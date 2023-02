Play podbija stawkę: daje nawet 2000 GB za darmo!

Operator sieci Play przygotował ofertę, dzięki której nowi klienci mogą zyskać naprawdę wielki pakiet internetu – mowa tu o nawet 2000 GB na rok! Sieć mocno podbiła stawkę, bo do tej pory największą paczkę oferował Plus, ale o 500 GB mniejszą. Z najnowszej promocji Play mogą skorzystać również obecni klienci.

Play podbija stawkę do 2000 GB

Operator sieci Play zdecydowanie podbija stawkę w stosunku do konkurencji. Przygotował nową, wyjątkową ofertę dla klientów korzystających z oferty Play na Kartę, którzy cenią sobie nieograniczony dostęp do ulubionych treści online. Dzięki promocji użytkownicy mogą otrzymać ogromną paczkę, aż 2000 GB darmowego internetu!

Zgarnij nawet 2000 GB internetu w ofercie na kartę (źródło: Play)

Dzięki ofercie przygotowanej przez sieć klienci przez rok mogą otrzymywać co miesiąc nową paczkę internetu – po 150 GB każda. Promocja skierowana jest do klientów Play na Kartę, korzystających z pakietów cyklicznych Solo XXL, UKRAINA XXL oraz Miesiąc bez limitu GB. W komunikacie firmy możemy przeczytać, że 150 GB co miesiąc będzie aktywowane automatycznie przy odnowieniu jednego z pakietów cyklicznych opisanych powyżej. Sieć dodatkowo wymaga wyrażenia zgód na marketing bezpośredni.

Z kolei nowi klienci mogą dodatkowo skorzystać z bonusu w postaci 200 GB internetu na start. Aby wykorzystać tę ofertę, wystarczy zarejestrować swój numer i doładować swoje konto w aplikacji Play24 za minimum 10 złotych. Łącząc obie te promocje, klienci mogą uzyskać nawet 2000 GB internetu za darmo.

Co oferuje konkurencja?

Klienci Plus na Kartę oraz Plush na Kartę mają okazję korzystać z podobnej promocji. Muszą oni utrzymywać samoodnawialny pakiet za przynajmniej 30 złotych, a operator dorzuci każdego miesiąca 100 GB internetu + 300 GB po przyznaniu 1200 GB. Ta oferta obowiązuje do końca marca tego roku. Dodatkowo nowi klienci Plusa równolegle mogą korzystać z promocji 200 GB na start za zgody marketingowe oraz 100 GB na start za darmo.

Z podobnej promocji mogą skorzystać klienci Virgin Mobile. Wystarczy kupić starter sieci, doładować konto za 10 złotych oraz aktywować promocję kodem *222*150#. Dzięki temu klient otrzyma pierwsze 150 GB gratis. Kolejne darmowe paczki można otrzymać po zakupie pakietu #GIGAMAKS za 30 złotych miesięcznie. Z tej oferty mogą skorzystać również obecni klienci tej sieci.

Z kolei w T-Mobile można zgarnąć 1200 GB internetu. Oferta dotyczy nowych klientów, którzy zdecydują się na wybór jednego z pakietów na kartę: Bez limitu L+ za 35 złotych miesięcznie, Bez limitu L+ UA za 35 złotych miesięcznie lub Bez limitu XL za 39 złotych miesięcznie. Z promocji mogą skorzystać również obecni klienci operatora, wystarczy, że przejdą na jedną z ofert objętych promocją. Po aktywowaniu promocji w aplikacji Mój T-Mobile użytkownicy oferty na kartę w taryfie GO! otrzymają co miesiąc paczkę 100 GB internetu za darmo.

W swojej ofercie podobną promocję miało także Orange, jednak skończyła ona obowiązywać wraz z końcem stycznia 2023 roku.