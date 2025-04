Jakie słuchawki TWS wybrać? Najlepsze modele, jakie możesz kupić w 2025 roku

Całkowicie bezprzewodowe słuchawki TWS to rozwiązanie, na które decyduje się coraz więcej osób. To wygodna opcja, a postęp w ostatnich latach sprawił, że takie urządzenia potrafią już dorównać modelom z kabelkami, a nieraz nawet zaoferować dużo więcej. Jakie słuchawki TWS wybrać w 2025 roku? W tym rankingu przedstawiam najlepsze słuchawki bezprzewodowe ze średniej i wysokiej półki, za które zapłacisz nie mniej niż 500 złotych albo i grubo ponad 1000 złotych.

Najlepsze słuchawki TWS, jakie możesz kupić w 2025 roku

Dobre słuchawki bezprzewodowe typu TWS w 2025 roku powinny oferować niezłe brzmienie podczas słuchania muzyki i dobrą jakość rozmów głosowych. Do tego potrzebują niezłych przetworników, obsługi odpowiednich kodeków oraz mikrofonów skutecznie zbierających głos użytkownika.

Aby nazwać dany model godnym polecenia, musi też być wygodny w użytkowaniu, zapewniać stabilne połączenie Bluetooth, oferować ANC i trzymać co najmniej 5-6 godzin między jednym ładowaniem a drugim (a z etui co najmniej 3 razy tyle). Właśnie takie urządzenia znajdziesz w tym rankingu.

Ile trzeba wydać na dobre słuchawki TWS? Cóż, to zależy…

Istnieją dobre i tanie słuchawki TWS – takie, które kosztują od kilkudziesięciu do maksymalnie 500 złotych. Dla osób o niższych wymaganiach mogą być dobrym wyborem i polecam je w innym rankingu – tutaj bowiem skupiam się na kategorii the best of the best.

Oczywiście, im więcej jesteś w stanie wydać, tym większe możliwości stają przed Tobą otworem. Powyżej 500 złotych standardem jest już skuteczny system ANC, wysokiej klasy przetworniki i moduły obsługujące lepsze kodeki niż tylko SBC i AAC.

Jeśli możesz wydać 1000 złotych albo i więcej, możesz już wybrać sprzęt wysokiej klasy, w którym nie będzie trzeba iść na żadne istotniejsze kompromisy. W tym zestawieniu znajdziesz również takie urządzenia.

Jeszcze tylko jedna uwaga – w niniejszym rankingu skupiam się na modelach o zamkniętej konstrukcji. Jeśli natomiast zależy Ci na urządzeniach, które nie blokują kanału słuchowego, sprawdź ranking otwartych słuchawek TWS.

Tymczasem…

Jakie słuchawki TWS? Ranking 2025:

Denon PerL Pro – dobre słuchawki TWS, które grają tak jak chcesz

– dobre słuchawki TWS, które grają tak jak chcesz Samsung Galaxy Buds 3 Pro – najlepsze słuchawki do smartfona Galaxy

– najlepsze słuchawki do smartfona Galaxy Huawei FreeBuds Pro 4 – najlepsze słuchawki TWS w „akceptowalnej” cenie

– najlepsze słuchawki TWS w „akceptowalnej” cenie Sennheiser Momentum True Wireless 4 – słuchawki TWS z dobrym basem

– słuchawki TWS z dobrym basem OnePlus Buds Pro 3 – dobre słuchawki TWS o bogatym brzmieniu

– dobre słuchawki TWS o bogatym brzmieniu Sony WF-1000XM5 – słuchawki TWS z ANC bliskim perfekcji

– słuchawki TWS z ANC bliskim perfekcji Audio-Technica ATH-TWX9 – najlepsze słuchawki TWS do 1000 złotych

– najlepsze słuchawki TWS do 1000 złotych Apple AirPods Pro 2 – bezprzewodowe słuchawki do iPhone’a

– bezprzewodowe słuchawki do iPhone’a Technics EAH-AZ100 – kompletne słuchawki dokanałowe

– kompletne słuchawki dokanałowe Bowers & Wilkins Pi8 – wychwalane przez recenzentów słuchawki wyższej klasy

Bez zbędnego przedłużania przejdźmy do konkretów. Już teraz sprawdź opisy poszczególnych modeli, które zostały ustawione według ceny (od najtańszego do najdroższego). Zaczynajmy!

Denon PerL Pro – dobre słuchawki TWS, które grają tak jak chcesz

Zestawienie otwierają słuchawki Denon PerL PRO – może i nie najpopularniejsze, ale zbierające pozytywne recenzje. Przez ekspertów chwalone są przede wszystkim za przestrzenne brzmienie bogate w detale oraz technologię Masimo (AAT) umożliwiającą dostrojenie dźwięku pod własne preferencje.

