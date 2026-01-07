Intel zaprezentował procesory Intel Core Ultra Series 3

Przy okazji targów CES 2026 w Las Vegas amerykański producent oficjalnie zaprezentował nowe procesory z serii Intel Core Ultra Series 3.

Premiera procesorów Intel Core Ultra Series 3 na targach CES 2026

Nowe procesory Intel Core Ultra Series 3 są pierwszą platformą AI PC, zbudowaną w oparciu o proces technologiczny 18A, który – jak podkreśla producent – został zaprojektowany i wyprodukowany w Stanach Zjednoczonych. Znajdą one zastosowanie w ponad 200 modelach urządzeń, które trafią na rynek w niedalekiej przyszłości.

Procesory Intel Core Ultra Series 3 bazują na nowej architekturze rdzeni – kolejnej generacji rdzeni P, E i LP E. Pierwsze z nich mają zapewnić natychmiastową, wysoką wydajność, drugie wysoką wydajność wielowątkową, natomiast ostatnie zajmą się obsługą „codziennych zadań”, które nie wymagają bardzo wysokiej wydajności.

Procesory Intel Core Ultra Series 3 oferują do 4 rdzeni P, do 8 rdzeni E i do 4 rdzeni LP E – maksymalna konfiguracja jest 16-rdzeniowa. Za grafikę jest odpowiedzialny natomiast układ Intel Arc z architekturą Xe 3. Może on mieć maksymalnie dwanaście rdzeni Xe, a wydajność sięga 120 TOPS.

Technologie XeSS 3 (Xe Super Sampling 3) wraz z XeSSSR (XeSS Super Resolution) i XeSS-MFG (XeSS Multi-Frame Generation) – według deklaracji producenta – zapewniają zwiększanie rozdzielczości (z pomocą AI) i ultra płynność podczas rozgrywki. Z kolei XeLL (Xe Low Latency) odpowiada za szybszą reakcję.

Specyfikacja procesorów Intel Core Ultra Series 3 (źródło: Intel)

Ponadto układ Intel Arc zawiera silniki Intel XMX (Xe Matrix eXtensions) z silnikami XMX, zaprojektowanymi do obsługi sztucznej inteligencji. Za ten obszar odpowiedzialny jest też chip NPU na bazie architektury NPU 5 o wydajności do 50 TOPS.

Najnowsze procesory Intel Core Ultra Series 3 zapewniają dodatkowo wsparcie dla technologii Thunderbolt 5 z obsługą przesyłu do 120 Gbit/s w trybie Bandwidth Boost, ładowania do 240 W i dwóch monitorów 8K oraz Thunderbolt Share, Wi-Fi 7 R2 (5 Gig) i Dual Bluetooth Core 6.

Specyfikacja procesorów Intel Core Ultra Series 3 (źródło: Intel)

Dostępność procesorów Intel Core Ultra Series 3

Intel informuje, że przedsprzedaż pierwszych laptopów z nowymi procesorami Intel Core Ultra Series 3 już się rozpoczęła, a systemy będą dostępne globalnie od 27 stycznia 2026 roku. Kolejne modele trafią do sprzedaży w ciągu pierwszej połowy 2026 roku.

Z kolei systemy brzegowe, zasilane przez nowe procesory Intel Core Ultra Series 3, będą dostępne od pierwszego kwartału 2026 roku.