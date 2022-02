Google udostępniło pierwszy Android 13 Developer Preview

Google udostępniło dziś Android 13 Developer Preview 1. Oznacza to, że prace nad nowym Androidem weszły na wyższy poziom – etap ten przybliża nas do oficjalnego wydania nowego systemu operacyjnego sygnowanego logo z zielonym robotem. Gigant z Mountain View poinformował, kiedy możemy się tego spodziewać.

Jak podano na oficjalnym blogu dla deweloperów, w systemie Android 13 jeszcze bardziej skupiono się na prywatności i bezpieczeństwie oraz produktywności deweloperów. Jedną z nowości jest mechanizm o nazwie Photo picker, który blokuje dostęp aplikacjom do całej biblioteki zdjęć i filmów w pamięci urządzenia – jeśli użytkownik będzie chciał coś udostępnić, program otrzyma dostęp do tylko konkretnego pliku (lub plików). Co więcej, Google zapowiada, że zamierza udostępnić „photo picker experience” większej liczbie użytkowników Androida za pośrednictwem aktualizacji systemowych Gogole Play.

Nowa funkcja „photo picker” w systemie Android 13 (źródło: Android Developers)

Google udostępniło również harmonogram udostępniania kolejnych wersji systemu Android 13. Co zaskakujące, gigant z Mountain View przewidział tylko dwa Developer Previews – drugi i ostatni pojawi się w marcu. W kwietniu zostanie wydana pierwsza beta – będzie ich w sumie cztery, ale już przy trzeciej planowane jest osiągnięcie stabilności platformy. Finalne wydanie ma pojawić się kilka tygodni po ostatniej becie – prawdopodobnie nie wcześniej niż w sierpniu 2022 roku.

Android 13 – harmonogram (źródło: Google)

Pierwszy Android 13 Developer Preview jest już dostępny do pobrania – Google przygotowało instrukcję, jak go wgrać, aczkolwiek na obecnym etapie rozwoju systemu nie jest to zalecane dla osób, które nie są deweloperami i nie muszą dostosowywać swoich aplikacji do nowego Androida. Przyjdzie na to czas wraz z udostępnieniem pierwszej bety.

Android 13 Developer Preview 1 można pobrać na smartfony Google Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a 5G, Pixel 6 i Pixel 6 Pro. Jeżeli natomiast ktoś nie ma urządzenia z serii Pixel, może użyć 64-bitowych obrazów systemu z Android Emulator w Android Studio. Ponadto dostępne są też obrazy GSI dla szerszych testów.