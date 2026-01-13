Portal X udaje, że rozwiązał problem z rozbieranymi zdjęciami

Sztuczna inteligencja Elona Muska została ograniczona na platformie X. Kontrowersyjna funkcja generatora obrazów Grok xAI nie jest już tak łatwo dostępna, ale czy to rozwiązuje problem z rozbieranymi zdjęciami?

Elon Musk ogranicza kontrowersyjną funkcję na X, ale czy skutecznie?

Nie od dziś wiadomo, że Elon Musk jest znany z kontrowersyjnych praktyk i narzędzi. Przykładów jest mnóstwo – od promowania treści antysemickich i chwalenia Hitlera przez Groka, o czym wspominaliśmy w lipcu 2025 roku, aż po Grokipedię, czyli „Wikipedię Elona Muska”.

Kontrowersji jest jednak znacznie więcej, a o jednej z nich zrobiło się głośno w sierpniu 2025 roku. Wtedy to narzędzie Grok Imagine na platformie X otrzymało nową funkcję, która pozwala generować obrazy i wideo z treściami NSFW. W ostatnim czasie opcja ta spotkała się z ogromną falą krytyki. Użytkownicy prosili bowiem bota o edytowanie zdjęć głównie znanych osobistości poprzez m.in. usuwanie wybranych części garderoby. Spreparowane fotografie były publikowane jako odpowiedzi w serwisie. Co gorsza, w niektórych przypadkach xAI generowało grafiki pornograficzne z udziałem dzieci.

Ogromna krytyka, z jaką spotkała się sztuczna inteligencja Elona Muska, sprawiła, że generator i edytor obrazów w Grok, dostępny za pośrednictwem X, został ograniczony. Obecnie mogą skorzystać z niego wyłącznie użytkownicy, opłacający subskrypcję. Da się to jednak bardzo łatwo obejść – wystarczy użyć aplikacji Grok lub też generować obrazy w rozmowie z chatbotem, a następnie ręcznie je opublikować.

W praktyce więc ograniczono wyłącznie automatyczne publikowanie wygenerowanych treści. Decyzja o częściowej blokadzie zapadła po krytyce ze strony Komisji Europejskiej, a także rządzących z krajów UE.

Pierwsze kraje zablokowały Groka Elona Muska

Warto wspomnieć, że w Malezji oraz Indonezji w pełni zablokowano już dostęp do Groka. Powodem jest generowanie pornograficznych deepfake’ów z wykorzystaniem wizerunków dzieci oraz kobiet. Malezyjskie organy regulacyjne twierdzą, że odnotowały wielokrotne niewłaściwe wykorzystanie narzędzia xAI.

Ponadto na początku 2026 roku skierowano do firmy X prośbę o interwencję, jednak bezskutecznie. Platforma Elona Muska nie odniosła się do przedstawionych zagrożeń, co poskutkowało blokadą narzędzia. Jak podkreśla TVN24, Komisja Łączności i Multimediów poinformowała, że Grok będzie zablokowany w Malezji aż do wdrożenia skutecznych zabezpieczeń.

Pierwszym krajem, jaki zdecydował się zablokować Groka, była natomiast Indonezja. Tamtejsi rządzący wspomnieli, że tworzenie deepfake’ów o charakterze seksualnym jest uznawane jako poważne naruszenie praw człowieka, godności i bezpieczeństwa obywateli w przestrzeni cyfrowej.