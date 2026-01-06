LG chce wyeliminować gosposie. Na razie mogą jednak spać spokojnie

Południowokoreańska marka pokazała nowego robota. Nie jest to typowy humanoid, ale może samodzielnie się poruszać i wykonać za domowników sporo brudnej roboty, a nawet zaserwować śniadanie.

LG stworzyło robotyczną gosposię z AI

Chińscy rządzący obawiają się, że bańka spekulacyjna AI i robotyki może wkrótce pęknąć. W telegraficznym skrócie – wszystko dlatego, że na tamtejszym rynku powstało nagle sporo firm zajmujących się właśnie tymi branżami. Warto podkreślić, że roboty mogą już pracować w Twoim własnym domu, gdyż zamówisz je w kilku sieciach handlowych oferujących usługi w Polsce.

Teraz marka LG zaprezentowała nowego robota domowego opartego na sztucznej inteligencji. LG CLOiD ma być odzwierciedleniem domu bez pracy, a w praktyce odciążyć mieszkańców w wielu domowych czynnościach. Pierwsza oficjalna prezentacja robota została zaplanowana na tegoroczne targi CES.

LG CLOiD nie jest humanoidem poruszającym się na dwóch nogach. Sprzęt składa się z korpusu z dwoma przegubowymi ramionami oraz podstawy jezdnej (na kółkach). Środek ciężkości został nisko położony, co ma redukować ryzyko przewrócenia się, natomiast do przemieszczania się urządzenie wykorzystuje wbudowaną autonomiczną nawigację. Co ważne, robot może się „schylać” i podnosić przedmioty powyżej poziomu kolan.

Ramiona mają aż siedem stopni swobody, co LG porównuje do ruchomości ludzkiego ramienia. CLOiD może poruszać odpowiednikami ramienia, łokcia i nadgarstka do przodu, do tyłu, na boki i obracać nimi. Ponadto sprzęt wyposażono w pięć palców działających niezależnie, dzięki czemu maszyna może wykonać też precyzyjne manipulacje.

Jak twierdzi południowkoreański producent, CLOiD ma świetnie sprawdzić się zarówno w pralni, jak i w kuchni, a także może obsłużyć szeroką gamę domowych sprzętów. LG podczas targów ma pokazać różne scenariusze funkcjonowania robota – od przygotowywania śniadania, przez nastawienie prania czy poskładanie ubrań po wysuszeniu.

Robot LG „głową” inteligentnego domu

LG CLOiD został oparty na platformie Self-Driving AI Home Hub (LG Q9) oraz na ekosystemie ThinkQ. Sprzęt ma również pełnić funkcję mobilnego centrum sztucznej inteligencji i inteligentnego domu. W „głowie” robota zainstalowano chipset pełniący rolę mózgu, który łączy poszczególne jednostki, w tym wyświetlacz, głośnik, kamery, czujniki i AI.

Robot może więc komunikować się z domownikami nie tylko głosowo, ale również używając własnej „mimiki”. Maszyna uczy się też środowiska, stylu życia i poszczególnych urządzeń.

LG zaanonsowało także nową markę siłowników dedykowanych do robotów Actuator AXIUM. Marka planuje kontynuować rozwój swoich robotów domowych, a także chce stworzyć nowe kategorie urządzeń AGD, w tym robotów odkurzających czy lodówek z automatycznie otwieranymi drzwiami.