realme chce zostać drugim najważniejszym sprzedawcą smartfonów w Polsce

Realme wyrosło na jednego z najważniejszych producentów smartfonów na świecie. Regularnie rozszerza swoje strefy wpływów, a tam, gdzie jest już obecne, umacnia swoją pozycję. Również w Polsce.

realme numerem 2 w Polsce?

Polski rynek smartfonów zdominowany jest przez Samsunga. Przed długi czas wydawało się, że jedyną firmą, która będzie w stanie zagrozić Koreańczykom, okaże się chińskie Huawei. Niestety, perturbacje związane z zakazem handlu w Stanach Zjednoczonych, bardzo mocno ograniczyły możliwości rozwoju tego producenta. W ten sposób na rynku powstała luka, którą starają się zapełnić takie przedsiębiorstwa jak Vivo, Oppo czy Motorola.

Szczególnym przypadkiem jest tutaj realme. Firma ta, choć działa w Polsce stosunkowo krótko, wciąż pojawia się w zestawieniach najlepszych sprzedawców smartfonów w naszym kraju. Szef wydziału sprzedaży firmy, Łukasz Łyżwa, jest bardzo pozytywnie nastawiony, jeśli chodzi o perspektywy rozwoju realme nad Wisłą.

Jak donosi GSMONLINE, założeniem realme jest, by do końca przyszłego roku stać się na rynku smartfonów numerem 2 w Polsce. Zamiary te nie wyglądają na utopijne, jeśli spojrzy się na strukturę sprzedaży mobilnych urządzeń w naszym kraju. Choć Samsung wciąż jest na topie, to realme rozwija się niezwykle prężnie i zyskuje coraz większą świadomość marki wśród kupujących.

Łukasz Łyżwa twierdzi, że aktualnie realme zajmuje 4 miejsce w całości sprzedaży smartfonów w Polsce, a do końca roku pozycja tego producenta może podskoczyć o oczko w górę. Stąd już blisko do załapania się na tytuł wicemistrza w krajowych rankingach dostaw.

Progres realme widoczny jest nie tylko w naszym kraju. Firma awansowała także w globalnych zestawieniach sprzedaży smartfonów, wyprzedzając na przykład takich weteranów rynku jak Motorola czy Honor. Marka do tej pory zajmowała się głównie projektowaniem urządzeń budżetowych oraz pochodzących ze średniej półki, ale ma też chrapkę na flagowce.

To, że realme rzeczywiście potrafi dobrze wykorzystywać swój potencjał, widoczne jest po ostatnich premierach firmy. Na przykład realme GT Neo 2 jest całkiem dobrze wycenionym sprzętem, który z pewnością znajdzie wielu zwolenników.