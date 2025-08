Elon Musk nie ma nic przeciwko nagości na X

Użytkownicy platformy X zyskali dostęp do nowego narzędzia, które pozwala tworzyć treści prezentujące częściową nagość. Generatorowi daleko do doskonałości, jednak Elon Musk twierdzi, że z każdym dniem będzie coraz lepszy.

Grok jest zaawansowanym modelem językowym sztucznej inteligencji, który korzysta z danych udostępnianych na platformie X (dawnym Twitterze). Na temat chatbota Elona Muska często pojawiają się kontrowersyjne informacje. W lipcu 2025 roku wspominałam, że Grok przez jakiś czas „był antysemitą i chwalił Hitlera”. Zespół odpowiedzialny za opracowywanie narzędzia opublikował przeprosiny i podobno rozwiązał problem. Ponadto bot ten trafił do najnowszych pojazdów marki Tesla.

Teraz przyszedł czas na kolejne kontrowersje wokół bota Elona Muska. W ręce subskrybentów SuperGrok i Premium+ X oddano narzędzie Grok Imagine – generator obrazów i wideo oparty na sztucznej inteligencji w aplikacji na iOS. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że użytkownicy mogą tworzyć tzw. treści NSFW (ang. Not Safe For Work), a więc „nieodpowiednie do przeglądania w miejscu pracy”.

Elon Musk opublikował na swoim profilu przykład filmu wygenerowanego z pomocą Grok Imagine. Wideo przedstawia kobietę-anioła z odsłoniętą dużą częścią ciała.

Grok Imagine w oparciu o przesłaną przez użytkownika podpowiedź tekstową może tworzyć 15-sekundowe filmy z dźwiękiem. Co ciekawe, użytkownicy na liście funkcji mogą znaleźć tzw. „tryb pikantny”, pozwalający tworzyć treści typowo o charakterze seksualnym i z częściową, kobiecą nagością. Jak jednak zaznacza portal TechCrunch, „pikantniejsze” obrazy są „moderowane”, rozmazane i niedostępne.

Jednocześnie Grok Imagine pozwala na generowanie obrazów i filmów z udziałem celebrytów. Ograniczenia, na które natknęli się testujący użytkownicy, są więc trochę pocieszające. Testerzy z TechCrunch zaznaczają, iż „wydaje się, że istnieją dodatkowe ograniczenia” w zakresie udziału celebrytów w produkowanych treściach.

Bezskutecznie podejmowano też próby generowania obrazów Donalda Trumpa w ciąży. Jedyne, co udało się stworzyć, to wygenerowaną podobiznę prezydenta USA trzymającego dziecko lub z ciężarną kobietą u boku.

Treści opracowywane za pomocą Grok Imagine nie są jednak profesjonalne, bardziej przypominają anime lub rysowane obrazy. Na obecnym etapie rozwoju narzędzia nie da się stworzonych treści pomylić z rzeczywistymi zdjęciami i trudno tutaj mówić o konkurencji dla innych dostępnych w sieci generatorów. Elon Musk na X stwierdził jednak, że model „będzie z każdym dniem lepszy”.

Grok Imagine should get better almost every day.



Make sure to download the latest @Grok app, as we have an improved build every few days. https://t.co/MGZtdMx26o