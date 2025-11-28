Nie tylko bańka AI. Może pęknąć też inna

Jeden z przedstawicieli chińskiego rządu ostrzega przed kolejną bańką. Okazuje się, że nie tylko rynkowi AI grozi „pęknięcie”.

Rynek „przesyca” się firmami AI, ale nie tylko

Li Chao – rzecznik Narodowej Komisji Rozwoju i Reform w Chinach – ostrzegł w czasie konferencji prasowej, że na rynku robotyki może tworzyć się bańka spekulacyjna. Jak podkreśla The Verge, komunikat pojawił się w czasie, gdy rosną obawy, że bliska pęknięcia jest bańka spekulacyjna w branży sztucznej inteligencji – ściśle powiązanej z robotyką.

Wyjaśnię, że bańka spekulacyjna jest to zjawisko określane jako samonapędzający się proces niezrównoważonego wzrostu lub spadku cen dóbr na rynku. W praktyce oznacza to, że na terenie Chin nagle powstaje mnóstwo firm, trudniących się produkcją robotów – w tym przypadku humanoidalnych, korzystających też ze sztucznej inteligencji.

Okazuje się jednak, że globalny rynek i technologie prawdopodobnie nie są jeszcze na to gotowe. Przedstawiciele agencji gospodarczej Chin alarmują, iż istnieje ryzyko, że tworząca się bańka pęknie, a wiele przedsiębiorstw, zajmujących się humanoidami, może upaść.

Jak wspomniał Li Chao, w samych Chinach działa już ponad 150 firm trudniących się tworzeniem robotów humanoidalnych. Większość z nich to startupy lub przedsiębiorstwa, które przechodzą na robotyczny rynek z innych branż. Rzecznik Narodowej Komisji Rozwoju i Reform podkreślił, że konieczne jest, aby chiński przemysł znalazł równowagę pomiędzy tempem wzrostu a ryzykiem baniek spekulacyjnych.

Roboty dostają coraz więcej zadań i mogą już zamieszkać w Twoim domu

Jednocześnie roboty humanoidalne znajdują już wiele zastosowań na terenie Chin i to nie tylko w fabrykach. Tamtejsi rządzący zawarli kontrakt z firmą UBTech Robotics, opiewający na kwotę 264 milionów juanów (~136 milionów złotych). Maszyny Walker S2 mają znaleźć zastosowanie na przejściach granicznych w Guangxi, gdzie będą kierować podróżnych, wspierać patrolowanie granic czy zajmą się zadaniami logistycznymi. Jak podkreśla Geekweek, podobne roboty „pracują” już m.in. na lotniskach.

Roboty-psy i robot humanoidalny pojawiły się w ofercie sklepu x-kom (źródło: x-kom)

Warto podkreślić, że zaawansowane roboty mogą już służyć Polakom. W kończącym się tygodniu do sprzedaży w x-kom trafiły robo-psy oraz roboty humanoidalne. Jeśli masz nadmiar pieniędzy – co najmniej 12 tysięcy złotych – możesz już dziś zamówić sobie swojego robotycznego psa. Albo humanoida za… ponad 100 tysięcy złotych.