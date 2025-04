Narwal Freo Z10 i Freo Z10 Ultra już w Polsce. Spore możliwości, ale wysoka cena

Na polskim rynku pojawiły się dwa nowe roboty sprzątające Narwal – Freo Z10 i Freo Z10 Ultra. Owszem, nie są tanie, ale powinny spełnić oczekiwania wymagających użytkowników.

Co oferują roboty sprzątające Narwal Freo Z10 i Freo Z10 Ultra?

Na początku roku na targach CES pokazany został Narwal Freo Z10. Natomiast teraz, wraz z modelem Freo Z10 Ultra, wchodzi on do sprzedaży w Polsce. Specyfikacja tych robotów wygląda dobrze, a do tego dochodzą interesujące rozwiązania, które powinny okazać się przydatne w licznych scenariuszach.

Zacznijmy od tych podstawowych, ale kluczowych parametrów. Otóż osoby, które zdecydują się na Freo Z10, mogą liczyć na moc ssania 15000 Pa, który podczas pracy generuje 71 dB. Do tego dochodzi akumulator o 5200 mAh, zbiornik na kurz o pojemności 0,3 l i zbiornik w stacji 2,5 l. Wymiary robota sprzątającego wynoszą 35,5 x 35 x 10,77 cm, a stacja dokująca ma 43,1 x 42,68 x 46,15 cm.

Narwal Freo Z10 Ultra charakteryzuje się natomiast mocą ssania 18000 Pa, a mimo tego jego praca nie jest głośna – tylko 56 dB. Robot został wyposażony w akumulator 6400 mAh. Zbiornik na kurz ma pojemność 0,3 l i do tego dochodzi zbiornik w stacji 2,5 l. Wypada dodać, że stacja dokująca wykorzystuje jeszcze system dwóch zbiorników na wodę – czystą i brudną.

Narwal Freo Z10 (źródło: Komputronik)

Pierwszy przeznaczony jest na czystą wodę, a jego pojemność to 4,5 l. Z kolei drugi zbiornik przeznaczony jest na zużytą wodę i ma 4,05 l. Takie rozwiązanie umożliwia automatyczne płukanie trójkątnych nakładek mopujących i uzupełnianie płynu do mycia podłóg. Wymiary robota sprzątającego wynoszą 35,5 x 35 x 10,96 cm, a stacja dokująca ma 43,08 x 46,2 x 38,83 cm.

Wysoką skuteczność czyszczenia ma zapewnić technologia Systematic Cleaning Technologies. Dostępna jest ona w obu modelach. Z kolei Freo Z10 Ultra oferuje jeszcze funkcję rozpoznawania rodzaju podłogi, więc może automatycznie wybierać tryb pracy.

Narwal Freo Z10 Ultra (źródło: Komputronik)

Narwal Freo Z10 Ultra powinien spodobać się właścicielom zwierząt. Otóż otrzymał on system zapobiegający plątaniu włosów, który obejmuje zarówno szczotkę główną (o stożkowej budowie – grubsza na jednym końcu, chudsza na drugim), jak i boczne (tak, są dwie). Skuteczność tego rozwiązania sięga 99,56% w usuwaniu włosów przy zerowym splątaniu. Co więcej, podczas mopowania jedno z ramion się wysuwa, umożliwiając dotarcie w trudno dostępne miejsca.

Warto jeszcze wspomnieć, że oba urządzenia wspierają popularnych asystentów głosowych – Amazon Alexa, Asystentem Google i Siri. Użytkownik może uruchomić sprzątanie, zaplanować harmonogram lub sprawdzić status pracy bez użycia aplikacji mobilnej – wystarczy wypowiedzieć komendę głosową. Oczywiście aplikacja mobilna też jest dostępna.

Narwal Freo Z10 i Freo Z10 Ultra – cena i dostępność

Nowe roboty sprzątające wchodzą już do sklepów. Regularna cena modelu Narwal Freo Z10 została ustalona na 4299 złotych, a robot Freo Z10 Ultra to wydatek 5999 złotych.

Natomiast od 24 kwietnia do 11 maja 2025 roku urządzenia będzie można kupić taniej. Za, odpowiednio, 3499 i 4699 złotych.