Znamy datę globalnej premiery OPPO Find N2 Flip. Wiemy, ile będzie kosztował

Wiedzieliśmy, że OPPO Find N2 Flip zadebiutuje poza Chinami na początku 2023 roku, tylko nie znaliśmy dokładnego terminu. Teraz już wiemy, kiedy pierwszy składany smartfon z klapką chińskiej marki wejdzie na globalny rynek.

Kiedy globalna premiera OPPO Find N2 Flip?

Pierwszy składany smartfon z klapką chińskiego giganta zadebiutował w Chinach 15 grudnia 2022 roku i od razu otrzymaliśmy informację, że będzie dostępny też w Europie. Data światowej premiery była jednak trzymana w tajemnicy aż do teraz – dziś producent oficjalnie poinformował, że globalny debiut Find N2 Flip zaplanowany jest na 15 lutego 2023 roku. Konferencja, wprowadzająca ten smartfon na międzynarodowe wody, rozpocznie się w Londynie o godzinie 15:30 i będzie nadawana na żywo na YouTube.

źródło: OPPO

OPPO Find N2 Flip będzie pierwszym składanym smartfonem chińskiej marki, dostępnym poza Chinami. Pierwszy OPPO Find N ostatecznie nie trafił do sprzedaży w innych krajach, mimo że początkowo producent dawał takie nadzieje. W przypadku bezpośredniego następcy, tj. Find N2, nie padła taka deklaracja, dlatego nie spodziewamy się, że klienci kupią go oficjalnie poza ojczyzną OPPO.

Jaka będzie cena smartfona OPPO Find N2 Flip w Europie?

Czy warto czekać na premierę nowego modelu OPPO Find N2 Flip w Europie? Oczywiście, bowiem to bardzo ciekawy składany smartfon z ogromnym potencjałem. Problematyczna może jednak okazać się jego cena, bowiem według nieoficjalnych doniesień „składak” ten ma kosztować na Starym Kontynencie od 1100 do 1200 euro, co jest równowartością ~5250-5730 złotych. Dla porównania, największy konkurent – Galaxy Z Flip 4 jest dziś dostępny w Polsce od 4300 złotych.

Oczywiście, z jednej strony trudno uznać Galaxy Z Flip 4 za bezpośredniego konkurenta dla OPPO Find N2 Flip, ponieważ zadebiutował on cztery miesiące wcześniej i zdążył już stanieć, bowiem na start kosztował od 5149 złotych, czyli podobnie jak składany smartfon chińskiej marki, w przypadku którego trzeba będzie zapłacić tzw. podatek od nowości.

źródło: OPPO

Role się odwrócą jednak za kilka miesięcy, w trakcie których Find N2 Flip powinien stanieć. W połowie 2023 roku spodziewamy się bowiem premiery Samsunga Galaxy Z Flip 5 – wtedy to smartfon Chińczyków okaże się tańszy, ponieważ Galaxy Z Flip 4 najpewniej zniknie ze sklepów po prezentacji kolejnej generacji.

Ponadto trzeba mieć w pamięci, że OnePlus też planuje wprowadzić na rynek dwa składane smartfony i przynajmniej jeden z nich ma trafić do Europy. Jeśli będzie to model z klapką, to Galaxy Z Flip 5 zyska jeszcze jednego konkurenta. Trzeba przyznać, że 2023 rok zapowiada się na bardzo ciekawy w tym segmencie. Oby tylko konkurencja zmusiła producentów do agresywnej walki ceną…