realme 8s 5G i realme 8i oficjalnie. Różne, ale tak samo atrakcyjne

Marka realme zaprezentowała dziś nie tylko swój pierwszy tablet – realme Pad, ale też dwa nowe smartfony. Mimo że są różne, to jednocześnie oba są atrakcyjnymi propozycjami dla klientów o innych oczekiwaniach.

Specyfikacja realme 8s 5G, cena

Należy zacząć od tego, że model ten jest pierwszym na świecie smartfonem z nowym procesorem MediaTek Dimensity 810 2,4 GHz, który produkowany jest z wykorzystaniem 6-nm procesu technologicznego. Jak przystało na układ z serii Dimensity, zapewnia on wsparcie dla obsługi sieci 5G SA/NSA (na obu kartach SIM).

Specyfikacja realme 8s 5G obejmuje też 128 GB pamięci wbudowanej typu UFS 2.1 i od 6 GB do 8 GB LPDDR4x RAM. W dodatku smartfon oferuje funkcję dynamicznego zwiększenia ilości RAM (kosztem pamięci flash) – w wersji z 8 GB RAM nawet o 5 GB.



źródło: realme

realme 8s 5G ma na pokładzie również wyświetlacz o przekątnej 6,5 cala, rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli i jasności szczytowej na poziomie 600 nitów, który może odświeżać obraz z częstotliwością do 90 Hz. Ponadto smartfon oferuje akumulator o pojemności 5000 mAh, obsługujący ładowanie przez USB-C o mocy 33 W (zasilacz 11 V/3 A znajduje się w zestawie).

Specyfikacja realme 8s 5G, obejmuje także aparat o rozdzielczości 16 Mpix (f/2.1) na przodzie oraz trzy na tyle: 64 Mpix (f/1.8), do zdjęć makro (f/2.4) i monochromatyczny (f/2.4) do zdjęć portretowych. Do tego jest jeszcze czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi i niehybrydowy dual SIM (2x nano SIM + osobny slot na microSD). Całość ma wymiary 162,5×74,8×8,8 mm, waży 191 gramów i działa na Androidzie 11 z realme UI 2.0.

Cena realme 8s 5G zaczyna się w Indiach od 17999 rupii (równowartość ~940 złotych) za konfigurację z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Wersja z 8 GB RAM kosztuje natomiast 19999 rupii (~1040 złotych).

Specyfikacja realme 8i, cena

realme 8i wyróżnia się przede wszystkim wyświetlaczem, który odświeża obraz z częstotliwością do 120 Hz i śledzi dotyk z częstotliwością do 180 Hz, a ponadto ma przekątną 6,6 cala i rozdzielczość Full HD+.

realme 8i jest też już czwartym smartfonem z niższej półki na rynku z aparatem głównym o rozdzielczości 50 Mpix (po Redmi 10, Redmi 10 Prime i Vivo Y21s). Towarzyszą mu dwa 2 Mpix „oczka” z f/2.4, jedno do zdjęć makro, a drugie z matrycą B&W do zdjęć portretowych. Na przodzie jest natomiast 16 Mpix aparat do selfie i rozmów wideo.

źródło: realme

Na pokładzie realme 8i znajduje się też procesor MediaTek Helio G96, od 4 GB do 6 GB LPDDR4x RAM (również z funkcją wydzielania dodatkowej pamięci operacyjnej, nawet do 5 GB), od 64 GB do 128 GB pamięci wewnętrznej typu UFS 2.1, czytnik linii papilarnych (na bocznej krawędzi) oraz niehybrydowy dual SIM (2x nano SIM + microSD do 256 GB).

realme 8i pracuje pod kontrolą systemu Android 11 z nakładką realme UI 2.0, ma wymiary 164,1×75,5×8,5 mm i waży 194 gramów. Smartfon zasila akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą 18 W ładowania przez port USB-C (zasilacz o mocy 18 W znajduje się w zestawie).

Cena realme 8i z 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej została ustalona w Indiach na 13999 rupii (~730 złotych). Konfiguracja 8 GB/128 GB kosztuje z kolei 15999 rupii (~835 złotych).