To słuchawki, które cechują się bardzo dobrym stosunkiem ceny do możliwości, ponieważ producent – zamiast na efekciarstwo – postawił przede wszystkim na jakość. Wspomnę jeszcze dla porządku, że urządzenie oferuje pasmo przenoszenia od 20 do 40000 Hz i aktywną redukcję szumów (ANC), obsługuje kodeki SBC, AAC i aptX oraz zapewnia całkiem długi czas działania – do 32 godzin z etui i 8 godzin solo.

Denon PerL Pro (fot. Denon)

Tym, do czego można by się przyczepić, jest relatywnie niski poziom odporności na wodę (IPX4) i nie wszystkim też do gustu przypadnie estetyka, którą trudno nazwać uniwersalną. Jeśli te dwie kwestie nie stanowią dla Ciebie problemu, Perełki powinny Cię usatysfakcjonować.

Najważniejsze cechy słuchawek Denon PerL Pro:

średnica membrany: 10 mm,

pasmo przenoszenia: 20 – 40000 Hz,

kodeki: SBC, AAC, aptX, aptX Adaptive,

łączność: Bluetooth 5.3,

aktywna redukcja szumów (ANC): tak,

czas działania: 8 godzin (solo), 32 godziny (z etui),

odporność: IPX4,

waga: 8 g (słuchawka), 56 g (zestaw),

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Denon PerL Pro ok. 649 zł OleOle RTV Euro AGD x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Samsung Galaxy Buds 3 Pro – najlepsze słuchawki do smartfona Galaxy

Samsung Galaxy Buds 3 Pro to słuchawki TWS, które mają olbrzymi potencjał, ale nie każdy zdoła go wykorzystać. Rzecz w tym, że potrzebny jest do tego także smartfon tego samego producenta. To podobna historia jak z AirPodami i iPhone’ami.

Szukając słuchawek do smartfonów Samsunga, w moim odczuciu, stanowią one jeden z najlepszych możliwych wyborów – napisał Kuba w recenzji opublikowanej na łamach Tabletowo.pl. Poza integracją z ekosystemem Galaxy chwalił również dobre brzmienie, skuteczną redukcję szumów, wygodę oraz niezły czas pracy. Ten ostatni sięga 6 godzin, a z etui – pełnej doby (czasem nawet z kawałkiem).

Samsung Galaxy Buds 3 Pro (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Za wspomniane tu już dobre brzmienie odpowiadają natomiast w głównej mierze przetworniki: dynamiczny woofer w rozmiarze 10,5 mm oraz planarny tweeter w formacie 6,1 mm. Urządzenie obsługuje też dźwięk HiFi (24-bit/96 kHz). Wreszcie, warto również wspomnieć o wodoszczelności w klasie IP57.

Najważniejsze cechy słuchawek Samsung Galaxy 3 Pro:

średnica membrany: 10,5 + 6,1 mm,

pasmo przenoszenia: b/d,

kodeki: SBC, AAC, SSC HiFi, SSC UHQ,

łączność: Bluetooth 5.4,

aktywna redukcja szumów (ANC): tak,

czas działania: 6 godzin (solo), 26 godzin (z etui),

odporność: IP57,

waga: 5,4 g (słuchawka), 57,3 g (zestaw),

cena i dostępność:

Huawei FreeBuds Pro 4 – najlepsze słuchawki TWS w „akceptowalnej” cenie

Przygotowując ten ranking, poprosiłem o pomoc Kubę, który jest naszym ekspertem od słuchawek i każdego roku przez jego testowy warsztat przewalają się ich spore ilości. Ze wskazaniem swojego faworyta nie miał najmniejszego problemu.

Huawei FreeBuds Pro 4 – powiedział. – Jednym słowem mogę je opisać: fantastyczne. Wygląd (te subtelne złote wstawki), kompaktowość, wygoda, skuteczne ANC, kapitalny dźwięk, uniwersalność użycia z praktycznie każdym systemem + kodek LDAC. No i cena – za około 750 złotych dosłownie nie znajdziesz nic lepszego.

Huawei FreeBuds Pro 4 (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Taki opis chyba dość jasno pokazuje, dlaczego tego modelu nie mogło zabraknąć w rankingu. Jedynym istotniejszym minusem można by nazwać czas pracy. Po włączeniu ANC można bowiem liczyć jedynie na 5 godzin działania (z etui zaś nie więcej niż 23 godziny). Po wyłączeniu redukcji szumów jest nieco lepiej – wtedy to, odpowiednio, 7 i 33 godziny.

