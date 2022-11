Trochę śmieszne, trochę straszne. Wielu Polaków nie wie, gdzie zostawia dane osobowe

Jak wynika z niedawno opublikowanego raportu, spora część Polaków nie orientuje się, w ilu miejscach znajdują się ich dane osobowe. Wobec tego, trudno jest zadbać o ich ochronę.

A czy Ty wiesz, gdzie zostawiłeś swoje dane osobowe?

To nie jest łatwe pytanie. Trzeba być naprawdę wysoce świadomym użytkownikiem internetu, by wskazać miejsca, w których pozostawiliśmy swoje dane osobowe i okazywać się na tyle ostrożnym, by nie udzielać do nich dostępu na prawo i lewo.

W październiku 2022 roku IMAS International przeprowadziło badanie „Gdzie są nasze dane osobowe?”. Ponad 1000 Polaków zadano szereg pytań, które miały wskazać, jaki stosunek do dbania o wrażliwe informacje mają respondenci, co też dało pewien wgląd w to, jak mogą przedstawiać się te tendencje w szerszej perspektywie.

70% osób stwierdziło, że nie jesteśmy w stanie zapewnić należytej ochrony danym osobowym. Przekonanie to wynika z faktu, że… 80% ankietowanych nie potrafiło wskazać, komu i jak je przekazali, ani gdzie są przetrzymywane i przetwarzane.

Mówimy nie tylko o kwestiach związanych z użytkowaniem internetu. Jak wskazuje Bartłomiej Drozd, ekspert serwisu ChronPESEL.pl, komentujący wyniki ankiet, na przykład „dane każdego z nas zgromadzone są w przychodni rejonowej”. O ile więc możemy być ostrożni, podając swój PESEL czy inne wrażliwe informacje w sieci, tak są sytuacje, w których właściwie nie da się tego uniknąć. A na poziom ochrony naszych danych w placówkach służby zdrowia wpływu już nie mamy.

Rzeczy, które zapalają czerwoną lampkę ostrzegawczą

Polacy jako największe zagrożenie związane z kradzieżą danych osobowych wskazali wyłudzenie zobowiązań finansowych (68%). Ponad połowę respondentów martwią także wycieki danych (54%) i niewystarczające zabezpieczenia baz firm i instytucji, które przetwarzają informacje na nasz temat (ponad 53%).

Najbardziej zaniepokojeni tematem wydają się być osoby powyżej 65. roku życia. Aż 75% z nich obawia się o bezpieczeństwo swoich danych osobowych – także ze względu na ograniczoną wiedzę w temacie.

Z kolei największe zaufanie do istniejących systemów ochrony danych mają młodzi – 52%. Co trzeci Polak biorący udział w badaniu uważa, że stosowane przez firmy i instytucje zabezpieczenia baz danych są wystarczające.

Oczywiste jest, że ostrożność i zdrowy rozsądek nie mogą być przeceniane. Warto robić, co się da, by chronić swoją prywatność, a tym, którzy nie wiedzą, jak to robić – pomagać. W ten sposób ogólna świadomość problemów związanych z danymi osobowymi może wzrosnąć i rzadziej będziemy słyszeć o oszustwach związanych z wyłudzeniami czy kradzieżą tożsamości.