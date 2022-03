Najnowsze smartfony Samsunga z serii Galaxy S22 zadebiutowały z najnowszą wersją interfejsu producenta z Korei Południowej – One UI 4.1. Teraz, zgodnie z zapowiedziami firmy, trafia ona do posiadaczy innych urządzeń z oferty firmy.

Smartfony Samsunga dostają aktualizację do One UI 4.1 w Polsce

Samsung bardzo sprawnie udostępnił aktualizację do Androida 12 wraz z One UI 4. Teraz przyszła pora na kolejną, tym razem przynoszącą najnowszą wersję autorskiego interfejsu. Z danych na stronach producenta, a także informacji od członków naszej redakcji i naszych Czytelników wiemy, że One UI 4.1 otrzymały w Polsce już między innymi:

Dostępność aktualizacji można sprawdzić na stronie producenta pod adresem https://doc.samsungmobile.com/SM-xxxx/XEO/doc.html, gdzie „xxxx” to oznaczenie modelu, a także bezpośrednio z poziomu smartfona w odpowiedniej zakładce w Ustawieniach. Jak bowiem widać, nowa wersja oprogramowania jest udostępniana na szeroką skalę smartfonom z różnych serii i półek cenowych, więc może już czekać również na zainstalowanie na Waszym urządzeniu.

Jednocześnie trzeba pamiętać, że aktualizacja wciąż nie jest dostępna dla wszystkich uprawnionych modeli z oferty producenta z Korei Południowej. Ponadto termin jej dostarczenia może zależeć od źródła, w którym zostało kupione urządzenie – smartfony z dystrybucji operatorskiej często otrzymują najnowsze wersje oprogramowania z opóźnieniem, gdyż muszą one jeszcze przejść przez testy wewnętrzne.

Mimo że oznaczenie może wskazywać, że jest to tylko niewielka aktualizacja, w rzeczywistości przynosi mnóstwo nowości i zmian w różnych obszarach, m.in. w Galerii (dodawanie efektów do portretów, konwertowanie zdjęć w ruchu na nieruchome obrazy, funkcja udostępniania albumów jako łącza i tworzenia wideo poklatkowych oraz wygodne zarządzanie zaproszeniami).

Pełny changelog najnowszej wersji interfejsu One UI znajduje się poniżej, aczkolwiek niektóre wymienione funkcje są dostępne już od aktualizacji do Androida 12 i One UI 4.0, m.in. Paleta kolorów, która dopasowuje schemat kolorów w menu, przyciskach, tłach i aplikacjach do ustawionej przez użytkownika tapety. Ponadto wybrane modele otrzymują jeszcze więcej nowych funkcji, które nie zostały wymienione poniżej (na przykład Galaxy Note 20, Galaxy Note 10, Galaxy S21 i Galaxy S20 FE 5G) – changelogi dla każdego smartfona są podlinkowane na liście z kropkami powyżej).