Najważniejsze cechy słuchawek Huawei FreeBuds Pro 4:

średnica membrany: 11 mm,

pasmo przenoszenia: 14 – 48000 Hz,

kodeki: SBC, AAC, LDAC, LHDC 4.0,

łączność: Bluetooth 5.2,

aktywna redukcja szumów (ANC): tak,

czas działania: 7 godzin (solo), 33 godzin (z etui),

odporność: IP54,

waga: 5,8 g (słuchawka), 58,6 g (zestaw),

cena i dostępność:

Sennheiser Momentum True Wireless 4 – słuchawki TWS z dobrym basem

Choć opis powyższego modelu mógłby wskazywać na bezkonkurencyjność, są jednak pewne słuchawki, które obecnie można dostać za podobne pieniądze, a które również zdecydowanie godne są tego, by je polecić. Chodzi o Sennheiser Momentum True Wireless 4.

Jakie są te słuchawki? Ogólnie mega fajne. Nietypowy wygląd przez to materiałowe wykończenie etui, rozbudowana apka, mocne brzmienie, kodek aptX Lossless, całkiem dobre ANC, bardzo dobra bateria… – wymieniał atuty Kuba. W recenzji dodał, że pod względem jakości dźwięku są one jednymi z najlepszych TWS-ów dostępnych obecnie na rynku.

Sennheiser Momentum True Wireless 4 (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Minusy zaś sprowadzają się tu przede wszystkim do ANC (które nie jest złe, ale konkurencja – jak chociażby Huawei – potrafi robić to lepiej) oraz sterowania dotykowego, które nie zawsze jest intuicyjne, a elementy sterujące – czasem zbyt czułe. Do samej specyfikacji, z pasmem przenoszenia od 5 do 21000 Hz, dynamiką na poziomie 107 dB czy czasem działania sięgającym 7 godzin solo lub 30 godzin z etui (przy włączonym odszumianiu), trudno mieć zastrzeżenia.

Najważniejsze cechy słuchawek Sennheiser Momentum True Wireless 4:

średnica membrany: 7 mm,

pasmo przenoszenia: 5 – 21000 Hz,

kodeki: SBC, AAC, aptX, aptX Adaptive, aptX Lossless,

łączność: Bluetooth 5.4,

aktywna redukcja szumów (ANC): tak,

czas działania: 7 godzin (solo), 30 godzin (z etui),

odporność: IP54,

waga: 6,2 g (słuchawka), 78,6 g (zestaw),

cena i dostępność:

OnePlus Buds Pro 3 – dobre słuchawki TWS o bogatym brzmieniu

Może i nie są bezwzględnie najlepszymi słuchawkami na rynku, ale stanowią bardzo solidny wybór dla użytkowników smartfonów (nie tylko OnePlusa), szukających pchełek o nietuzinkowym wyglądzie z solidną jakością dźwięku wraz z dość szerokimi opcjami personalizacji brzmienia i skutecznym ANC – to znów Kuba, tym razem o modelu OnePlus Buds Pro 3.

Modelu – przyznajmy – dość niepozornym i takim, który nie należy do najpopularniejszych. A jednak mogącym się pochwalić niezłą specyfikacją – na czele z pasmem przenoszenia od 10 do 40000 Hz, podwójnym przetwornikiem DAC, obsługą Hi-Res Audio (24-bit/192 Hz), odpornością w klasie IP55 i pojemnymi akumulatorami.

OnePlus Buds Pro 3 (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Te ostatnie zapewniają do 6 godzin grania solo lub nieco ponad 25 godzin z włączonym ANC i, odpowiednio, 10 lub 43 godzin bez ANC. To niezłe parametry i na dobrą sprawę jedyne, co budzi moją wątpliwość, to czy cena jest w pełni adekwatna w stosunku do możliwości.

Najważniejsze cechy słuchawek OnePlus Buds Pro 3:

średnica membrany: 11 + 6 mm,

pasmo przenoszenia: 10 – 40000 Hz,

kodeki: SBC, AAC, LHDC 5.0,

łączność: Bluetooth 5.4,

aktywna redukcja szumów (ANC): tak,

czas działania: 10 godzin (solo), 43 godziny (z etui),

odporność: IP55,

waga: 5,3 g (słuchawka), 61,2 g (zestaw),

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Recenzja OnePlus Buds Pro 3 ok. 796 zł Allegro Media Expert x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Sony WF-1000XM5 – słuchawki TWS z ANC bliskim perfekcji

To nie przypadek, że każdy kolejny model z tej serii trafia praktycznie do każdego rankingu najlepszych słuchawek TWS. Firma Sony opanowała sztukę tworzenia takich urządzeń do perfekcji.

