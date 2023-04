Chcesz mieć szybki internet? Jest na to (teoretyczny) sposób

Każdy, bez wyjątków chce korzystać z jak najszybszego internetu. Istnieje taka (teoretyczna) możliwość, choć nie wszyscy spełniają warunki, które to umożliwiają. Z drugiej strony niekoniecznie trzeba wydawać dużo pieniędzy, aby mieć dostęp do szybkiego połączenia.

Internet najszybciej działa na tych smartfonach

Ookla opublikowała Q1 Internet Performance Report, który zawiera wiele ciekawych i dla wielu osób nawet zaskakujących informacji. Okazuje się bowiem, że najwyższą medianą prędkości pobierania i wysyłania danych w pierwszym kwartale 2023 roku mógł się pochwalić iPhone 14 Pro Max – odpowiednio 77,35 Mbit/s i 17,71 Mbit/s. W TOP 5 znalazły się jeszcze trzy inne iPhone’y (w tym iPhone 13 mini) i tylko jeden Samsung – Galaxy S23 Ultra.

Z danych, które zebrała Ookla, wynika, że w pierwszym kwartale 2023 roku, jeśli chodzi o medianę prędkości pobierania danych, iPhone’y nie miały sobie równych. Smartfony Samsunga znalazły się na drugim miejscu z wynikiem gorszym o ~10 Mbit/s. Podobna różnica jest między drugą i trzecią lokatą, którą zajęło realme. Tutaj warto jednak zauważyć, że w przypadku tej marki mediana prędkości wysyłania danych jest największa, bowiem wynosi 11,30 Mbit/s.

Zaraz za podium znalazło się Xiaomi z medianą prędkości pobierania danych na poziomie 33,61 Mbit/s. TOP 5 zamyka Huawei z dość słabym wynikiem 28,10 Mbit/s. Nie wiadomo, jak sytuacja wyglądała w przypadku innych marek, w tym Motoroli, która ma mocną pozycję w Polsce, mocniejszą niż Huawei. Ookla podaje jednak, że zbadała łączną wydajność głównych producentów telefonów komórkowych – najwyraźniej według niej takie jest TOP 5.

Jak szybki internet zapewniają polscy operatorzy?

Ookla odnotowała w pierwszym kwartale 2023 roku najwyższą medianę prędkości pobierania danych w sieci Plus – 47,79 Mbit/s. Wpływ na to mógł mieć fakt udostępnienia 5G wszystkim klientom Plusa (w tym użytkownikom tanich abonamentów i ofert na kartę), zresztą najszybszego w Polsce z medianą pobierania na poziomie 155,19 Mbit/s. Z drugiej strony w Plusie wyliczono najwyższą medianę opóźnienia (45 ms) i najniższy współczynnik konsekwencji (80,7%). Określa on odsetek testów, w których uzyskano minimum 5 Mbit/s prędkości pobierania i 1 Mbit/s wysyłania.

Mediana prędkości pobierania Mediana prędkości pobierania 5G Mediana opóźnienia Konsekwencja Orange 45,48 Mbit/s (3) 65,71 Mbit/s (2) 42 ms (1) 87,5% (2) Play 39,25 Mbit/s (4) 59,84 Mbit/s (4) 43 ms (3) 82,1% (3) Plus 47,79 Mbit/s (1) 155,19 Mbit/s (1) 43 ms (2) 80,7% (4) T-Mobile 46,90 Mbit/s (2) 62,69 Mbit/s (3) 45 ms (4) 89,5% (1) W nawiasach pozycja w kolejności (według Ookla)

Ookla podała też, że najwyższą medianę pobierania danych odnotowano w Łodzi – 50,88 Mbit/s. Na podium pod tym względem znalazł się również Poznań (46,83 Mbit/s) i Warszawa (46,65 Mbit/s). Ponadto do TOP 5 załapały się Wrocław (45,83 Mbit/s) i Kraków (45,60 Mbit/s). W trzeciej w kolejności Warszawie wyliczono jednak najwyższą medianę prędkości wysyłania danych (13,01 Mbit/s) i najniższą medianę opóźnienia (35 ms).

Nie ma przepisu na najszybszy internet mobilny

Udostępnione przez Ookla dane wskazują, że posiadacze iPhone’ów mają największe szanse na możliwość korzystania z najszybszego internetu. To jednak jedynie teoria – w rzeczywistości nie ma „przepisu na najszybszy internet mobilny”. Prędkość zależy od wielu czynników – nie będzie niczym wyjątkowym, gdy na innym smartfonie użytkownik osiągnie wyższe prędkości, choć aktualnie najwyższe mogą uzyskać osoby korzystające z 5G Plusa, które dociera do ponad 20 mln mieszkańców Polski.

Z drugiej strony posiadane urządzenie może mieć wpływ na uzyskiwane prędkości – według Ookla najwyższą medianę prędkości pobierania odnotowano na urządzeniach z aktualnie topowym procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Nie jest to zaskoczeniem, ponieważ flagowce wyposażane są w najszybsze modemy – tańsze smartfony obsługują niższe transfery (choć wciąż w zupełności wystarczające do komfortowego korzystania z internetu).

Kluczowy jest jednak zasięg, choć nie ma gwarancji, że nawet znajdując się w zasięgu 5G Plusa osiągniecie prędkość, jaką widać w raporcie Ookla. Zależy ona bowiem też od obciążenia sieci – jeśli dużo osób korzysta z niej jednocześnie, prędkość będzie niższa, bo nie jest ona z gumy.