Android znów na topie. Rynek smartfonów ma nowego lidera

Ci, którzy spodziewali się, że w pierwszych miesiącach rynek smartfonów mocno odbije do góry, trochę się przeliczyli. Jest lepiej, choć wciąż pod kreską. Powodów do radości nie ma również firma z siedzibą w Cupertino.

Rynek smartfonów w dołku

Kolejny kwartał za nami to zawsze kolejna okazja do wyczekiwania i analizowania rynkowych raportów i statystyk. Dziś na tapet ląduje znana części z Was firma Canalys i jej analiza dotycząca rynku smartfonów. Już z tytułu zapewne wiecie, że nie jest różowo.

Źródło: Canalys

Pierwszy kwartał 2023 roku to piąty kwartał z rzędu, kiedy segment smartfonów zaliczył spadek, jeżeli chodzi o wolumen dostaw. Wszystkiemu winne są makroekonomiczne czynniki, które zakłócały inwestycje i operacje sprzedawców w różnych częściach globu. Pomimo cięcia kosztów i niekończących się promocji, zapotrzebowanie konsumentów wciąż nie było zbyt wysokie, zwłaszcza w segmencie budżetowych smartfonów, gdzie inflacja szczególnie zniechęcała mniej zamożnych lub preferujących tanie urządzenia do zakupów.

Zauważyliśmy jednak oznaki umiaru w trwających spadkach. Pojawił się wyższy popyt na niektóre smartfony i w konkretnych zakresach cenowych . Ponadto niektórzy sprzedawcy smartfonów zaczęli być bardziej aktywni w planowaniu produkcji i zamawianiu komponentów. Canalys przewiduje, że zapasy na rynku smartfonów, bez względu na kanał sprzedaży i sprzedających, osiągną zdrowy pułap do końca drugiego kwartału 2023 roku. Toby Zhu, analityk Canalys

Źródło: Canalys

Zmniejszenie zapasów w najbliższych miesiącach ma sprawić, że globalna sprzedaż smartfonów powinna poprawić się w najbliższych miesiącach. Kolejnymi czynnikami, które powinny pozytywnie wpłynąć na sytuację, jest skupienie się na innowacjach, czego przykładem może być rozwój 5G. Ponadto sprzedawcy próbują skupić się bardziej na jakości niż cyferkach dot. sprzedaży, a popularyzacja składanych smartfonów może stać się nową siłą napędową całego rynku.

Samsung wraca na szczyt

Podobnie jak w latach 2020-2022, po trzech kwartałach przewagi Samsunga i dominacji Apple w czwartym kwartale koreański producent wraca na pierwsze miejsce w kwestii udziałów w rynku smartfonów. Tym razem jednak widać, że różnica jest mniejsza niż zazwyczaj, bowiem wynosi zaledwie 1 punkt procentowy. Samsung odpowiada zatem za 22% rynku, a Apple – 21%. Co się tyczy reszty stawki, sytuacja nawet nie drgnęła względem czwartego kwartału 2022 roku. Xiaomi wciąż okupuje 3. miejsce z wynikiem 11%, a OPPO depcze mu po piętach z 10% w tabeli. „Wielką piątkę” zamyka vivo z 8% udziału, a za nim cała reszta z 28% do rozdzielenia.

Źródło: Canalys

Choć Samsung powrócił na czoło wyścigu, jego sytuacja jest nie do pozazdroszczenia. Zaledwie jeden punkt procentowy różnicy oznacza, że Apple może z łatwością wrócić na 1. miejsce, a wierzę, że nadchodzące iPhone’y 15, pomimo pewnych problemów sprawią, że gigant z Cupertino wyprzedzi Koreańczyków o kilka długości.