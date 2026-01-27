Kupujesz w x-kom? Sklep ma świetną wiadomość dla Ciebie

Popularna sieć handlowa rozszerza swoją ofertę dostaw. Klienci zyskują teraz znacznie większe możliwości, a sama usługa jest całkowicie darmowa i banalnie prosta.

Neonet i x-kom zacieśniają współpracę

W listopadzie 2024 roku oficjalnie ogłoszono, że x-kom może wykupić Neonet. Warto przypomnieć, iż powodem przejęcia było uchronienie popularnej sieci przed upadłością, o którą Neonet wniosek złożył w grudniu 2023 roku. Od tamtego czasu sporo się zmieniło, doszło do restrukturyzacji oraz zamknięcia części nierentownych placówek.

Sieć x-kom zaanonsowała kolejne zmiany i znaczne ułatwienia dla klientów. Od teraz, zamawiając produkty z x-komu, możesz bez żadnych dodatkowych kosztów i zbędnych formalności odebrać je w dowolnym sklepie stacjonarnym Neonet. Jak podkreślono, początkowo usługę oferowano w 40 salonach, a obecne rozszerzenie jest określane jako naturalny krok w rozwoju współpracy.

Lokalizacje salonów (źródło: x-kom)

W jaki sposób zamawiać produkty z x-kom do sklepów stacjonarnych Neonet?

Dostawa do sklepów sieci Neonet jest darmowa i funkcjonuje w oparciu o takie same zasady, jak w innych punktach odbioru. Wystarczy skompletować zakupy w koszyku, a następnie przejść do kroku Dostawa i płatność. Na liście metod dostawy znajdziesz opcje, takie jak:

Kurier,

Salon x-kom (za 0 złotych),

InPost Paczkomat 24/7,

Sklep Neonet (za 0 złotych).

Po wybraniu dogodnego dla Ciebie sposobu dostawy, musisz znaleźć właściwy punkt. Możesz to zrobić za pomocą mapy lub wpisując nazwę miejscowości w wyszukiwarce. Ostatnim zadaniem jest już potwierdzenie zamówienia i opłacenie go online.

Warto podkreślić, że korzystając z dostawy do sklepu stacjonarnego sieci Neonet, konsument nie ma możliwości dokonania opłaty za pobraniem.

Jak zamówić paczkę z odbiorem w Neonet? (źródło: x-kom)

Gdy przesyłka zostanie dostarczona do wybranej placówki, otrzymasz powiadomienie mailem i SMS-em wraz z kodem potrzebnym do odbioru. Ostatnim krokiem jest odbiór paczki – masz na to 3 dni robocze. Warto wspomnieć, że możesz wybrać termin doręczenia.

Łącznie do dyspozycji klientów x-kom i Neonet jest prawie 200 salonów stacjonarnych na terenie Polski. Dokładne lokalizacje można sprawdzić m.in. podczas zamawiania produktów – na mapie i liście.