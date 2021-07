MediaTek odświeża ofertę procesorów dla średniej półki. Co oferują nowe Helio G96 i Helio G88?

MediaTek, jeden z największych producentów układów scalonych tworzonych z myślą o urządzeniach mobilnych, zaprezentował swoje najnowsze procesory, które w niedalekiej przyszłości powinny zagościć na pokładach wielu średnio- i niskopółkowych smartfonów.

Do aspektów, którym poświęcono szczególną uwagę, zaliczyć można m.in. obsługę wyświetlaczy o wyższej rozdzielczości i częstotliwości odświeżania oraz większe, względem poprzedników, możliwości fotograficzne. Pomimo względnie zrozumiałego nazewnictwa, obydwu omawianych jednostek nie należy traktować jako bezpośrednich następców Helio G95 i Helio G85, a raczej – jak w tytule – tylko lub aż odświeżenie.

Specyfikacja MediaTek Helio G96

Pierwsza ze wspomnianych jednostek to ośmiordzeniowa konstrukcja, w skład której wchodzą dwa wydajne rdzenie ARM Cortex-A76 o taktowaniu 2,05 GHz oraz sześć energooszczędnych ARM Cortex-A55. Tym, co rzuca się od razu w oczy, jest zastosowanie układu graficznego Mali-G57 MC2, co jest sporym krokiem w tył w porównaniu do Mali-G76 MC4 w Helio G95. Na szczęście jest to pojedynczy wybryk, który łatwo da się wybaczyć, jeśli tylko spojrzy się na resztę dokonanych w nim zmian.

źródło: MediaTek

MediaTek Helio G96 zaoferuje obsługę ekranów z maksymalną częstotliwością odświeżania na poziomie 120 Hz, zarówno w przypadku wyświetlaczy wykonanych w technologii LCD, jak i OLED/AMOLED. Do tego dochodzi jeszcze wsparcie dla rozdzielczości FHD+, dzięki czemu smartfony wyposażone w ten procesor będą mogły zapewnić swoim użytkownikom znacznie lepsze doświadczenia z codziennego korzystania.

Ponadto zwiększony został również górny limit obsługiwanej rozdzielczości matrycy aparatu fotograficznego – ten podskoczył do aż 108 Mpix, choć przechwytywanie wideo dalej jest ograniczone do 4K przy 30 kl./s. Warto też wspomnieć o wsparciu dla nowych technologii przetwarzania obrazu, jak redukcja szumów 3DNR oraz MFNR. MediaTek Helio G96 obsługuje pamięci typu UFS. 2.2 i standard Bluetooth w wersji 5.2.

Specyfikacja MediaTek Helio G88

Szczerze powiedziawszy, w przypadku procesora MediaTek Helio G88 producent nie pokusił się o zbyt wiele udoskonaleń. Podobnie jak Helio G85, wykorzystuje on osiem rdzeni (2x ARM Cortex-A77 2,0 GHz + 6 ARM Cortex-A55) i dokładnie ten sam układ graficzny Mali-G52 MC2. Żadnych zmian nie doczekała się nawet kwestia wspieranej pamięci RAM – to dalej LPDDR4X z taktowaniem do 1800 MHz. Rzeczona jednostka poradzi sobie z wyświetlaniem obrazu w rozdzielczości FHD+, odświeżającego się z częstotliwością 90 Hz.

Większe zmiany zaszły dopiero w zdolnościach fotograficznych omawianego procesora. Ten obsłuży teraz matrycę do 64 Mpix (w porównaniu do 48 Mpix w Helio G85) i nauczy się paru nowych sztuczek, takich jak: obsługa sprzętowego mechanizmu głębi do rejestrowania efektu bokeh z dwóch aparatów, jednostki sterującej kamerą (CCU) i elektronicznej stabilizacji obrazu (EIS).

Obydwa z omawianych procesorów wspierają technologię MediaTek HyperEngine 2.0 Lite tworzoną z myślą o graczach mobilnych. Warto zaznaczyć, że żaden z nich, niestety, nie zapewnia obsługi sieci 5G. Na tę chwilę nie wiadomo, kiedy na rynku pojawią się pierwsze smartfony napędzane nowymi układami Tajwańczyków i który producent wykorzysta je u siebie jako pierwszy.