesor Snapdragon Wear Elite kooperujący z 2 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej. Według zapewnień producenta, jest on o 32% wydajniejszy i ma o 19% lepszy układ graficzny od procesora Exynos W1000 napędzającego poprzednią generację.

Za zasilanie odpowiada akumulator o pojemności 800 mAh, przez co jest on o 35% większy od tego w poprzedniku, który miał 590 mAh. To wprost ogromny przeskok, dzięki któremu – jak chwali się producent – Samsung Galaxy Watch Ultra 2 ma być w stanie działać nawet przez 60 godzin i to z włączonym Always On Display.

Jeśli chodzi o funkcjonalność smartwatcha, to tu także nie brakuje nowości i usprawnień. Wśród nich możemy wymienić ulepszony kompas, detekcję upadku (gdy zegarek go wykryje może wezwać pomoc) czy ochronę słuchu. W zakresie funkcji zdrowotnych i sportowych, wprowadzono wskaźnik sprawności oparty o skład ciała i zapisy ćwiczeń oraz dzienne obciążenie cardio obliczane na podstawie obciążenia układu sercowo-naczyniowego podczas treningów. Samsung chwali się również rozszerzonymi rozwiązaniami dla nurków na czele z profesjonalnym komputerem nurkowym, dzięki obecności aplikacji powstałej przy współpracy z nurkową marką Mares.

Ponadto, wprowadzono funkcję szybkiego wywoływania asystenta Gemini przez podniesienie nadgarstka, a przycisk szybkiego dostępu obsługuje teraz więcej aplikacji. Oczywiście, całość pracuje pod kontrolą systemu WearOS z nakładką One UI, dzięki czemu mamy tutaj dostęp do szerokiej bazy aplikacji i płatności zbliżeniowych z Portfelem Google.

Dodam jeszcze, że Samsung Galaxy Watch Ultra 2 występuje w dwóch odmianach kolorystycznych – grafitowej z czarnym paskiem oraz srebrnej z paskiem w kolorze ciemnozielonym. I tylko w opcji z LTE.

By nam było łatwiej, zbierzmy i podsumujmy te dane:

Galaxy Watch Ultra 2 Galaxy Watch Ultra ekran 1,52″ Super AMOLED, 498×498 pikseli, 5000 nitów 1,5″ Super AMOLED, 480×480 pikseli, 3000 nitów procesor Snapdragon Wear Elite z 2 GB RAM i 64 GB pamięci Exynos W1000 z 2 GB RAM i 32 GB pamięci bateria 800 mAh 590 mAh grubość koperty 10,7 mm 12,1 mm odporność IP69K, EN13319 IP68 / 10 ATM łączność Bluetooth 6.0, WiFi, LTE, NFC, GPS Bluetooth 5.3, WiFi, LTE, NFC, GPS

A jaki jest Samsung Galaxy Watch 9?

W tym roku Samsung zdecydował się na wypuszczenie tylko jednej odmiany zegarka Galaxy Watch 9, bez wariantu Classic, jak miało to miejsce rok wstecz. Niezmiennie jednak możemy wybrać rozmiar koperty – 40 mm lub 44 mm.

Pod względem konstrukcji i wyglądu (zresztą, nie tylko w tej kwestii) nie doszło do spektakularnych zmian, a raczej tylko do kosmetycznych. Ponownie mamy do czynienia z dwustopniową kopertą, a mianowicie okrągłym wyświetlaczem i kwadratową bryłą podstawy koperty z zaoblonymi rogami. Obudowa zegarka została wykonana ze stopu aluminium, dokładnie tak, jak w przypadku poprzednika.

Na froncie znalazł się wyświetlacz Super AMOLED, który – w zależności od rozmiaru koperty – ma 1,34 cala i rozdzielczość 438×438 pikseli (40 mm) lub 1,47 cala i 480×480 pikseli (44 mm), a jego szczytowa jasność wynosi do 3000 nitów. Są to dokładnie takie same parametry, jakie oferowały ekrany ubiegłorocznych Samsungów Galaxy Watch 8. Tu naturalnie również nie zapomniano o Always On Display.

Samsung Galaxy Watch 9 – fot. Jakub Malec | Tabletowo.pl

Samsungowi udało się nieco zwiększyć baterie obu wariantów. Wersja 40 mm ma akumulator 390 mAh (względem 325 mAh w poprzedniku), z kolei w kopercie 44 mm upakowano ogniwo 445 mAh (vs 435 mAh). Nie są to co prawda aż tak drastyczne różnice, jak w przypadku Watcha Ultra 2, natomiast znajdujący się tutaj procesor Snapdragon Wear Elite daje obietnicę lepszej optymalizacji zużycia energii.

