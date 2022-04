Nowe darmowe gry w Epic Games Store

Nie jedna, a dwie produkcje za darmo! W ten sposób Epic Games Store otwiera kwiecień, rozdając kolejną, cotygodniową paczkę bezpłatnych gier. Mamy nawet polski akcent, dlatego z pewnością warto zainteresować się ofertą platformy Tima Sweeneya.

Gdzie się podział Ethan Carter?

The Vanishing of Ethan Carter oraz Rogue Legacy – oto dwie gry, które odbierzecie bezpłatnie w Epic Games Store. Macie na to tydzień, do 14 kwietnia 2022, do godziny 16:59. Czwartek stał się już świętem dla wszystkich tych, którzy nie lubią wydawać na pecetowe gry jakichkolwiek pieniędzy. Nic w tym dziwnego – Tim Sweeney często oferuje wartościowe produkcje, czego przykładem jest obecna oferta.

Przypomnijmy – The Vanishing of Ethan Carter to polska produkcja, skupiona na narracji oraz eksploracji z perspektywy pierwszej osoby. Złośliwi nazywali ją symulatorem chodzenia, lecz ta opowieść skrywa o wiele więcej tajemnic. Za jej stworzenie odpowiada studio The Astronauts, będące wówczas pod wodzą Adriana Chmielarza. Jest to uznany deweloper, który stworzył wcześniej wraz z People Can Fly serię gier Painkiller.

Przyszły tydzień będzie jeszcze ciekawszy! Epic Games Store zaoferuje kultową strategię XCOM 2 oraz Irsurmontable – survivalową grę o wspinaczkach alpejskich. Na to jednak trzeba jeszcze chwilę poczekać.

Epic współpracuje z LEGO

Przy okazji warto wspomnieć o tym, że korporacja Tima Sweeneya ogłosiła współpracę z duńskim producentem legendarnych klocków! Epic Games oraz LEGO zbudują plac zabaw dla dzieci w metawersum. Jest to długoterminowe partnerstwo, które ma zapewnić wciągające i inspirujące doświadczenie w tej stosunkowo nowej technologii.

Według LEGO rozwój metawersum to środowisko przyjazne dla rodzin. Ich wspólne dzieło ma całkowicie zmienić sposób myślenia o spędzaniu wspólnego czasu oraz zabawie w wirtualnej rzeczywistości. Zastanawiam się, jak bardzo to doświadczenie pozwoli na kreatywność, przypominając chociażby o sukcesie gier Roblox oraz Minecraft. Trudno sobie wyobrazić, żeby to nie była wielka piaskownica do tworzenia własnej zawartości.

Zobaczymy! A tymczasem odbierajcie The Vanishing of Ethan Carter i Rogue Legacy za darmo.