Aktualnie optymalnym wyborem jest WF-1000XM5 – nawet, jeśli nie doskonałym, to bliskim tejże doskonałości. Muzyka w tych słuchawkach brzmi przyjemnie, wygoda użytkowania stoi na naprawdę wysokim poziomie, no i – to, z czego Japończycy słyną – ANC działa po mistrzowsku.

Sony WF-1000XM5 (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Owszem, kosztują sporo. Jednak – jak podsumował Kuba w swojej recenzji – WF-1000XM5 to bardzo kompletne, iście flagowe słuchawki prawdziwie bezprzewodowe, wypakowane po brzegi funkcjami. Jeśli nie wymagasz audiofilskiej naturalności w brzmieniu po wyjęciu z pudełka, a liczy się dla Ciebie po prostu wysoka jakość dźwięku i świetne ANC – to jest jeden ze słuszniejszych wyborów.

Najważniejsze cechy słuchawek Sony WF-1000XM5:

średnica membrany: 8,4 mm,

pasmo przenoszenia: 20 – 40000 Hz,

kodeki: SBC, AAC, LDAC,

łączność: Bluetooth 5.3,

aktywna redukcja szumów (ANC): tak,

czas działania: 8 godzin (solo), 24 godziny (z etui),

odporność: IPX4,

waga: 5,9 g (słuchawka), 50,8 g (zestaw),

cena i dostępność:

Audio-Technica ATH-TWX9 – najlepsze słuchawki TWS do 1000 złotych

W rankingu znalazło się też miejsce dla modelu Audio-Technica ATH-TWX9, będącego naprawdę mocnym zawodnikiem, jeśli chodzi o najlepsze słuchawki TWS do 1000 złotych.

To, co działa na ich korzyść, to bardzo wysoka jakość wykonania, nienaganna ergonomia, skutecznie działająca redukcja szumów oraz obsługa najnowszych kodeków aptX i świetne brzmienie. Przetworniki o średnicy 5,8 mm robią kawał dobrej roboty i oferują pasmo przenoszenia od 10 do 40000 Hz, a technologia Sony 360 Reality Audio zapewnia realistyczne efekty przestrzenne.

Co nie zagrało? Tutaj lista jest zdecydowanie krótsza i sprowadza się na dobrą sprawę do czasu działania, sięgającego niespełna 19 godzin i to wraz z etui. Skoro już jesteśmy przy etui, wypada też wspomnieć o gumowanym materiale wykorzystanym do jego wykończenia – istnieje ryzyko, że nie wytrzyma w dobrym stanie tak długo, jak można by sobie tego życzyć.

Najważniejsze cechy słuchawek Audio-Technica ATH-TWX9:

średnica membrany: 5,8 mm,

pasmo przenoszenia: 10 – 40000 Hz,

kodeki: SBC, AAC, aptX, aptX Adaptive,

łączność: Bluetooth 5.2,

aktywna redukcja szumów (ANC): tak,

czas działania: 6 godzin (solo), 18,5 godziny (z etui),

odporność: IPX4,

waga: 5,4 g (słuchawka), 67 g (zestaw),

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Audio-Technica ATH-TWX9 ok. 999 zł Allegro RTV Euro AGD Zawiera linki afiliacyjne.

Apple AirPods Pro 2 – bezprzewodowe słuchawki do iPhone’a

Jeśli interesują Cię najlepsze słuchawki do iPhone’a, a budżet nie gra roli, oczywistym wyborem będą AirPods Pro 2. generacji. Za pewne nieporozumienie można uznać, że słuchawki kosztujące ponad 1000 złotych nie mają kodeków bezstratnego audio, odporne są co najwyżej na zachlapania, a czas pracy to jedynie typowe 30 godzin. Niemniej jednak nadrabiają to doskonałą współpracą z urządzeniami Apple, no i tym, co najważniejsze…

Bo AirPods Pro 2. generacji oferują naprawdę świetne brzmienie i genialnie spisują się też podczas rozmów telefonicznych. Nietrudno docenić także dźwięk przestrzenny w formacie Dolby Atmos, a aktywna redukcja hałasu działa nieprzeciętnie dobrze. Trudno byłoby też przyczepić się do wygodny noszenia i komfortu użytkowania. Słowem: rewelacja.