Jeśli chodzi o funkcjonalności, rzecz jasna spora część z nich pokrywa się z tymi, które przed chwilą wymieniałem przy omawianiu modelu Galaxy Watch Ultra 2. Nie znajdziemy tu jednak wzmocnionej odporności IP69K i możliwości nurkowania, a tylko standardowe, obecne już w poprzednikach IP68 i 5 ATM.

Zegarek Samsung Galaxy Watch 9 dostępny jest w czterech kolorach. Wersja 40 mm oferuje do wyboru warianty kremowy i grafitowy, z kolei w przypadku odmiany 44 mm wybierać możemy pomiędzy srebrnym i grafitowym.

Podobnie jak w przypadku wyżej omawianego modelu, tu również zerknijmy na wszystkie te najbardziej kluczowe dane zebrane razem:

Galaxy Watch 9 Galaxy Watch 8 wyświetlacz 40 mm: 1,34″, 438×438

44 mm: 1,47″ 480×480,

Super AMOLED, do 3000 nitów 40 mm: 438×438,

44 mm: 1,47″, 480×480,

Super AMOLED, do 3000 nitów procesor Snapdragon Wear Elite z 2 GB RAM i 32 GB pamięci Exynos W1000 z 2 GB RAM i 32 GB pamięci bateria 40 mm: 390 mAh

44 mm: 445 mAh 40 mm: 325 mAh

44 mm: 435 mAh łączność Bluetooth 6.0, WiFi, LTE (opcjonalnie), GPS, NFC Bluetooth 5.3, WiFi, LTE (opcjonalnie), GPS, NFC odporność IP68, 5 ATM IP68, 5 ATM

Ceny i oferta przedsprzedażowa

Skoro omówiliśmy już wszystkie kwestie związane z tym, co oferują oba zaprezentowane dziś nowe zegarki Samsunga, pora przejść do równie kluczowej kwestii, czyli tego, ile one kosztują.

Już na starcie muszę wspomnieć, że podobnie jak w przypadku premierowych składaków jest, niestety, drożej od poprzedników, choć – siłą rzeczy – tutaj te podwyżki nie są aż tak mrożące krew w żyłach z racji mniejszego rzędu kwot. A teraz do meritum.

Cena Samsunga Galaxy Watch 9 prezentuje się tak:

40 mm Bluetooth: 1749 złotych,

40 mm LTE: 1949 złotych,

44 mm Bluetooth: 1899 złotych,

44 mm LTE: 2099 złotych.

Z kolei Samsung Galaxy Watch Ultra 2 występuje w jednej konfiguracji 47 mm z łącznością LTE, a jego cena to 3249 złotych.

Jak wypada to na tle ubiegłorocznych modeli? Galaxy Watch 8 w wariancie 40 mm startował od 1599 złotych, a za wersję 44 mm trzeba było zapłacić od 1699 złotych. Zaprezentowany dwa lata temu Galaxy Watch Ultra był wówczas wyceniony na 2899 złotych. W obu przypadkach mówimy tu zatem o podwyżkach cen rzędu od 150 do 350 złotych. Niestety.

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 – fot. Jakub Malec | Tabletowo.pl

Podobnie, jak w przypadku smartfonów, tu również przygotowano promocję przedsprzedażową. Zamawiając nowe Galaxy Watch 9 oraz Galaxy Watch Ultra 2 możemy skorzystać z programu Odkup i otrzymać do 1000 złotych za nasz obecny smartwatch. Oferta obejmuje również 30% rabatu na zakup dodatkowego paska, a także 3 miesiące ubezpieczenia Samsung Care+.

Dodatkowo, decydując się na zakup zegarka w duecie z którymś z premierowych składaków, zyskamy dodatkowo do 500 złotych rabatu.

Mamy też dla Was kody rabatowe (#współpracaafiliacyjna), uprawniające do zniżek w oficjalnym sklepie Samsunga – 300 złotych na smartfony, 150 złotych na Galaxy Watcha Ultra 2 i 100 złotych na zegarki z serii Galaxy Watch 9. Kody są dwa i można je stosować zamiennie: KASIAPURA-NEWGALAXY lub GLAXYZ-NEW (tak, z literówką).

I, muszę przyznać, że końcowo nowe zegarki, a w szczególności Galaxy Watch Ultra 2, sprawiają wrażenie bardzo kompletnych smartwatchy. Wszystko to oczywiście wyjdzie w praniu, bo – rzecz jasna – recenzje obu tych modeli wkrótce będziecie mogli przeczytać na łamach Tabletowo.