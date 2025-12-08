sztuczna inteligencja, robot, technologie, sieć
Roboty

Ten robot jest przerażający. Czegoś takiego jeszcze nie widzieliście

Producent robotów pochwalił się nową generacją swojego humanoida. Wygląda dziwnie i trochę przerażająco, ale wiadomo już czym wkrótce się zajmie.

Robot humanoidalny, który wygląda naprawdę niepokojąco

Chińska firma Midea pokazała robota humanoidalnego nowej generacji. Sprzęt ten został nazwany Miro U i już na pierwszy rzut oka przyciąga swoim osobliwym wyglądem, gdyż producent wyposażył maszynę nie w jedną, a w aż trzy pary robotycznych ramion.

Miro U jest już trzecią generacją robota marki Midea. Jak twierdzi Gizmochina, poprzednia wersja tego modelu jest już wykorzystywana od sierpnia br. w fabryce na terenie Jungzhou, gdzie współpracuje z autonomicznymi robotami mobilnymi, czterokołowymi robotami jednoramiennymi oraz ludźmi. Nowa odsłona urządzenia ma dołączyć do tego zespołu jeszcze przed końcem 2025 roku, aby jeszcze bardziej zwiększyć wydajność operacyjną.

Najnowszy Miro U oferuje podnoszenie w pionie, a także obroty o 360 stopni w miejscu. Sześć mechanicznych ramion pozwala na precyzyjne sterowanie i wykonywanie różnych zadań. Jak szacuje chiński producent, po wdrożeniu sprzętu do fabryki, wydajność linii produkcyjnej ma zwiększyć się nawet o 30%.

Robot humanoidalny Midea Miro U
Wei Chang – wiceprezes i dyrektor ds. technologii firmy Midea – przedstawił plan działania przedsiębiorstwa. Poza robotami z serii Miro przeznaczonymi do zastosowań przemysłowych, firma testuje też roboty Mila – dedykowane do domów oraz zastosowań komercyjnych np. jako wsparcie dla klientów czy w celu prezentacji produktów. Urządzenia te mają zadebiutować w 2026 roku.

Roboty humanoidalne kupisz w polskich sieciach handlowych

Warto wspomnieć, że robotyczne maszyny mogą już pracować dla Ciebie w Twoim własnym domu. Roboty humanoidalne zadebiutowały pod koniec listopada w sklepie x-kom, gdzie ceny np. startują od 46 tysięcy złotych za humanoida lub od 12 tysięcy złotych za mechatronicznego psa. Podobne oferty na roboty towarzyszące można znaleźć także w Komputroniku, a produkcją humanoidów w ciągu najbliższych 5 lat ma zająć się Xiaomi.

Jednocześnie przedstawiciele chińskiego rządu ostrzegają przedsiębiorstwa angażujące się w rozwój robotyki. Li Chao – rzecznik Narodowej Komisji Rozwoju i Reform w Chinach – pod koniec listopada 2025 roku wspomniał na rynku robotyki może tworzyć się bańka spekulacyjna, natomiast bańka spekulacyjna w branży sztucznej inteligencji jest już bliska pęknięcia.

