Był antysemitą i chwalił Hitlera. Teraz trafił do aut marki Tesla

Model Grok, stworzony przez xAI, jest intensywnie rozwijany. Sztuczna inteligencja Elona Muska rośnie w siłę i uczy się nowych sztuczek. Mówi się nawet, że może stać się konkurencją bota ChatGPT. I choć zalicza potężne wpadki, to z jego możliwości mogą teraz korzystać również kierowcy samochodów marki Tesla.

Jak wynika z informacji przekazanych przez koncern, na pokładzie samochodów można rozmawiać z Grokiem bez użycia rąk. Użytkownicy mogą wybierać głos i osobowość bota sztucznej inteligencji. Grok, nazywany „towarzyszem AI”, będzie dostępny we wszystkich nowych samochodach Tesli dostarczonych po 12 lipca 2025 roku.

Grok jest też dostępny dla starszych samochodów, takich jak Model S, Model 3, Model X, Model Y i Cybertruck. Ponadto Tesla musi być wyposażona w procesor AMD, oprogramowanie pojazdu 2025.26 oraz oferować łączność Premium lub połączenie Wi-Fi. Koncern wspomina również, że w przyszłości Grok może stać się dostępny dla kolejnych modeli pojazdów wraz z aktualizacjami instalowanymi przez sieć bezprzewodową. Zaznaczono także, iż „dostępność Groka może ulec zmianie lub zakończyć się w dowolnym momencie”.

Elon Musk włącza Groka w Teslach kilka dni po aktualizacji, która zaniepokoiła wielu użytkowników. Na początku lipca 2025 roku chatbot został „znacznie ulepszony”, o czym poinformował sam właściciel platformy X. Grok wyraźnie wszedł jednak w zeszłym tygodniu na antysemickie tory. Chatbot publikował treści zawierające metafory na temat Żydów, używał liczby „88” bez powodu, a nawet w odpowiedziach wpisywał losowo tekst „Heil Hitler”.

Ponadto bot wspominał o „Cindy Steinberg” i nazywał się „MechaHitlerem”, nawiązując do gry Wolfenstein 3D z 1992 roku. Specjaliści z X starali się szybko zareagować, jednak wiele osób zadawało sobie pytanie, jak w ogóle mogło dojść do takiej sytuacji.

