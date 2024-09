Porównanie Realme GT 6 z Realme GT 6T. Czym się od siebie różnią?

Na polskim rynku trzy miesiące temu zadebiutowały Realme GT 6 i Realme GT 6T. Obiecywałam wtedy, że niebawem przyjrzymy im się bliżej niż tylko w krótkich pierwszych wrażeniach, które Wam wtedy zaserwowałam. Długo zastanawiałam się czy przygotować recenzję jednego modelu czy obu, aż w końcu doszłam do wniosku, że ich porównanie będzie dla Was najbardziej interesujące i konkretne. Zapraszam!

Realme GT 6 i Realme GT 6T – z czym mamy do czynienia?

Kwartał w świecie nowych technologii to – zależnie od przypadku – wiele i niewiele, ale tym razem akurat czas podziałał na korzyść testowych modeli, a właściwie osób, które planowały czy też planują je kupić. Ceny poszczególnych wariantów spadły bowiem dość znacznie – w przypadku Realme GT 6 jest mowa o obniżce ceny o 300 złotych (12/256 z 3199 na 2899 złotych, a 16/512 z 3499 na 3199 złotych), a Realme GT 6T – o 700 złotych (8/256 – z 2699 na 1999 złotych). Przyznajcie – to już robi sporą różnicę.

To też sprawia, że różnica w cenie pomiędzy tańszym wariantem Realme GT 6 a Realme GT 6T wynosi już 900 złotych, a nie – jak to miało miejsce w dniu premiery – 500 złotych.

No dobrze, ale o co to całe zamieszanie? Spójrzmy najpierw na specyfikację techniczną obu smartfonów Realme:

model Realme GT 6 Realme GT 6T ekran zakrzywiony ekran 6,78”AMOLED, 2780×1264 pikseli, 1-120 Hz, Gorilla Glass Victus 2 zakrzywiony ekran 6,78”, AMOLED, 2780×12641-120 Hz, Gorilla Glass Victus 2 procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 Snapdragon 7+ Gen 3 GPU Adreno 735 Adreno 732 RAM 16 GB RAM LPDDR5X 8 GB RAM LPDDR5X pamięć 512 GB UFS 4.0 256 GB UFS 4.0 system Android 14 z realme UI 5.0 Android 14 z realme UI 5.0 aparat główny 50 Mpix f/1.69 OISultraszerokokątny 8 Mpix f/2.2teleobiektyw 50 Mpix f/2.2, 2x zoom optyczny główny 50 Mpix f/1.69 OISultraszerokokątny 8 Mpix f/2.2 kamerka 32 Mpix 32 Mpix głośniki stereo stereo akumulator 5500 mAh 5500 mAh ładowanie 120 W 120 W 5G tak tak NFC tak tak dual SIM tak tak eSIM nie nie czytnik linii papilarnych tak, w ekranie tak, w ekranie wymiary 162 x 75 x 8,6 mm 162 x 75 x 8,6 mm waga 199 g 199 g odporność IP65 IP65 cena 12/256: 2899 złotych

16/512: 3139 złotych 8/256: 1999 złotych

Na pierwszy rzut oka, patrząc na papier, różnice pomiędzy Realme GT 6 i Realme GT 6T sprowadzają się do procesora (Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 z Adreno 735 vs Snapdragon 7+ Gen 3 z Adreno 732, ilości pamięci RAM oraz pamięci wewnętrznej (GT 6 dostępny też w opcji 512 GB) i trzeciego aparatu (teleobiektyw w GT 6 z 2-krotnym zoomem optycznym).

Spoglądając na oba telefony, mając je w ręce, różnice widoczne są jeszcze na przykład w odcieniach obu smartfonów – choć oba dostępne są w wersji kolorystycznej fluid silver, to jednak jeden jest ciemniejszy od drugiego. Do tego Realme GT 6 ma trzeci obiektyw aparatu, podczas gdy w GT 6T w tym samym miejscu jest dioda doświetlająca.

Papier swoje, rzeczywistość swoje, a obcowanie z oboma telefonami przynosi kolejne różnice. Czas im się przyjrzeć.

Realme GT 6 vs Realme GT 6T – wydajność

Zacznijmy od oczywistości: Realme GT 6 działa szybciej od GT 6T. Wynika to oczywiście ze specyfiki zastosowanych podzespołów, o których już pisałam, więc nikogo nie powinno to dziwić. Pytanie jednak: jak duża (lub mała) jest to różnica? Pamiętajcie tylko, że porównujemy model 16/512 (taki dostaliśmy do testów) z 8/256.

Mając oba smartfony obok siebie, otwierając te same aplikacje jednocześnie, widać, że Realme GT 6 jest odczuwalnie szybszy – uruchamia apki o sekundę – dwie szybciej niż GT 6T (w skrajnych przypadkach trzy).

