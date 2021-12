Znamy wymagania God of War na PC

Kratos zbliża się wielkimi krokami do Waszych komputerów, by zmieść je swoim toporem w proch. Santa Monica Studio podało oficjalne wymagania God of War na PC. Czy jest aż tak źle, jak mogliśmy się obawiać?

Wymagania God of War

Choć God of War wykorzysta na PC ulepszone odbicia, nie będą one miały niczego wspólnego z technologią RTX. Nie zmienia to jednak faktu, że wyświetlanie takiej produkcji w rozdzielczości 4K pochłonie ogrom mocy obliczeniowej podzespołów w komputerach PC.

Nie przedłużając, rzućmy więc okiem na wymagania God of War dla poszczególnych rozdzielczości obrazu i prędkości animacji.

MINIMALNE REKOMENDOWANE WYSOKIE BARDZO WYSOKIE ULTRA DOCELOWA JAKOŚĆ 720p 30kl/s 1080p 30 kl/s 1080p 60 kl/s 1440p 60 kl/s 4K 60 kl/s USTAWIENIE GRAFIKI NISKIE ORYGINALNE ORYGINALNE WYSOKIE ULTRA KARTA GRAFICZNA NVIDIA GTX 960 (4 GB)

AMD R9 290X (4 GB) NVIDIA GTX 1060 (4 GB)

AMD RX 570 (4 GB) NVIDIA GTX 1070 (8 GB)

AMD RX 5600 XT (6 GB) NVIDIA RTX 2070 (8 GB)

AMD RX 5700 XT (8 GB) NVIDIA RTX 3080 (10 GB)

AMD RX 6800 XT (16 GB) PROCESOR Intel i5-2500k (4 rdzenie, 3,3 Ghz)

AMD Ryzen 3 1200 (4 rdzenie, 3,1 Ghz) Intel i5-6600k (4 rdzenie, 3,5 Ghz

AMD Ryzen 5 2400 G (4 rdzenie, 3,6 Ghz) Intel i7-4770k (4 rdzenie, 3,5 Ghz)

AMD Ryzen 7 2700 (8 rdzeni, 3,2 Ghz) Intel i7-7700k (4 rdzenie, 4,2 Ghz)

AMD Ryzen 7 3700x (8 rdzeni, 3,2 Ghz) Intel i9-9900k (8 rdzeni, 3,6 Ghz)

AMD Ryzen 9 3950X (16 rdzeni, 3,5 Ghz) RAM 8 GB 8 GB 8 GB 16 GB 16 GB SYSTEM OPERACYJNY Windows 10 64-bitowy (wersja 1809) Windows 10 64-bitowy (wersja 1809) Windows 10 64-bitowy (wersja 1809) Windows 10 64-bitowy (wersja 1809) Windows 10 64-bitowy (wersja 1809) MIEJSCE NA DYSKU 70 GB HDD

(rekomendowane SSD) 70 GB SSD 70 GB SSD 70 GB SSD 70 GB SSD

God of War to największe wydanie od PlayStation na PC

Do tej pory z wielkich produkcji od PlayStation Studios, na PC ukazały się Horizon: Zero Dawn, Days Gone oraz Death Stranding. Co ciekawe, najwyższe liczby grających jednocześnie na Steam prezentują się dla tych produkcji następująco:

Horizon Zero Dawn – 56557,

– 56557, Death Stranding – 32515,

– 32515, Days Gone – 27450.

Tacy analitycy, jak Benji Sales (@BenjiSales), przewidują, że God of War może osiągnąć na komputerach PC zdecydowanie większe liczby. Nic w tym dziwnego – nawet w szeregach PlayStation Studios, Santa Monica Studio ma największą renomę, razem z Naughty Dog oraz Insomniac Games – ekipami, które dostarczają hity już od czasów pierwszej konsoli Sony.

Pamiętajcie, że God of War ukaże się na komputerach PC 14 stycznia 2022 roku. Do tego czasu musicie się niestety uzbroić w cierpliwość lub zagrać na konsoli. Najlepiej na PlayStation 5, gdzie również możecie rozkoszować się pełnymi 60 klatkami na sekundę.