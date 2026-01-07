Robot, który zadba o człowieka i jego dom. Jest w nim coś, co mnie przeraża

Chińska marka SwitchBot zaprezentowała kilka ciekawych nowinek technologicznych. Jedną z nich jest robot humanoidalny, który wreszcie jest prawdziwie użyteczny, choć lekko przerażający.

Coraz bardziej użyteczne roboty domowe

Roboty humanoidalne niedawno zadebiutowały w polskich sklepach. W teorii mogą więc zamieszkać u Ciebie w domu i pomóc w niektórych zadaniach. Trzeba jednak przyznać, że większość z nich to po prostu narzędzia rozrywkowe, do nauki albo po prostu zabawy. Nie są to więc prawdziwi pomocnicy, którzy mogliby odciążyć domowników czy zastąpić gosposię jak pokazany na CES 2026 robot LG CLOiD.

Mimo rosnących obaw o pęknięcie bańki AI w dziedzinie robotyki i sztucznej inteligencji, firmy intensywnie pracują nad tworzeniem coraz lepszych robotów. Jedną z takich marek jest SwitchBot. W zeszłym roku w czasie CES 2025 producent ten pokazał innowacyjnego robota domowego SwitchBot K20+ Pro, który potrafi znacznie więcej niż tylko odkurzać i mopować. W tym roku chińska firma poszła o krok dalej, prezentując humanoidalnego robota SwitchBot Onero H1.

SwitchBot Onero H1 (źródło: SwitchBot)

Co potrafi SwitchBot Onero H1?

Najnowsza propozycja to wielozadaniowy robot, który ma zredukować liczbę obowiązków domowych i stać się naprawdę użyteczny. Maszyna potrafi przede wszystkim chwytać, naciskać, otwierać, zamykać, organizować, składać i odnajdować się w przestrzeni, nawet jeśli w domu zajdą jakieś zmiany. Z nagrań wynika, że urządzenie może m.in. przygotować śniadanie i je podać, załadować i włączyć pranie, wyjąć je, a nawet poskładać ubrania.

SwitchBot twierdzi, że Onero H1 do działania wykorzystuje trzy główne elementy – percepcję (wizję i głębię), sprzężenie zwrotne oparte na dotyku i model Omni Sense VLA, który pozwala adaptować się do warunków w mieszkaniu.

Maszyna na pierwszy rzut oka jest lekko straszna, choć nie tak jak Midea Miro U z sześcioma ramionami. Nie to jednak przeraża mnie najbardziej, a szybkość wykonywanych zadań. Oglądając nagrania można się nieźle zirytować, że wszystko idzie aż tak wolno, choć może to tylko moja perspektywa.

SwitchBot Onero H1 ma wkrótce trafić do przedsprzedaży. Niestety, nie widomo czy kiedykolwiek będziemy mieć możliwość jego zamówienia.

Jeszcze więcej innowacji SwitchBot na CES 2026

Humanoid to niejedyna nowinka, zaprezentowana podczas tegorocznych targów technologicznych CES. Chiński producent przywiózł na nie także serię inteligentnych zamków SwitchBot Lock Vision.

Jednym z ciekawych rozwiązań, jakie w nie wdrożono, jest funkcja trójwymiarowego rozpoznawania twarzy, wykorzystująca światło strukturalne. Dzięki niemu skaner sczytuje mapę twarzy w podczerwieni i sprawdza, czy przedstawiony wizerunek należy do żywego człowieka. To sposób na przeciwdziałanie próbom włamania za pomocą zdjęć domowników.

SwitchBot Lock Vision Series (źródło: SwitchBot)

Ponadto Switchbot zaprezentował nową linię Comfort Tech Lineup. Sprzęt AI Mind Clip to przenośny asystent sztucznej inteligencji, który ma pełnić rolę drugiego mózgu użytkownika. Sprzęt ten zarejestruje spotkania, rozmowy czy codzienne chwile, a następnie przekształci je w uporządkowane podsumowania i stworzy m.in. listę zadań do wykonania. Comfort Tech Lineup ma być narzędziem do zapamiętywania, ale również wyszukiwania informacji.

SwitchBot AI MindClip (źródło: SwitchBot)

SwitchBot zaanonsował również Kata Friends, czyli robotycznego zwierzaka z AI, który ma rosnąć razem z dzieckiem. W portfolio chińskiego producenta pojawiła się też stacja pogodowa Weather Station oraz kolorowa ramka E-Ink Art Frame ze sztuczną inteligencją, którą można zawiesić jako obraz na ścianie. Ciekawym uzupełnieniem grona sprzętów jest też SwitchBot Obboto, czyli lampa w kształcie kuli złożona z ponad 2,9 tysiąca diod LED RGB, na których z pomocą aplikacji można wyświetlać grafiki i animacje pikselowe.

Wisienką na torcie jest robot z AI do tenisa Acemate. Maszyna ta ma być jedną z pierwszych na świecie oferujących prawdziwe wrażenia podczas gry. Wszystkie te wynalazki zobaczycie na poniższym nagraniu.