Revolut wprowadza Revolut Play. Szybciej zapłacisz za zakupy

Brytyjski fintech nie zwalnia tempa. Niespełna miesiąc temu wprowadził nową ofertę dla osób poniżej 18. roku życia, a teraz Revolut Pay. Co to jest, jak z tego będzie można korzystać i jakie korzyści dla użytkownika zapewni?

Revolut wprowadza nową metodę płatności

Klienci sklepów internetowych mają do wyboru coraz więcej metod płatności. Jedną z najczęściej wybieranych jest BLIK, ponieważ wystarczy przepisać sześciocyfrowy kod z aplikacji banku i potwierdzić płatność, dlatego proces płatności przebiega bardzo szybko. Co więcej, w wybranych sklepach można zapisać przeglądarkę, dzięki czemu przy kolejnych zakupach wystarczy tylko zatwierdzić płatność w aplikacji banku na smartfonie, bez konieczności wpisywania 6-cyfrowego kodu BLIK, co jeszcze bardziej przyspiesza proces regulowania należności. Nic dziwnego, że klienci częściej płacą BLIKIEM w internecie niż kartami płatniczymi.

Mimo ogromnej konkurencji (BLIK to tylko jedna z wielu), brytyjski fintech również postanowił ułatwić życie użytkownikom i sprawić, że płacenie za zakupy w internecie będzie jeszcze szybsze i przyjemniejsze. Nowa usługa Revolut Pay została udostępniona firmom z branży e-commerce w Wielkiej Brytanii i Europie, i oprócz wygody ma także zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa dla klientów, ponieważ transakcje trzeba będzie potwierdzić za pomocą Face ID lub korzystając z czytnika linii papilarnych w urządzeniu.

Co to jest Revolut Pay? Kto i jak może skorzystać z tej metody płatności?

Brytyjski fintech podaje, że jego autorska metoda płatności będzie dostępna zarówno podczas robienia zakupów za pośrednictwem smartfona, jak i komputera stacjonarnego lub innego urządzenia. Co więcej, będą mogli z niej skorzystać nie tylko klienci Revolut – usługa ma być dostępna także dla osób, posiadających karty płatnicze Mastercard i Visa, wydane przez inne banki.

Według Brytyjczyków, nowa usługa płatnicza pozwoli sfinalizować więcej zakupów internetowych, ponieważ wiele osób nie dokańcza ich. Dlaczego? Klienci najczęściej wskazują na zbyt długie i niejasne procesy płatnicze oraz ograniczony wybór metod płatności. Dzięki Revolut Pay płatność będzie możliwa tylko jednym kliknięciem.

Sprzedawcy muszą jednak wdrożyć nową metodę płatności brytyjskiego fintechu. Ma ich do tego skłonić nie tylko wizja większej sprzedaży (bowiem będzie istniało mniejsze prawdopodobieństwo, że klient porzuci koszyk – w końcu sam Revolut ma ponad 20 mln klientów na całym świecie), ale też niskie opłaty transakcyjne bez ukrytych lub miesięcznych opłat. Oczywiście klienci nie będą musieli dopłacać za skorzystanie z Revolut Pay – wręcz przeciwnie, gdyż sklepy mogą zaoferować im korzyści w postaci cashbacku za dokonane zakupy z wykorzystaniem tego systemu.