Żeby Wam to zobrazować: gdy dany program włączy się już na Realme GT 6, na Realme GT 6T jeszcze się doczytuje. To nie są niezauważalne różnice, stanowiące ułamek sekundy, a takie, które rzeczywiście zauważy każdy, nawet laik. Przy czym otwartym pozostaje pytanie czy nie mając tego bezpośredniego porównania w codziennym użytkowaniu będzie miało to jakiekolwiek znaczenie dla użytkownika Realme GT 6T.

Dla osób zainteresowanych testami syntetycznymi, oczywiście mam też i takie. Oto wyniki, uzyskane przez oba smartfony w popularnych benchmarkach:

Realme GT 6 Realme GT 6T Geekbench 6 single core 1957 1813 Geekbench 6 multi core 5007 4292 Geekbench 6 GPU – OpenCL 9205 8090 Geekbench 6 – Vulkan 9975 8943 3DBench – Wild Life maks. 87 FPS maks. 78 FPS Wild Life Extreme 2918, 12-22 FPS 2582, 12-19 FPS Wild Life Extreme Stress Test 3230 / 1643 / 50,9% 2938 / 1646 / 56%

A zatem wszystko się zgadza – zarówno benchmarki, jak i rzeczywistość, potwierdzają przewagę Realme GT 6 nad Realme GT 6T.

Aparaty, czyli jakie zdjęcia robią Realme GT 6 i Realme GT 6T?

Patrząc na parametry techniczne obu smartfonów można odnieść wrażenie, że główna jednostka (50 Mpix f/1.69 OIS), jak i ultraszerokokątna (8 Mpix f/2.2), jest identyczna w obu przypadkach (o tym, że Realme GT 6 ma dodatkowo teleobiektyw, wiecie). Tu jednak, znowu, rzeczywistość okazała się zgoła odmienna. Okazuje się bowiem, że oba telefony robią zupełnie różne zdjęcia w dokładnie tych samych warunkach.

Jak się możecie domyślać – Realme GT 6 robi lepsze zdjęcia od Realme GT 6T, nie tylko te z zoomem. Ale co ja Was będę przekonywać słownie, sami zobaczcie na wybranych przykładach.

Realme GT 6 Realme GT 6T Realme GT 6 Realme GT 6T Realme GT 6, 0.6x Realme GT 6T, 0.6x Realme GT 6, 10x Realme GT 6T, 10x Realme GT 6 Realme GT 6T Realme GT 6, 0.6x Realme GT 6T, 0.6x Realme GT 6, 2x Realme GT 6T, 2x Realme GT 6, 10x Realme GT 6T, 10x Realme GT 6 Realme GT 6T Realme GT 6, 0.6x Realme GT 6T, 0.6x Realme GT 6, 10x Realme GT 6T, 10x Realme GT 6 Realme GT 6T Realme GT 6, 0.6x Realme GT 6T, 0.6x Realme GT 6, 10x Realme GT 6T, 10x Realme GT 6 Realme GT 6T Realme GT 6 Realme GT 6T Realme GT 6, 0.6x Realme GT 6T, 0.6x Realme GT 6 Realme GT 6T Realme GT 6, 0.6x Realme GT 6T, 0.6x Realme GT 6 Realme GT 6T

Czas pracy

Skoro oba smartfony mają akumulator o takiej samej pojemności (5000 mAh) niektórzy mogliby przypuszczać, że czas pracy obu będzie identyczny. Tymczasem trzeba mieć w pamięci, że w obu przypadkach mamy zastosowany inny procesor, który jest mniej lub bardziej prądożerny.

Realme GT 6 Realme GT 6T Realme GT 6 Realme GT 6T

Test syntetyczny wykazał, że Realme GT 6T powinien działać o kilka procent dłużej od Realme GT 6, przy czym w tym samym czasie testów ten drugi rozładował się o 2% baterii mniej. Zabawne i ciekawe jednocześnie. Nas jednak interesuje realne zużycie podczas typowego użytkowania. A to jest bardzo podobne dla obu smartfonów – w efekcie oba dotrzymują kroku przez cały dzień, kończąc go często z mniejszym lub większym zapasem energii (ok. 30-40%).

Ładowarki nie ma w zestawie sprzedażowym, a szkoda, bo oba modele wspierają ładowanie 120 W.

Podsumowanie

Szybkość działania i jakość zdjęć to kluczowe aspekty dla wielu z nas. I to też te dwie rzeczy, które najbardziej różnią Realme GT 6 i Realme GT 6T. Na tym tle ciekawie przedstawia się cena obu modeli, bo drugi z nich spadł już do poziomu niecałych dwóch tysięcy, co sprawia, że stał się sporo bardziej atrakcyjnym wyborem niż jeszcze kilka tygodni temu. Drugi z nich natomiast jest aż o 900 złotych droższy. Odnoszę wrażenie, że tak duża różnica w cenie nie jest uzasadniona. Zwłaszcza, że wybór smartfonów do 3000 złotych jest ogromny.

Jeśli macie jakieś pytania odnośnie porównywanych smartfonów Realme – dajcie znać w komentarzach.