YouTube świętuje urodziny. Z tej okazji nowe funkcje i garść statystyk

Jak już pewnie wielokrotnie słyszeliście w ostatnim czasie, YouTube w tym roku świętuje 20. urodziny. Z tej okazji wprowadza nowe funkcje i przedstawia garść statystyk.

Kilka ciekawostek z okazji 20. urodzin YouTube

14 lutego 2025 roku YouTube skończył 20 lat. Trzeba przyznać, że popularna platforma z filmami jest z nami naprawdę długo. Przez ten czas przeszła sporo zmian i wyrosła na gracza, który stał się silnym rywalem dla klasycznej telewizji. Warto dodać, że ten rok ważny jest również dla innych usług – YouTube Music i YouTube Kids kończą 10 lat.

Zanim przejdziemy do zapowiedzianych nowych funkcji, wypada podać kilka interesujących danych. Każdego dnia na YouTube średnio przesyłanych jest ponad 20 mln filmów. Sporo, ale wszystko zaczęło od niepozornego filmu. Niemal dokładnie 20 lat temu na platformie pojawiło się wideo zatytułowane Me at the zoo, które wrzucił Jawed Karim, współzałożyciel YouTube.

Jeśli chodzi o 2024 rok, użytkownicy średnio publikowali 100 mln komentarzy dziennie. Do tego dochodzi średnio ponad 3,5 mld polubień od użytkowników każdego dnia. Z kolei twórcy odpowiadali na komentarze średnio 10 mln widzów dziennie.

YouTube pochwalił się jeszcze statystykami dotyczącymi muzyki. Otóż ponad 300 teledysków znalazło się już w klubie miliarda wyświetleń. Taki wynik najszybciej udało się osiągnąć:

Adele – Hello (88 dni),

Ed Sheeran – Shape of You oraz Luis Fonsi – Despacito ft. Daddy Yankee (remis 97 dni),

J Balvin, Willy William – Mi Gente (103 dni),

ROSÉ & Bruno Mars – APT. (105 dni).

YouTube zapowiedział nowe funkcje

Dowiedzieliśmy się, że użytkownicy YouTube TV zyskają możliwość tworzenia własnego widoku multiview. Początkowo w formie eksperymentu dla treści innych niż sportowe, a także dla niewielkiej grupy popularnych kanałów. Z czasem jednak dostępność ma zostać rozszerzona.

Więcej twórców otrzyma możliwość głosowego odpowiadania na komentarze swoich widzów. Warto dodać, że funkcja w zeszłym roku trafiła w ramach testów do niewielkiej grupy osób, a w tym roku dostępność zostanie rozszerzona o następne kanały.

Użytkownicy YouTube Premium mogą już ustawić prędkość odtwarzania 4x, aczkolwiek tylko w mobilnej aplikacji. Natomiast latem sporych ulepszeń ma doczekać się YouTube w wersji na telewizory – poprawiona nawigacja, zarządzanie odtwarzaniem czy wygodniejszy dostęp do komentarzy i informacji o kanale.

Funkcja Ask Music, która pozwala stworzyć własną stację radiową za pomocą wprowadzonego tekstu, ma trafić do szerszego grona użytkowników YouTube Music. Dotyczy to zarówno aplikacji na Androida, jak i tej na iOS. W planach jest wprowadzenie obsługi większej liczby języków.

Jeszcze kilka ciekawostek

Chcesz poczuć nieco nostalgii? Wpisz „bday” w dowolnym miejscu na stronie odtwarzacza. Ponadto przy wybranych filmach zobaczymy specjalny suwak urodzinowy i animację pojawiającą się, gdy film zostanie polubiony. Do tego dochodzi jeszcze jedna niespodzianka, którą znajdziecie pod tym linkiem.