Nie tylko bańka AI. Może pęknąć też inna

Jeden z przedstawicieli chińskiego rządu ostrzega przed kolejną bańką. Okazuje się, że nie tylko rynkowi AI grozi „pęknięcie”.
Rynek „przesyca” się firmami AI, ale nie tylko
Li Chao – rzecznik Narodowej Komisji Rozwoju i Reform w Chinach – ostrzegł w czasie konferencji prasowej, że na rynku robotyki może tworzyć się bańka spekulacyjna. Jak podkreśla The Verge, komunikat pojawił się w czasie, gdy rosną obawy, że bliska pęknięcia jest bańka spekulacyjna w branży sztucznej inteligencji – ściśle powiązanej z robotyką.
Wyjaśnię, że bańka spekulacyjna jest to zjawisko określane jako samonapędzający się proces niezrównoważonego wzrostu lub spadku cen dóbr na rynku. W praktyce oznacza to, że na terenie Chin nagle powstaje mnóstwo firm, trudniących się produkcją robotów – w tym przypadku humanoidalnych, korzystających też ze sztucznej inteligencji.
Okazuje się jednak, że globalny rynek i technologie prawdopodobnie nie są jeszcze na to gotowe. Przedstawiciele agencji gospodarczej Chin alarmują, iż istnieje ryzyko, że tworząca się bańka pęknie, a wiele przedsiębiorstw, zajmujących się humanoidami, może upaść.
Jak wspomniał Li Chao, w samych Chinach działa już ponad 150 firm trudniących się tworzeniem robotów humanoidalnych. Większość z nich to startupy lub przedsiębiorstwa, które przechodzą na robotyczny rynek z innych branż. Rzecznik Narodowej Komisji Rozwoju i Reform podkreślił, że konieczne jest, aby chiński przemysł znalazł równowagę pomiędzy tempem wzrostu a ryzykiem baniek spekulacyjnych.
Roboty dostają coraz więcej zadań i mogą już zamieszkać w Twoim domu
Jednocześnie roboty humanoidalne znajdują już wiele zastosowań na terenie Chin i to nie tylko w fabrykach. Tamtejsi rządzący zawarli kontrakt z firmą UBTech Robotics, opiewający na kwotę 264 milionów juanów (~136 milionów złotych). Maszyny Walker S2 mają znaleźć zastosowanie na przejściach granicznych w Guangxi, gdzie będą kierować podróżnych, wspierać patrolowanie granic czy zajmą się zadaniami logistycznymi. Jak podkreśla Geekweek, podobne roboty „pracują” już m.in. na lotniskach.
Warto podkreślić, że zaawansowane roboty mogą już służyć Polakom. W kończącym się tygodniu do sprzedaży w x-kom trafiły robo-psy oraz roboty humanoidalne. Jeśli masz nadmiar pieniędzy – co najmniej 12 tysięcy złotych – możesz już dziś zamówić sobie swojego robotycznego psa. Albo humanoida za… ponad 100 tysięcy złotych.