Realme GT 7 ujrzał światło dzienne. Zapowiada się świetnie

Za nami premiera Realme GT 7. To smartfon kierowany przede wszystkim do graczy, choć mający też sporo do zaoferowania użytkownikom preferującym inne formy elektronicznej rozrywki (i nie tylko). Spójrzmy na to, co dokładnie oferuje. Przyjrzyjmy się też drugiej nowości producenta, mianowicie słuchawkom Buds Air 7 Pro.

Oto smartfon Realme GT 7. Specyfikacja miejscami jest lepsza niż w Pro

Już jesienią 2024 roku testowaliśmy smartfon Realme GT 7 Pro. Dopiero teraz jednak zaprezentowany został teoretycznie słabszy model podstawowy. Teoretycznie, ponieważ pod pewnymi względami jest nawet lepszy.

Gamingowy smartfon Realme GT 7 zamienia topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite na cudeńko konkurencji, czyli niedawno wypuszczony chipset MediaTek Dimensity 9400+. Można więc oczekiwać po nim równie dobrej wydajności. Szczególnie że towarzyszy mu – niezmiennie – nawet 16 GB RAM typu LPDDR5X.

Realme GT 7 (źródło: FoneArena)

Niewykluczony jest nieco dłuższy czas pracy, bo akumulator ma pojemność 7200 mAh. W Pro mieliśmy 6500 mAh, co w naszych testach wystarczało na 4,5-8,5 godziny SoT, a więc spokojnie 1 lub 2 dni działania. Niestety maksymalna moc ładowania minimalnie spadła, choć do wciąż świetnego poziomu 100 W.

Największym nieobecnym w modelu Realme GT 7 jest peryskopowy teleobiektyw, którym dysponował wariant Pro. Pozostałe trzy aparaty jednak się nie zmieniły. I tak: z tyłu mamy główny sensor 50 Mpix z OIS i ultraszerokokątny moduł 8 Mpix, a z przodu – kamerkę o rozdzielczości 16 Mpix.

Wspomnę jeszcze o wyświetlaczu, którym ponownie jest 6,78-calowy panel OLED o jasności sięgającej 6500 nitów, przy czym zyskał on trochę pikseli, a jego częstotliwość odświeżania wzrosła z typowych 120 do 144 Hz. Podobno jest już 13 potwierdzonych gier, które zadziałają na tym urządzeniu w 144 klatkach na sekundę.

W kontekście gier warto też wspomnieć o rejestrowaniu dotyku z częstotliwością 2600 Hz, jak również o e-sportowym chipie komunikacyjnym Skycom Communication System 2.0, technologii śledzenia sygnału z AI oraz wieloelementowym układzie chłodzenia. Dopełnieniem całości jest zaś, bez zaskoczenia, system Android 15 z nakładką Realme UI 6.0.

Porównanie Realme GT 7 Pro vs Realme GT 7 vs Realme GT 6

Poniżej proponuję porównanie modeli Realme GT 7 Pro i Realme GT 7. Zestawiam ich specyfikacje także ze starszym Realme GT 6, będącego ich bezpośrednim poprzednikiem.

Realme GT 7 Pro Realme GT 7 Realme GT 6 Wyświetlacz 6,78 cala,

OLED,

120 Hz,

2780×1264 piksele,

do 6500 nitów 6,78 cala,

OLED,

144 Hz,

2800×1280 pikseli,

do 6500 nitów 6,78 cala,

OLED,

120 Hz,

2780×1264 piksele,

do 6000 nitów Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite

(3 nm; 4,32 GHz) MediaTek Dimensity 9400+

(3 nm; 3,73 GHz) Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

(4 nm; 3 GHz) Pamięć 12/16 GB RAM (LPDDR5X),

256-512 GB (UFS 4.0) 12/16 GB RAM (LPDDR5X),

256 GB-1 TB (UFS 4.0) 8/12 GB RAM (LPDDR5X),

256-512 GB (UFS 4.0) Aparaty 50 Mpix (f/1.8) z OIS,

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,

50 Mpix z OIS (f/2.65) – peryskopowy teleobiektyw,

przód: 16 Mpix (f/2.4) 50 Mpix (f/1.8) z OIS,

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,

przód: 16 Mpix (f/2.4) 50 Mpix (f/1.69) z OIS,

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,

50 Mpix (f/2.2) – teleobiektyw,

przód: 32 Mpix (f/2.45) Akumulator 6500 mAh,

ładowanie do 120 W 7200 mAh,

ładowanie do 100 W 5500 mAh,

ładowanie do 120 W Łączność 5G, Wi-Fi 7,

Bluetooth 5.4, NFC 5G, Wi-Fi 7,

Bluetooth 5.4, NFC 5G, Wi-Fi 5,

Bluetooth 5.4, NFC System Android 15 / Realme UI 6.0 Android 15 / Realme UI 6.0 Android 14 / Realme UI 5.0 Wymiary i waga 162,45×76,89×8,55 mm,

223 gramy 162,42×75,97×8,25 mm,

203 gramy 162×75×8,6 mm,

199 gramów Odporność IP68 / IP69 IP68 / IP69 IP65

Ile kosztuje Realme GT 7? Cena jest już znana

Smartfon został już oficjalnie zaprezentowany i 29 kwietnia 2025 roku trafi do sprzedaży w Chinach. Klienci będą mogli wybierać spomiędzy trzech kolorów (czarny, biały i niebieski) oraz pięciu konfiguracji. Tak przedstawiają się ceny:

12/256 GB – 2599 juanów (równowartość ~1350 złotych),

16/256 GB – 2899 juanów (~1505 złotych),

12/512 GB – 2999 juanów (~1555 złotych),

16/512 GB – 3299 juanów (~1710 złotych),

16 GB/1 TB – 3799 juanów (~1970 złotych).

Na razie nie wiadomo, kiedy Realme GT 7 pojawi się w Polsce. Nie jest pewne nawet, czy w ogóle do tego dojdzie, choć należy to uznać za wysoce prawdopodobne.

Zadebiutowały też słuchawki Realme Buds Air 7 Pro. Co oferują?

Wraz ze smartfonem zaprezentowane zostały słuchawki TWS Realme Buds Air 7 Pro. Zostały wyposażone w podwójne przetworniki (woofer 11 mm i tweeter 6 mm) oraz podwójny DAC. Mają oferować przyzwoitą jakość dźwięku, a obsługiwane kodeki to SBC, AAC i LHDC 5.0. Producent chwali się certyfikatem Hi-Res Audio i obsługą efektów 3D.

Jednym z najjaśniejszych punktów specyfikacji tego urządzenia jest system ANC o skuteczności sięgającej 53 dB. Podczas rozmów głosowych robotę wykonuje także układ 6 mikrofonów. Z myślą o komfortowych seansach i sesjach gamingowych producent postarał się natomiast o odbiornik zapewniający opóźnienia na poziomie zaledwie 45 ms.

Realme Buds Air 7 Pro (fot. Realme)

Maksymalny czas działania z etui wynosi 48 godzin, a same słuchawki mogą grać maksymalnie przez 12 godzin. Z włączonym ANC i przy korzystaniu z LHDC czas ten skraca się do, odpowiednio, 20 i 5 godzin.

Słuchawki Realme Buds Air 7 Pro są jak na razie dostępne wyłącznie w Chinach, gdzie kosztują 449 juanów (~235 złotych).