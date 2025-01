SwitchBot pozamiatał. Takiego robota sprzątającego jeszcze nie widzieliście

Na tegorocznych targach CES 2025 SwitchBot zaprezentował sporo sprzętów, spośród których dwa można nazwać kluczowymi, a są to: wszechstronny robot domowy SwitchBot K20+ Pro oraz zaawansowany odkurzacz sprzątający SwitchBot S20 Pro. Oba urządzenia nie tylko usprawniają codzienne utrzymywanie czystości, ale też mogą wyznaczyć nowe trendy. Co wyróżnia je na tle konkurencji?

SwitchBot K20+ Pro to robot, którego możesz dostosować do swoich potrzeb

SwitchBot K20+ Pro to urządzenie, które ma zrewolucjonizować sposób, w jaki myślimy o automatyzacji domowych zadań. Producent postawił tutaj na wyjątkową wszechstronność, która wynika z unikalnej platformy FusionPlatform, umożliwiającej integrację różnych modułów i dostosowanie funkcji do potrzeb użytkownika.

Robot może pełnić funkcje transportowe, przenosząc przedmioty o masie do 8 kg, a także działać jako mobilny oczyszczacz powietrza, dzięki zestawowi Air Purifier Kit, którego zadaniem jest skuteczna eliminacja zanieczyszczeń i alergenów.

źródło: SwitchBot

K20+ Pro jest także wyposażony w system nawigacji D-ToF LiDAR, który umożliwia dokładne mapowanie przestrzeni z precyzją do 1 cm. Urządzenie jest w stanie unikać przeszkód i samodzielnie planować trasy, co czyni je idealnym rozwiązaniem zarówno w małych mieszkaniach, jak i dużych domach. Ponadto robot obsługuje funkcje ruchomego monitoringu. Można podłączyć do niego kamerę SwitchBot Pan/Tilt Cam Plus, co pozwala na nadzór pomieszczeń w czasie rzeczywistym, nawet gdy użytkownik znajduje się poza domem.

źródło: SwitchBot

Robot działa w pełnej integracji z aplikacją SwitchBot, w której użytkownicy mogą zarządzać harmonogramami, monitorować postępy i dostosowywać zadania. Dzięki kompatybilności z systemami Amazon Alexa, Asystenta Google i Apple HomeKit, K20+ Pro może być sterowany za pomocą głosu, co dodatkowo zwiększa wygodę użytkowania. Funkcja automatycznego ładowania oraz moduły samoczyszczące sprawiają, że utrzymanie go w czystości i konserwacja są niezwykle proste.

SwitchBot S20 Pro nie tylko pozamiata, ale też umyje podłogi

SwitchBot S20 Pro to już można powiedzieć „klasyczny” robot sprzątający. Jedną z jego kluczowych cech jest moc ssania wynosząca aż 15000 Pa. Dzięki temu S20 Pro ma poradzić sobie nie tylko z kurzem, ale także z większymi zabrudzeniami czy sierścią zwierząt.

Robot został wyposażony w system LIDAR nowej generacji, który umożliwia precyzyjne mapowanie pomieszczeń i dynamiczne dostosowywanie trasy sprzątania. Technologia Dynamic Pathfinding pozwala na skuteczne omijanie przeszkód, takich jak zabawki czy kable. S20 Pro ma także unikalny wałek mopujący, który eliminuje martwe strefy przy krawędziach, gwarantując dokładność czyszczenia.

SwitchBot S20 Pro (źródło: SwitchBot)

Model S20 Pro oferuje funkcję RinseSync, która automatycznie czyści mop po każdej sesji sprzątania, co zapewnia higienę i minimalizuje konieczność ingerencji użytkownika. Stacja dokująca robota wspiera automatyczne opróżnianie pojemnika na kurz i uzupełnianie wody w zbiorniku, co czyni ten model praktycznie bezobsługowym. Czas pracy na jednym ładowaniu wynosi do 240 minut, co pozwala na sprzątanie dużych powierzchni bez potrzeby przerywania pracy.

SwitchBot S20 Pro wspiera również standard Matter, co umożliwia łatwą integrację z innymi urządzeniami inteligentnego domu. Dzięki aplikacji SwitchBot można zdalnie zarządzać harmonogramami sprzątania, ustawiać strefy czyszczenia oraz monitorować stan urządzenia w czasie rzeczywistym.

Oprócz robotów K20+ Pro i S20 Pro, SwitchBot zaprezentował także nowe rozwiązania w zakresie inteligentnych zasłon i systemów klimatyzacyjnych. Nowe wersje zasłon SwitchBot Curtain obsługują teraz bardziej precyzyjne sterowanie w aplikacji oraz oferują zwiększoną kompatybilność z różnymi typami szyn i karniszy. Firma pokazała również ulepszony hub SwitchBot Hub 2, który umożliwia zarządzanie całym ekosystemem.