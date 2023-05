Android 14 zostanie ulepszony przez AI. Ma być ładnie i funkcjonalnie

Android cały czas jest rozwijany i ulepszany, a w tym roku na Google Keynote (I/O ’23) pojawiły się kolejne nowości. Nowe możliwości AI w Android 14, funkcje łączenia i ulepszone „Znajdź moje urządzenie” – to wszystko trafi do użytkowników.

Nowe funkcje i odświeżone aplikacje

Google swój panel na Google Keynote (I/O ’23) poświęcony innowacjom rozpoczął od pokazania, że inwestuje w jakość aplikacji. Ponad 50 apek zostało zaktualizowanych pod kątem dużych ekranów. Główne, wymienione aplikacje, to: Gmail, Zdjęcia, Meet, ale oczywiście lista jest o wiele dłuższa (na grafice można znaleźć też Tłumacza i YouTube’a).

Grafika pokazująca odświeżone aplikacje (źródło: Google)

Amerykański gigant zapewnia także, że posiadacze składanych smartfonów będą zadowoleni z tych zmian. Google zadbało o płynne przejścia między ekranami, ulepszony układ wielokolumnowy, a także przede wszystkim tryb tabletu. Podobnie jest w przypadku smartwatchów, gdzie wkrótce trafi dedykowany WhatsApp, a w kolejnych miesiącach tego roku także m.in. Gmail oraz Kalendarz (a także pewnie inne aplikacje).

Znajdź moje urządzenie i integracja z AI

Google zaprezentowało nam także nową wersję funkcji „Znajdź moje urządzenie”. Ta ma zostać zaktualizowana latem tego roku i obsługiwać więcej modeli różnych sprzętów. Co więcej, mają zostać wprowadzone alerty o potencjalnej kradzieży oraz informacje o aktualnej lokalizacji urządzenia (w przypadku dodanych, nowych modeli).

Odświeżona wersja „znajdź moje urządzenie” (źródło: Google)

Duża część konferencji została poświęcona AI. Sztuczna inteligencja podczas wyszukiwania oraz Bard to jednak nie wszystko, co mieli przygotowane dla nas deweloperzy. Okazało się bowiem, że Android zostanie jeszcze bardziej zintegrowany z AI. Wprowadzone na masową skalę zostaną „magic compose”, kinowe tapety, a także te generowane przez AI. Będzie można używać tapet z emotikonami i dostosować je całkowicie do siebie.

Dwie ostatnie z tych funkcji nie są niczym odkrywczym, ale pierwsza z nich jest dość interesująca. Magic compose to nowa opcja, w której sztuczna inteligencja oparta o PaLM 2 ma proponować sugerowane odpowiedzi na podstawie kontekstu wiadomości, a nawet „magicznie” przekształcać to, co napiszemy, w różne odpowiedzi i style.

Funkcja tworzenia tapet przez AI (fot. Google)

Warto jednak odnotować fakt, że Android 14 w tej formie przedstawionej powyżej nie będzie dostępny na wszystkich urządzeniach. Nie chodzi tutaj wcale o ograniczenia stawiane przez Google’a, a bardziej o fakt, że większość producentów korzysta z autorskich nakładek, gdzie część opcji zostanie zmodyfikowana.

Ulepszenia znanych funkcji

W przypadku wielu urządzeń opartych o Androida, szczególnie tych budżetowych, zdarza się, że mają pewne problem w parowaniu (mowa tutaj np. o łączeniu telefonu ze słuchawkami bezprzewodowymi). Teraz ma się to zmienić, ponieważ Google zadbało o nowe funkcje parowania. Usprawniona funkcja Fast Pair ma przyśpieszyć proces konfiguracji parowania urządzeń i łącznie obsłuży ponad 300 modeli słuchawek.

Google wspomniało o jeszcze o jednej opcji o wdzięcznej nazwie „Nearby Share”. Obecnie jest ona aktywna na 3 miliardach urządzeń, pozwalając na łatwe udostępnianie rzeczy pomiędzy telefonem, tabletem i Chromebookiem. Dodatkowo od niedawna obsługiwane są również komputery z Windowsem, aczkolwiek obecnie wciąż w wersji beta.