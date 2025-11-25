Masz za dużo pieniędzy? Teraz możesz iść do sklepu i wydać je na robo-psa lub robota humanoidalnego

Do tej pory nie można było pójść do sklepu i kupić robota podobnego konstrukcyjnie do psa czy człowieka. To się właśnie zmieniło. Do kogo kierowana jest ta oferta?
Roboty-psy i roboty humanoidalne dostępne w polskim sklepie
Roboty od lat rozpalają wyobraźnię dzieci i dorosłych. O ile zabawkowego robota można kupić w wielu sklepach i często nie wiąże się to z dużym wydatkiem, o tyle w przypadku wielkogabarytowych konstrukcji wyglądało to do tej pory zupełnie inaczej.
I tutaj wchodzi, aż chce się powiedzieć „cały na biało” (choć jego kolory są inne), sklep x-kom. Od dziś bowiem w jego ofercie znajdziecie roboty-psy i roboty humanoidalne marek Unitree i MagicLab, ponieważ został on ich oficjalnym dystrybutorem w Polsce.
W sklepie internetowym x-komu pojawiła się nowa sekcja – Roboty AI (znajdziecie ją w kategorii Smarthome i lifestyle). Aktualnie dostępnych jest łącznie 11 robotów:
- robot-pies Unitree Go 2 Air za 12000 złotych,
- robot-pies MagicLab MagicDog Pro za 18000 złotych,
- robot-pies Unitree Go 2 Pro za 22000 złotych,
- robot-pies MagicLab MagicDog Edu za 45000 złotych,
- robot humanoidalny Unitree R1 Basic za 46000 złotych,
- robot humanoidalny Unitree G1 Basic za 115000 złotych,
- robot humanoidalny Unitree R1 Edu U4 za 138000 złotych,
- robot humanoidalny Unitree G1 Edu-U2 za 220000 złotych,
- robot-pies Unitree B2 z LiDAR 3D za 270000 złotych,
- robot-pies Unitree B2-W z LiDAR 3D za 349000 złotych,
- robot humanoidalny Unitree H2 Edu za 380000 złotych.
Warto zwrócić uwagę, że Unitree R1 to robot humanoidalny, który trafił do sprzedaży w lipcu 2025 roku, więc sklep oferuje też świeży sprzęt. Ponadto dostępne są akcesoria dedykowane do konkretnych robotów, w tym wymienna końcówka do Unitree Go 2 za 300 złotych za sztukę, bateria o pojemności 8200 mAh do MagicDog za 2500 złotych czy trójpalcowa ręka za 36000 lub 44000 złotych.
Komu sklep x-kom chce sprzedać robota-psa lub robota humanoidalnego?
Wprowadzając do sprzedaży roboty-psy i roboty humanoidalne, sklep x-kom, jak deklaruje, chce zrobić krok w kierunku upowszechnienia dostępu do robotyki. Oferta kierowana jest do szkół i placówek edukacyjnych oraz firm i instytucji, ale też do entuzjastów nowych technologii.
Tych ostatnich może szczególnie zainteresować zapowiedź prezentacji robotów w wybranych salonach sieci. Terminy lokalnych premier i wydarzeń mają być podawane „na bieżąco”, więc warto śledzić media społecznościowe x-komu.
Artykuł zawiera linki afiliacyjne – korzystając z nich, wspieracie naszą działalność, nie ponosząc dodatkowych kosztów, za co bardzo dziękujemy!