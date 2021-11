Samsung wyprodukuje ogromną ilość Galaxy Z Flip 4 – wierzy w przyszłość „składaków”

Samsung jest niekwestionowanym liderem na światowym rynku składanych smartfonów. Według Samsunga, obecna generacja „składaków” osiągnęła ogromny sukces, przez co firma zamierza wyprodukować jeszcze więcej Galaxy Z Flip 4 oraz Galaxy Z Fold 4.

Samsung w 2022 roku wyprodukuje ogromną ilość Galaxy Z Flip 4, jak i Galaxy Z Fold 4

Obecna generacja składaków sprzedaje się zdecydowanie najlepiej w historii całej serii. Głównym powodem jest dopracowanie samych smartfonów – nie jest tajemnicą, że pierwszy Galaxy Fold był pewnego rodzaju eksperymentem i sprawdzianem tego, jak taki sprzęt przyjmie się na rynku. Na tamten czas składane ekrany były całkowicie nową technologią, a sam smartfon miał sporo wad.

Podobnie było z dwoma poprzednimi generacjami Galaxy Z Flip, które właściwie były tymi samymi urządzeniami – model z dopiskiem „2” różnił się od poprzednika jedynie procesorem, reszta komponentów była w większości niezmieniona. Co więcej, ich cena także była kosmiczna – zbliżała się do 7000 złotych, nie bez powodu były to niechętnie kupowane urządzenia.

Samsung Galaxy Z Flip 3 (fot. Samsung)

Tegoroczna seria Galaxy Z sprzedaje się zdecydowanie lepiej niż poprzednie i najprawdopodobniej z tego względu Samsung planuje zwiększenie produkcji nadchodzących składaków w następnym roku, bowiem uważa, że obecna generacja okazała się sukcesem. Jeśli o nią chodzi, wyprodukowanych zostało 2,5 milionów egzemplarzy Galaxy Z Fold 3 oraz 3,5-4 milinów Galaxy Z Flip 3 (łącznie ponad 6 milionów sztuk).

W 2022 roku koreański producent planuje wyprodukować aż 6,9 miliona egzemplarzy Galaxy Z Flip 4 oraz 2,9 miliona egzemplarzy Z Fold 4 do trzeciego kwartału (w sumie jest to 9,8 miliona sztuk). Plany są zatem bardzo ambitne, a koreański producent najwyraźniej oczekuje coraz to większego zainteresowania składanymi smartfonami.

(fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

Ponadto, w raporcie koreańskiego portalu The Elec jest mowa o Galaxy S22 FE, mimo że nawet podstawowe smartfony z serii Galaxy S22 nie zadebiutowały na rynku. Tak czy inaczej, smartfon ma trafić do masowej produkcji w trzecim kwartale 2022 roku, przy czym producent zamierza dostarczyć 5,7 miliona egzemplarzy danego modelu.

To ciekawe, biorąc pod uwagę fakt, że Galaxy S21 FE (tak, S21 FE, nie S22 FE), ma zadebiutować w styczniu 2022 – premiera następcy zaledwie kilka miesięcy później zdaje się być mocno niepewna.