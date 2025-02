Lidl aktualizuje regulamin. Aplikacja zyska nowe funkcje

Zmieniony regulamin, który dotyczy użytkowników Lidl Plus, wejdzie w życie już niebawem. Zapowiada on nowe funkcje w mobilnej aplikacji.

Nowy regulamin spodoba się kierowcom BEV-ów i PHEV-ów

Użytkownicy aplikacji Lidl Plus dostają właśnie wiadomości e-mail, w których informowani są o aktualizacji regulaminu. Wprowadzone zmiany to przede wszystkim przygotowanie do nowych funkcji, które niebawem zostaną oddane w ręce klientów. Co ciekawe, jedna z nowości powstała z myślą o właścicielach samochodów napędzanych silnikami elektrycznymi.

Zacznijmy więc od tej nowości dla kierowców BEV-ów i PHEV-ów. Warto podkreślić, że PHEV-y też mogą ładować się na ładowarkach Lidla – tak wynika z wiadomości rozesłanej do użytkowników. Wspominam o tym nie bez powodu, bo niektórzy przesadni miłośnicy samochodów elektrycznych twierdzą, że ładowarki należą się tylko im, a właściciele hybryd plug-in nie powinni korzystać – oni ponoć mogą ładować się tylko w domach.

Nowe zapisy w regulaminie związane są z dodaniem funkcji E-Mobilność w mobilnej aplikacji. Umożliwi ładowanie samochodów elektrycznych lub hybrydowych plug-in na ładowarkach pod sklepami Lidla i też dokonywanie płatności za pobraną energię. Funkcja ma pojawić się już wkrótce. Byłoby miło, jakby klienci sklepów mogli liczyć na dodatkowe bonusy w postaci tańszego ładowania czy darmowych kilowatogodzin – przykładowo za dokonanie zakupów za określoną kwotę. Tym bardziej, że ostatnio Lidl podniósł ceny za ładowanie.

(screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Co jeszcze nowego pojawi się w aplikacji Lidl Plus?

Zaktualizowany regulamin wprowadza zapisy dotyczące weryfikacji działania aplikacji przy korzystaniu z funkcji Scan&Go, która już niebawem ma być dostępna w wybranych sklepach. W założeniach ma ona usprawnić zakupy. Brzmi ciekawie? Jeśli tak, to o tym, jak działa funkcja Scan&Go w Lidlu przeczytacie w tekście Grzegorza.

Omawiane zmiany w regulaminie obejmują jeszcze uproszczenie punktu dotyczącego zwrotu produktów przemysłowych. Lidl w wiadomości e-mail zaznacza, że użytkownik może wypowiedzieć umowę, gdy nie akceptuje treści nowego regulaminu. Wystarczy, że samodzielnie usunie konto, co można zrobić z poziomu mobilnej aplikacji.

Pozostaje trzymać kciuki, że na nowości w aplikacji i sklepach nie będziemy musieli długo czekać i – zgodnie z obietnicą – pojawią się już wkrótce.

Tymczasem pozostaje mi odesłać Was do zaktualizowanego regulaminu, który wejdzie w życie od 5 marca 2025 roku.