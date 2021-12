Możesz już wpłacać na WOŚP. Ruszyły eSkarbonki

Tak naprawdę Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra przez cały rok, ale to jej coroczny finał jest obchodzony z największą pompą. Nieuchronnie zbliża się trzydziesty, jednak już teraz możecie wesprzeć WOŚP, wpłacając pieniądze do eSkarbonki.

Jak wpłacić na WOŚP? Ruszyły eSkarbonki

Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy można wesprzeć na wiele sposobów. Jednym z nich są eSkarbonki, które dostarcza Mastercard piąty rok z rzędu. Swoją eSkarbonkę może założyć każdy, a proces jej rejestracji trwa zaledwie kilka minut. Do tej pory założono już ponad 16 tysięcy eSkarbonek.

Dostępna jest też eSkarbonka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w której (w momencie publikacji niniejszego artykułu) znajduje się już ponad 120 tysięcy złotych od blisko 4000 darczyńców. Można do niej dorzucić dowolną kwotę, płacąc kartą Mastercard lub przez PayU.

Wszystkie eSkarbonki dostępne są pod linkami, zaczynającymi się od eskarbonka.wosp.org.pl. Jeżeli ktoś ma wątpliwości dotyczące wiarygodności konkretnej wirtualnej puszki, może sprawdzić ją na specjalnej stronie internetowej.

W zeszłym roku z eSkarbonek skorzystało 22 tysiące osób i łącznie uzbierano w nich 17,8 mln złotych. To aż 29 razy więcej niż podczas 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! Z kolei w pierwszym roku funkcjonowania eSkarbonek zebrano za ich pomocą niespełna 170 tysięcy złotych.

Przy okazji Mastercard informuje, że także w tym roku podczas 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za każdy tweet na Twitterze przekaże na rzecz Fundacji 5 złotych – wystarczy 30 stycznia 2022 roku opublikować na Twitterze tweet o treści #MastercardGrazWOSP. W 2021 roku przekazano za to ponad 358 tysięcy złotych.

Dla kogo gra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w 2022 roku?

Pieniądze, zebrane w trakcie 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zostaną przeznaczone na zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.

Fundacja poinformowała, że zamierza kupić m.in. angiograf dwupłaszczyznowy do leczenia siatkówczaka, który jest najczęstszym nowotworem złośliwym gałki ocznej u dzieci, a także oftalmoskopy do badania dna oka, lampy szczelinowe do diagnostyki przedniego odcinka oka, tonometry do pomiaru ciśnienia śródgałkowego (rogówki i soczewki), synoptofory do pomiaru kąta zeza oraz urządzenia OCT do bezinwazyjnej diagnostyki schorzeń.