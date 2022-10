Masz Revolut? Możesz kupić teraz i zapłacić później

Brytyjski fintech regularnie wprowadza nowe funkcje do swojej usługi, a w ostatnim czasie robi to ze znacznie zwiększoną częstotliwością. Dziś poinformowano o udostępnieniu Revolut Pay Later – funkcji, która była testowana w Polsce już od sierpnia 2022 roku.

Revolut Pay Later – kup teraz, zapłać później

Przy okazji powszechnego udostępnienia nowej funkcji Revolut poinformował, że z jego usług korzysta w Polsce już ponad 1,7 mln klientów. Wszyscy oni mogą wnioskować o dostęp do usługi Pay Later, która pozwoli odroczyć płatność za zakupy w dowolnym sklepie stacjonarnym lub online, który akceptuje płatności Revolut.

Funkcja Pay Later jest dostępna z poziomu ekranu głównego aplikacji, za Konta, Karty, Akcje, Kryptowaluty, Sejfy i Karty kredytowe. Aby zacząć z niej korzystać, należy dotknąć Start i postępować według instrukcji na ekranie. W trakcie aktywacji usługi trzeba podać m.in. miesięczny dochód netto i wydatki, aby fintech mógł oszacować Waszą zdolność kredytową. Maksymalny limit wynosi 5000 złotych, ale jest on ustalany indywidualnie dla każdego klienta.

Co ważne, aby zawnioskować o dostęp do Revolut Pay Later, należy posiadać obywatelstwo polskie i mieć zainstalowaną najnowszą wersję aplikacji na smartfonie, tj. o numerze minimum 8.67.

Revolut informuje, że daje klientowi swobodę decyzji, kiedy chce korzystać z rat Pay Later i jaką metodą aktywować raty (aplikacja lub karta). Z usługi można skorzystać przy zakupach do kwoty 5000 złotych (maksymalny limit kredytowy), opłaconych kartą Revolut, zarówno fizyczną, jak i wirtualną ze zmiennym numerem, a także wirtualną kartą Pay Later. W przypadku tej ostatniej płatność zostanie automatycznie rozłożona na raty, natomiast w pozostałych należy pamiętać, aby wcześniej aktywować funkcję Pay Later, jeszcze przed dokonaniem płatności za zakupy.

Wirtualna karta Pay Later (źródło: Revolut)

Ile kosztuje Revolut Pay Later?

Jeżeli zdecydujecie się skorzystać z usługi Revolut Pay Later, to płatność zostanie rozłożona na trzy raty i pierwszą zapłacicie już w momencie płatności za zakupy. Do drugiej i trzeciej Revolut doliczy natomiast opłatę w wysokości 2,99% (opłata transakcyjna za każdy wydatek).

Jednocześnie brytyjski fintech przy okazji startu Revolut Pay Later uruchomił promocję, w ramach której znosi opłaty za odroczenie płatności, dokonanych z wykorzystaniem nowej usługi w ciągu 30 dni od przyznania limitu.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 0% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu to 1000 zł, całkowita kwota do spłaty to 1000 zł, nominalna roczna stopa oprocentowania wynosi 0%, całkowity koszt kredytu to 0 zł (w tym opłata transakcyjna 0%); przy założeniu, że limit kredytowy Pay Later zostaje w całości jako transakcja bezgotówkowa i jest spłacany w dwóch równych ratach miesięcznych w wysokości 500 zł, pierwsza rata płatna 30 dni po wypłacie środków, według stanu na 22.08.2022 r. Przykład reprezentatywny dla oferty promocyjnej