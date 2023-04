Oto nowy Xiaomi Mi Band 8. Opaska Xiaomi przeszła niewyobrażalną metamorfozę

Opaski Xiaomi do tej pory były tak samo charakterystyczne jak iPhone – od razu każdy wiedział, że ma do czynienia z Mi Bandem. Chiński gigant zdecydował się jednak na rewolucyjną modyfikację, przez którą urządzenie diametralnie się zmieniło. W pierwszej chwili można się nie domyślić, że to opaska tej firmy.

Oto NAPRAWDĘ NOWY Xiaomi Mi Band 8

Od początku Mi Bandy chińskiego giganta miały jeden element wspólny – jednoczęściową opaskę. W najnowszej generacji producent zdecydował się zerwać z tą tradycją – paski wpina się w górnej i dolnej części urządzenia, dzięki czemu można stworzyć nawet bardzo designerskie urządzenie z elegancką, modną bransoletą.

Gdy się przyjrzycie, zauważycie sposób montowania pasków (źródło: Xiaomi)

W sprzedaży dostępne będą przeróżne paski z różnych materiałów. Widać wyraźnie, że producent chce zerwać z etykietką „opaski sportowej” i nadać Mi Bandowi nową – prawdziwie designerskiego urządzenia i jednocześnie możliwego do noszenia nie tylko na nadgarstku, bowiem dzięki jego nowej konstrukcji Mi Band 8 można zawiesić też na szyi.

I nie tylko na szyi, ponieważ urządzenie da się – przy pomocy dedykowanego akcesorium – przyczepić również do buta (!), aby skorzystać ze specjalnego, nowego trybu Running Bean, który monitoruje bieg użytkownika i dostarcza 13 profesjonalnych danych, takich jak częstotliwość kroku, długość kroku, współczynnik braku kontaktu z podłożem, siła uderzenia w ziemię itp.

Mi Band 8 (źródło: Xiaomi)

Chińczycy na tym jednak nie poprzestali. Jak zapewniają, Xiaomi Mi Band 8 to także urządzenie do treningu somatosensorycznego. Użytkownicy mogą otworzyć wbudowany kurs boksu iDong w aplikacji Xiaomi Sports Health i rozpocząć trening, w trakcie którego opanują ruchy techniczne, takie jak proste ciosy, ciosy wahadłowe, ciosy podbródkowe, kroki i uniki.

Mi Band 8 oferuje w sumie ponad 150 trybów sportowych i 10 wbudowanych tras biegowych o różnej intensywności, a także klasyczne dla wearables funkcje, takie jak pomiar pulsu oraz monitorowanie poziomu stresu i snu. Co więcej, na pokładzie tego malutkiego urządzenia są też proste gry, na przykład 2048. Tutaj warto wspomnieć, że opaska ma 1,62-calowy ekran AMOLED z 326 ppi i odświeżaniem 60 Hz.

Co więcej, Xiaomi Mi Band 8 – jako pierwszy Mi Band w historii – może posłużyć jako centrum zarządzania inteligentnym domem poprzez Mi Miaoxiang Center. Ponadto oferuje on wsparcie ze strony asystenta głosowego Xiao Ai. W sprzedaży dostępna będzie też wersja z NFC, ale nie posłuży ono do płatności zbliżeniowych (przynajmniej w Chinach).

7.7 Ocena

Według deklaracji producenta, Xiaomi Mi Band 8 będzie działał na jednym ładowaniu do 16 dni, ale z włączonym AOD czas ten skróci się do maksymalnie 6 dni.

Cena

Xiaomi Mi Band 8 będzie kosztował w Chinach 249 juanów (równowartość ~155 złotych), podczas gdy Mi Band 8 NFC – 299 juanów (~185 złotych). Dokładnie tyle trzeba też było zapłacić za Xiaomi Mi Band 7 i Mi Band 7 NFC na start.

Na razie nie wiemy, kiedy nowa opaska chińskiego giganta trafi do sprzedaży poza Chinami i czy na innych rynkach będą dostępne obie wersje. W przypadku poprzedniej generacji model z NFC zadebiutował w Polsce dopiero w tym miesiącu.