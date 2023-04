Polacy ufają smartfonom marki Motorola. To czwarta siła na naszym rynku

Rynek smartfonów w Polsce od lat prezentuje pewną stałą: na pierwszym miejscu jest Samsung, na drugim Xiaomi, a dalej Apple i inni producenci elektroniki. Czwarte miejsce zajmuje bardzo lubiana przez Polaków firma – Motorola.

Motorola czwartym sprzedawcą smartfonów w Polsce

Motorola ma szczególne miejsce w sercach polskich użytkowników smartfonów. Ponieważ lubimy dobrze wycenione sprzęty i płynnie działający interfejs w telefonie, tak dobrze zapamiętaliśmy początki serii Moto G, a później także „podpinane” do obudów akcesoria Moto Mods.

Tego typu sentyment dobrze wpływa na sprzedaż urządzeń. Choć nie wszyscy są skłonni być wiernymi jednej marce przez lata, przynajmniej część byłych użytkowników smartfonów Motoroli bierze pod uwagę wymianę urządzenia na nowsze, również z oferty tego producenta.

Alex Zawadzki, dyrektor generalny Motoroli w Polsce, zdradził redakcji Na Temat nieco informacji o krajobrazie sprzedaży smartfonów w naszym kraju. To wartościowe dane, pochodzące z firmy GFK, szacującej liczbę smartfonów sprzedanych nie do sklepów, a do użytkowników końcowych. Lepiej więc oddają one popularność poszczególnych marek wśród kupujących, a nie elektromarketów zapełniających sobie magazyny elektroniką.

Zgodnie z nimi, w grudniu 2022 roku i styczniu 2023 roku udział Motoroli w polskim rynku smartfonów sięgnął 10%. To oznacza, że firma znalazła się na 4. miejscu wśród najlepszych sprzedawców tych urządzeń w naszym kraju – zaraz za podium zajmowanym przez Samsunga, Xiaomi i Apple.

Motorola edge 40 pro (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Pozytywne nastawienie i oryginalność

Motorola jest dobrze nastawiona na przyszłość. Choć polski rynek smartfonów skurczył się 9,9% w ciągu roku, to Motoroli udało się w 2022 roku wzmocnić swoją pozycję, zyskując spory wzrost. Wspomniany 10-procentowy udział w sprzedaży do klienta końcowego daje stabilną pozycję w Polsce.

Choć trudno będzie sięgnąć po trzecie miejsce, wygryzając z niego Apple, firma idzie w dobrym kierunku, oferując znacznie więcej modeli i całkiem nieźle je wyceniając. Wśród najnowszych konstrukcji znaleźć można na przykład świeżą edge 40 Pro.

Ciekawi jesteśmy, czy Motoroli uda się jeszcze bardziej rozwinąć w 2023 roku. To by było całkiem interesujące obserwować, jak pnie się do góry w statystykach!