AirPods Pro 2 (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Kuba po testach przyznał im notę 8,5/10, co nie wymaga chyba szerszego komentarza. Zerknij więc jeszcze tylko na kluczowe cechy i jedziemy dalej…

Najważniejsze cechy słuchawek Apple AirPods Pro 2:

średnica membrany: b/d,

pasmo przenoszenia: b/d,

kodeki: SBC, AAC,

łączność: Bluetooth 5.3,

aktywna redukcja szumów (ANC): tak,

czas działania: 6 godzin (solo), 30 godzin (z etui),

odporność: IPX4,

waga: 5,3 g (słuchawka), 61,4 g (zestaw),

cena i dostępność:

Technics EAH-AZ100 – kompletne słuchawki dokanałowe

Tuż przed zwieńczeniem rankingu polecam słuchawki Technics EAH-AZ100, których recenzję całkiem niedawno przygotował wspomniany tu już niejednokrotnie Kuba. – Nie spodziewałem się po nich, że będą aż tak kompletne – przyznał.

Są super wykonane i wygodne, mają rewelacyjną baterię, brzmienie doskonałe, ANC świetne, LDAC, multipoint do 3 urządzeń co jest rzadkością… Drogie, ale warte swojej ceny – podsumował, a w recenzji nazwał je bliskimi ideału.

Technics EAH-AZ100 (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Jeśli chodzi o podstawowe parametry, mamy tu do czynienia z 10-milimetrowymi przetwornikami z płynem magnetycznym, obsługą Hi-Res Audio i dźwiękiem przestrzennym Dolby Atmos, adaptacyjną redukcją szumów i akumulatorami zapewniającymi do 10 godzin działania solo i 28 godzin z etui.

Najważniejsze cechy słuchawek Technics EAH-AZ100:

średnica membrany: 10 mm,

pasmo przenoszenia: 20 – 40000 Hz,

kodeki: SBC, AAC, LDAC,

łączność: Bluetooth 5.3,

aktywna redukcja szumów (ANC): tak,

czas działania: 10 godzin (solo), 28 godzin (z etui),

odporność: IPX4,

waga: 5,9 g (słuchawka), 53,8 g (zestaw),

cena i dostępność:

Bowers & Wilkins Pi8 – wychwalane przez recenzentów słuchawki wyższej klasy

Na koniec zostawiłem Bowers & Wilkins Pi8. To model, nad którym rozpływa się cała branża. Ze świecą szukać negatywnych opinii na jego temat. Jedynie cena potrafi odstraszyć, no ale jeśli chce się produktu wyższej klasy, to trzeba za niego odpowiednio zapłacić.

Recenzenci wskazują na to, że wyposażone w 12-milimetrowe przetworniki Carbon Core słuchawki oferują bogate i dobrze wyważone brzmienie, są wygodne i solidnie wykonane i jak na swoje możliwości działają całkiem długo, bo do 6,5 godziny solo oraz 20 godzin z etui. Plusem jest też szybkie ładowanie – po kwadransie uzyskujemy mniej więcej 2 godziny grania.

Bowers & Wilkins Pi8 (fot. Bowers & Wilkins)

Możesz też oczekiwać systemu redukcji szumów, pyło- i wodoodporności w klasie IP54 oraz wygodnego sterowania. Jeśli pieniądze nie grają roli, to jest to zdecydowanie jeden z najlepszych wyborów, jakie można podjąć.

Najważniejsze cechy słuchawek Bowers & Wilkins Pi8:

średnica membrany: 12 mm,

pasmo przenoszenia: b/d,

kodeki: SBC, AAC, aptX, aptX Adaptive, aptX Lossless,

łączność: Bluetooth 5.4,

aktywna redukcja szumów (ANC): tak,

czas działania: 6,5 godziny (solo), 20 godzin (z etui),

odporność: IP54,

waga: 7 g (słuchawka), 60 g (zestaw),

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Bowers & Wilkins Pi8 ok. 1549 zł Allegro Media Expert RTV Euro AGD Zawiera linki afiliacyjne.

A nie ma może czegoś innego? Pewnie, że jest!

Pomimo obecności 10 modeli w tym zestawieniu, trudno nazwać temat całkowicie wyczerpanym. Na rynku jest o wiele więcej godnych polecenia urządzeń, ale moim celem było stworzenie rankingu, który będzie stanowić możliwie najprostszą odpowiedź na pytanie o to, co kupić, gdy dysponuje się takim lub innym budżetem.

Jeśli mimo to wciąż masz wątpliwości, zachęcam do zostawienia komentarza. Na pewno wspólnie uda się znaleźć optymalne rozwiązanie!