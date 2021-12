Smartfon realme 8i cieszy się ogromną popularnością w Polsce. Producent wysoko ustawił poprzeczkę, jednak oczekujemy, że bezpośredni następca podniesie ją jeszcze wyżej. Najnowsze informacje na temat realme 9i są nieco zaskakujące.

Klienci mają wysokie oczekiwania wobec smartfonów realme

realme bardzo mocno walczy o klienta – marka chce być drugim największym dostawcą smartfonów w Polsce najpóźniej do końca 2022 roku! Niewątpliwie ma na to ogromne szanse, ponieważ wprowadza na rynek wiele modeli, które mogą pochwalić się niezwykle atrakcyjnym stosunkiem ceny do swojego wyposażenia.

Momentami zastanawiam się jednak, czy realme nie padnie ofiarą własnego sukcesu, ponieważ producent bardzo szybko ustawił poprzeczkę wyjątkowo wysoko, a klienci oczekują, że będzie ona wędrowała jeszcze wyżej z każdym kolejnym smartfonem. W związku z tym specyfikacja realme 9i może niektórych rozczarować.

Wszystko wskazuje na to, że smartfon zadebiutuje w pierwszej połowie 2022 roku obok trzech innych modeli – realme 9, realme 9 Pro i realme 9 Pro+ lub realme 9 Max. Na tę chwilę nie mamy jednak na ich temat żadnych interesujących informacji – w związku z tym wydaje się, że model realme 9i pojawi się na rynku jako pierwszy.

Następca realme 8i będzie zaskakujący – oto specyfikacja realme 9i

Nadchodzący smartfon, podobnie jak swój poprzednik, zostanie wyposażony w wyświetlacz LCD o przekątnej 6,6 cala i rozdzielczości Full HD+. W nowym modelu ekran będzie jednak odświeżać obraz maksymalnie z częstotliwością 90 Hz, podczas gdy panel w realme 8i może z nawet 120 Hz.

To znaczący krok w tył. Niewykluczone jednak, że „zrekompensują” to aparaty, ponieważ nadchodzący smartfon zaoferuje zdecydowanie lepsze trio na panelu tylnym: 50 Mpix + 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym + 2 Mpix (o nieznanym na tę chwilę przeznaczeniu). Poprzednik także ma aparat główny o rozdzielczości 50 Mpix, ale nie dysponuje „oczkiem” o ultraszerokim kącie widzenia.

Na przodzie natomiast tak samo znajdzie się aparat o rozdzielczości 16 Mpix (w okrągłym otworze w ekranie). Ponadto nowy model również zostanie wyposażony w akumulator o pojemności 5000 mAh, ale już z obsługą ładowania przewodowego o mocy 33 W przez port USB-C (poprzednika można ładować maksymalnie z mocą 18 W).

realme 8i (źródło: realme)

Specyfikacja realme 9i obejmować będzie też procesor Qualcomm Snapdragon 680 (6 nm; brak modemu 5G), do 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Dla przypomnienia, realme 8i ma na pokładzie układ MediaTek Helio G96 (12 nm), do 6 GB RAM i do 128 GB pamięci wewnętrznej. Ponadto nowy smartfon zaoferuje czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi i 3,5 mm złącze słuchawkowe, a także system Android 11 z interfejsem realme UI 2.0 na start.

Trzeba przyznać, że realme 9i zapowiada się lepiej niż jeszcze do niedawna. Smartfon zapewni zauważalne ulepszenia względem swojego poprzednika, aczkolwiek mimo wszystko szkoda, że producent zmniejszył częstotliwość odświeżania obrazu na ekranie. Zapewne zrobił to jednak po to, aby ulepszyć inne elementy.

Cóż, coś za coś – w budżetowych smartfonach nie można mieć wszystkiego.