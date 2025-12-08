Ten robot jest przerażający. Czegoś takiego jeszcze nie widzieliście

Producent robotów pochwalił się nową generacją swojego humanoida. Wygląda dziwnie i trochę przerażająco, ale wiadomo już czym wkrótce się zajmie.

Robot humanoidalny, który wygląda naprawdę niepokojąco

Chińska firma Midea pokazała robota humanoidalnego nowej generacji. Sprzęt ten został nazwany Miro U i już na pierwszy rzut oka przyciąga swoim osobliwym wyglądem, gdyż producent wyposażył maszynę nie w jedną, a w aż trzy pary robotycznych ramion.

Miro U jest już trzecią generacją robota marki Midea. Jak twierdzi Gizmochina, poprzednia wersja tego modelu jest już wykorzystywana od sierpnia br. w fabryce na terenie Jungzhou, gdzie współpracuje z autonomicznymi robotami mobilnymi, czterokołowymi robotami jednoramiennymi oraz ludźmi. Nowa odsłona urządzenia ma dołączyć do tego zespołu jeszcze przed końcem 2025 roku, aby jeszcze bardziej zwiększyć wydajność operacyjną.

Midea's Hubei Jingzhou factory features a multi-agent collaborative operation: humanoid robot, AMR, single-arm four-wheeled robot, Kuka robots, and even humans.



From energy production and manufacturing to inspections, these agents collaborate. Behind the scenes, a factory brain… https://t.co/Hsdwe2i9vm pic.twitter.com/W2qkQFfZox — CyberRobo (@CyberRobooo) August 31, 2025

Najnowszy Miro U oferuje podnoszenie w pionie, a także obroty o 360 stopni w miejscu. Sześć mechanicznych ramion pozwala na precyzyjne sterowanie i wykonywanie różnych zadań. Jak szacuje chiński producent, po wdrożeniu sprzętu do fabryki, wydajność linii produkcyjnej ma zwiększyć się nawet o 30%.

Midea Miro U (źródło: Gizmochina)

Wei Chang – wiceprezes i dyrektor ds. technologii firmy Midea – przedstawił plan działania przedsiębiorstwa. Poza robotami z serii Miro przeznaczonymi do zastosowań przemysłowych, firma testuje też roboty Mila – dedykowane do domów oraz zastosowań komercyjnych np. jako wsparcie dla klientów czy w celu prezentacji produktów. Urządzenia te mają zadebiutować w 2026 roku.

Roboty humanoidalne kupisz w polskich sieciach handlowych

Warto wspomnieć, że robotyczne maszyny mogą już pracować dla Ciebie w Twoim własnym domu. Roboty humanoidalne zadebiutowały pod koniec listopada w sklepie x-kom, gdzie ceny np. startują od 46 tysięcy złotych za humanoida lub od 12 tysięcy złotych za mechatronicznego psa. Podobne oferty na roboty towarzyszące można znaleźć także w Komputroniku, a produkcją humanoidów w ciągu najbliższych 5 lat ma zająć się Xiaomi.

Jednocześnie przedstawiciele chińskiego rządu ostrzegają przedsiębiorstwa angażujące się w rozwój robotyki. Li Chao – rzecznik Narodowej Komisji Rozwoju i Reform w Chinach – pod koniec listopada 2025 roku wspomniał na rynku robotyki może tworzyć się bańka spekulacyjna, natomiast bańka spekulacyjna w branży sztucznej inteligencji jest już bliska pęknięcia.

