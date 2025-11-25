Masz za dużo pieniędzy? Teraz możesz iść do sklepu i wydać je na robo-psa lub robota humanoidalnego

Do tej pory nie można było pójść do sklepu i kupić robota podobnego konstrukcyjnie do psa czy człowieka. To się właśnie zmieniło. Do kogo kierowana jest ta oferta?

Roboty-psy i roboty humanoidalne dostępne w polskim sklepie

Roboty od lat rozpalają wyobraźnię dzieci i dorosłych. O ile zabawkowego robota można kupić w wielu sklepach i często nie wiąże się to z dużym wydatkiem, o tyle w przypadku wielkogabarytowych konstrukcji wyglądało to do tej pory zupełnie inaczej.

I tutaj wchodzi, aż chce się powiedzieć „cały na biało” (choć jego kolory są inne), sklep x-kom. Od dziś bowiem w jego ofercie znajdziecie roboty-psy i roboty humanoidalne marek Unitree i MagicLab, ponieważ został on ich oficjalnym dystrybutorem w Polsce.

Roboty-psy i robot humanoidalny pojawiły się w ofercie sklepu x-kom (źródło: x-kom)

W sklepie internetowym x-komu pojawiła się nowa sekcja – Roboty AI (znajdziecie ją w kategorii Smarthome i lifestyle). Aktualnie dostępnych jest łącznie 11 robotów:

Warto zwrócić uwagę, że Unitree R1 to robot humanoidalny, który trafił do sprzedaży w lipcu 2025 roku, więc sklep oferuje też świeży sprzęt. Ponadto dostępne są akcesoria dedykowane do konkretnych robotów, w tym wymienna końcówka do Unitree Go 2 za 300 złotych za sztukę, bateria o pojemności 8200 mAh do MagicDog za 2500 złotych czy trójpalcowa ręka za 36000 lub 44000 złotych.

Komu sklep x-kom chce sprzedać robota-psa lub robota humanoidalnego?

Wprowadzając do sprzedaży roboty-psy i roboty humanoidalne, sklep x-kom, jak deklaruje, chce zrobić krok w kierunku upowszechnienia dostępu do robotyki. Oferta kierowana jest do szkół i placówek edukacyjnych oraz firm i instytucji, ale też do entuzjastów nowych technologii.

Tych ostatnich może szczególnie zainteresować zapowiedź prezentacji robotów w wybranych salonach sieci. Terminy lokalnych premier i wydarzeń mają być podawane „na bieżąco”, więc warto śledzić media społecznościowe x-komu.

