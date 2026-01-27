youtube premium logo ikona źródło tabletowo.pl
YouTube przesadza. Podstawowa funkcja może być płatna

Wygląda na to, że brak reklam oraz możliwość odtwarzania filmów w tle i pobierania ich w celu późniejszego oglądania w trybie offline to za mało, by przekonać większą część użytkowników do opłacania abonamentu YouTube Premium. Dlatego firma Google kombinuje też z innymi funkcjami i od pewnego czasu płacącym osobom oferuje także wyższą jakość audio i wideo czy kolejkowanie na urządzeniach mobilnych. Można przywyknąć do tego, że nowe funkcje są dla nich rezerwowane, ale trudno zaakceptować pomysły polegające na odbieraniu podstawowych funkcji użytkownikom, którzy korzystają z serwisu bez opłat.

Zmiana prędkości odtwarzania tylko dla abonentów YouTube Premium?

Tymczasem w sieci pojawiły się informacje, że firma Google bierze pod uwagę ograniczenie dostępu do funkcji regulacji prędkości. W ramach testu niektórzy użytkownicy przy próbie odtwarzania z przyspieszeniem otrzymali komunikat, że jest to ustawienie dostępne wyłącznie dla abonentów YouTube Premium. Coś, z czego wszyscy mogli korzystać za darmo, może więc stać się funkcją odpłatną. Tak się nie robi!

Aktualnie wygląda to tak, że osoby korzystające z serwisu YouTube bez opłat, mogą regulować prędkość odtwarzania w zakresie od 0,5x do 2x. Z kolei abonenci YouTube Premium mają rozszerzoną skalę prędkości: aż do 4x – jest tak od jesieni 2025 roku, kiedy lista korzyści dla płacących użytkowników została wydłużona również między innymi o wyższą jakość audio w teledyskach oraz opcję przeskakiwania do kluczowych momentów podczas oglądania filmów na telewizorach.

Zmiana prędkości odtwarzania na YouTube

Coś takiego jest jak najbardziej OK, ale całkowite odebranie tak podstawowej funkcji nie wydaje się w porządku. Na szczęście wciąż istnieje szansa na to, że firma Google wycofa się z tego pomysłu i nie zostanie on faktycznie zrealizowany. Testy mają to do siebie, że trudno mówić w ich przypadku o ostateczności.

Coraz droższy abonament

Ograniczanie funkcji może budzić tym większe kontrowersje, że dopiero co, bo w kwietniu 2025 roku wprowadzona została nowa, wyższa cena YouTube Premium. Aktualnie indywidualna subskrypcja wiąże się z kosztem rzędu 29,99 złotych miesięcznie, a rodzinna (dla maksymalnie sześciu domowników) – 59,99 złotych miesięcznie.

Wprawdzie w lipcu 2025 roku pojawił się także tańszy pakiet YouTube Premium Lite za 17,99 złotych miesięcznie, ale na dobrą sprawę on nawet nie eliminuje reklam, a jedynie je redukuje (nie wspominając o pozostałych korzyściach, których po prostu nie ma).

