Nie do wiary: Apple wydało aktualizację dla… 12-letniego iPhone’a

Choć Apple od dawna znane jest z bardzo długiego wspierania swoich urządzeń, to każde w końcu przestaje otrzymywać aktualizacje. Ogromną niespodzianką jest zatem wydanie nowej wersji oprogramowania dla smartfona, który miał premierę ponad… 12 lat temu.

Apple aktualizuje ponad 12-letniego iPhone’a

Amerykański gigant udostępnił aktualizację do iOS 12.5.8 dla dwóch modeli: iPhone 5s i iPhone 6. Pierwszy z nich miał premierę 10 września 2013 roku, natomiast drugi zadebiutował 9 września 2014 roku. Oznacza to, że Apple przypomniało sobie o ponad 12- i 11-letnich smartfonach, które oficjalnie uznawane są za „przestarzałe” (mają status Obsolete).

Tak samo zresztą jak iOS 12, który miał premierę na WWDC 2018 i był ostatnim systemem, jaki otrzymał zarówno iPhone 5s, jak i iPhone 6. Mimo to Apple wciąż o nich pamięta i udostępniło obu modelom aktualizację do iOS 12.5.8. W jej opisie napisano, że rozszerza certyfikat wymagany do korzystania z funkcji, takich jak iMessage, FaceTime i aktywacja urządzenia, dzięki czemu będą one działały po styczniu 2027 roku.

Warto przypomnieć, że iPhone 5s i iPhone 6 otrzymały dotychczas ostatnią aktualizację – do iOS 12.5.7 – w styczniu 2023 roku, czyli trzy lata temu.

Udostępniona została też aktualizacja do iOS 26.2.1 i iPadOS 26.2.1

Równocześnie Apple udostępniło aktualizację do iOS 26.2.1 i iPadOS 26.2.1, która przede wszystkim zapewnia wsparcie dla nowego lokalizatora Apple AirTag 2. generacji (2026). Ponadto w wykazie zmian i nowości producent informuje o tym, że nowa wersja oprogramowania zawiera również poprawki błędów.

Choć wydawać by się mogło, że to niewielka aktualizacja, to waży ona sporo, bo ponad 800 MB (na iPhone 17).

Aktualizacja do iOS 26.2.1 (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Aktualizacja do iOS 26.2.1 ponadto ma zapobiec ewentualnym problemom z połączeniem z numerem alarmowym 000 w Australii, co miało miejsce w przeszłości. To samo mają na celu również aktualizacje starszych systemów operacyjnych Apple: oprócz 12.5.8 także iOS 15.8.6, iOS 16.7.13 i iOS 18.7.4