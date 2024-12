Realme Neo 7 to wydajny smartfon z wielkim akumulatorem

Niedawno do sprzedaży w Polsce trafił smartfon Realme GT 7 Pro. Dziś oferta chińskiego producenta wzbogaciła się o nieco niżej pozycjonowany, ale również kierowany do wymagających klientów model – Realme Neo 7. Jego specyfikacja może się podobać użytkownikom.

Smartfon Realme Neo 7 kusi wysoką wydajnością i akumulatorem o ogromnej pojemności (specyfikacja)

Jednostką centralną tego modelu jest ex-flagowy procesor MediaTek Dimensity 9300+ 3,4 GHz, który jest produkowany z wykorzystaniem 4-nm procesu technologicznego i zapewnia bardzo wysoką wydajność. Producent podaje, że w AnTuTu „wykręca” ponad 2,4 mln punktów. Pomaga w tym zastosowanie do 16 GB RAM LPDDR5X i do 1 TB pamięci w standardzie UFS 4.0.

Urządzenia z taką konfiguracją mogą mieć tendencję do przegrzewania się, dlatego Chińczycy zastosowali Airflow Cold Front Cooling System o powierzchni ponad 7700 mm2. Dzięki niemu nawet podczas długich sesji gamingowych Realme Neo 7 ma nie parzyć w ręce.

Realme Neo 7 (źródło: Realme)

Mocną stroną tego modelu jest również akumulator, ponieważ cechuje się on pojemnością aż 7000 mAh i według deklaracji producenta wystarczy to na nawet 3 dni pracy. A gdy przyjdzie czas go naładować, użytkownik będzie to mógł zrobić przewodowo (przez port USB-C) z mocą 80 W.

Dopełnieniem wysokiej wydajności i długiego czasu pracy na pojedynczym ładowaniu jest ekran o flagowych parametrach. Cechuje się on przekątną 6,78 cala, rozdzielczością 2780×1264 pikseli (1,5K) i współczynnikiem kontrastu 5000000:1, a do tego odświeża obraz z częstotliwością od 1 do 120 Hz i osiąga jasność do 6000 nitów, a także zapewnia wsparcie dla 1,07 mld kolorów i 100% palety DCI-P3. Nie zabrakło również funkcji ściemniania PWM 2160 Hz.

Korzystanie z wyświetlacza ma też przypominać doświadczenia podczas kontaktu z papierem. Producent informuje, że wykorzystał w tym modelu „bardziej solidny materiał warstwy oleofobowej w połączeniu z nowym procesem powlekania”, dzięki czemu powłoka jest odporna na wodę i „jedwabiście gładka”. Chińczycy zapewniają także o większej trwałości i wytrzymałości na uszkodzenia.

Realme Neo 7 (źródło: Realme)

Producent nie potraktował też po macoszemu zaplecza fotograficznego. Na tyle umieścił 50 Mpix aparat z matrycą Sony IMX882, przysłoną f/1.88, ekwiwalentem ogniskowej 26 mm i optyczną stabilizacją obrazu oraz 8 Mpix z f/2.2 i obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 112°. Na przodzie jest zaś 16 Mpix aparat z f/2.4.

Specyfikację dopełniają ultra-liniowe głośniki stereo z certyfikatem Hi-Res Audio, dual SIM (2x nano SIM), emiter podczerwieni, ekranowy czytnik linii papilarnych i system operacyjny Android 15 z nakładką Realme UI 6.0. Całe urządzenie ma wymiary 162,55×76,39×8,56 mm i waży 213 gramów, a do tego może pochwalić się odpornością zgodną z kryteriami klas IP68/IP69.

Realme Neo 7 – cena (na razie w Chinach)

Najnowszy model trafił już do sprzedaży w Chinach, gdzie jest dostępny w aż pięciu konfiguracjach:

12/256 GB za 2099 juanów (równowartość około 1170 złotych),

16/256 GB za 2299 juanów (~1285 złotych),

12/512 GB za 2499 juanów (~1395 złotych),

16/512 GB za 2799 juanów (~1565 złotych),

16 GB/1 TB za 3299 juanów (~1845 złotych).

Na tę chwilę producent nie potwierdził dostępności Realme Neo 7 w Polsce, lecz najpewniej można się jej spodziewać w 2025 roku.