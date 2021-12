realme 9i musi być tani, żeby klienci nie wybrali realme 8i

Model realme 8i to w Polsce stały bywalec list najlepszych smartfonów do 1000 złotych. Na horyzoncie pojawił się jego bezpośredni następca i wygląda na to, że kluczowa okaże się cena nowego urządzenia.

realme 9i to część czteroosobowej rodziny, która pojawi się na rynku już wkrótce

Najpotężniejszym modelem w serii będzie realme 9 z dopiskiem Pro+ lub Max. Tuż za nim uplasuje się wersja Pro. realme 9i będzie najsłabszym członkiem w rodzinie, ale wcale nie oznacza to, że smartfon w starciu z konkurencją okaże się słabeuszem. Wskazuje na to specyfikacja, która pojawiła się w sieci.

Informacje na temat specyfikacji realme 9i dostarczył wietnamski serwis ThePixel.vn i zostały one dodatkowo potwierdzone przez informatora o pseudonimie Chun na Twitterze. Co zatem zaoferuje nadchodzący następca realme 8i? Z pewnością możemy liczyć na ekran LCD o rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz.

Na pokładzie urządzenia znajdzie się również procesor Snapdragon 680, który został oficjalnie zaanonsowany przez Qualcomma kilka temu. Platforma mobilna jest wykonana w procesie litograficznym 6 nm i korzysta z rdzeni Kryo 265, podczas gdy za grafikę odpowiada Adreno 610 GPU.

Snapdragon 680 ma też procesor obrazu (Image Signal Processor – ISP) Spectra 346, który potrafi przetwarzać dane z trzech kamer jednocześnie. To funkcja, która występuje raczej w układach mobilnych do droższych smartfonów. Niestety, ta platforma mobilna Qualcomma nie obsługuje sieci 5G.

Z renderów, które pojawiły się razem ze specyfikacją realme 9i, wynika, że na panelu tylnym smartfona znajdą się trzy aparaty, w tym główny o rozdzielczości 50 Mpix. Aparat do selfie i rozmów wideo zostanie natomiast umieszczony w lewym górnym rogu ekranu.

Cena smartfona na tę chwilę pozostaje nieznana. Dla przypomnienia, realme 8i kosztował na start w Polsce już od 849 złotych. Ten model również oferuje aparat główny o rozdzielczości 50 Mpix, ale jednocześnie też wyświetlacz, który potrafi odświeżać obraz z częstotliwością 120 Hz. W jego wnętrzu znajduje się jednak procesor MediaTek Helio G96, a nie Snapdragon.

Z niecierpliwością czekamy więc na oficjalną premierę i informacje o cenach, bo od nich będzie zależeć ewentualny sukces nowego smartfona marki.