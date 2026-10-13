Nie chcesz słuchać muzyki AI? W tym serwisie wyłączysz ją jednym kliknięciem

Jeśli masz już dość słuchania muzyki AI, która wprasza się do Twojego streamingu, ten serwis rozwiąże Twój problem. Jedna z platform wdraża nowy przełącznik, który w mig usunie treści w pełni wygenerowane.

W tym serwisie jednym kliknięciem pozbędziesz się muzyki AI

Temat dotyczący piosenek wytworzonych przez AI powraca niczym bumerang. Już w 2025 roku Deezer – jako jedna z pierwszych platform streamingowych na świecie – opracowała narzędzie do wykrywania, tagowania i wykluczania treści AI z rekomendacji algorytmicznych i redakcyjnych. W kwietniu 2026 roku potwierdziło się, że wygenerowana muzyka dosłownie zalewa platformy streamingowe.

Z uwagi na ten fakt serwisy wzięły się za wielkie „sprzątanie”, choć podeszły do tego na różne sposoby. Np. w czerwcu 2026 roku Tidal ogłosił wprowadzenie nowej polityki dotyczącej AI, dzięki której wygenerowana muzyka jest identyfikowana i oznaczana. Z kolei Spotify usunęło z platformy ponad 75 milionów wygenerowanych piosenek, które uznano za spam. Warto również przypomnieć, że w lipcu 2026 roku serwis Deezer zasygnalizował, że ponad połowa nowej muzyki pojawiającej się na platformie to twory AI.

Teraz Deezer zapowiedział nową funkcję, za pomocą której użytkownik będzie mógł w pełni wykluczyć wygenerowaną muzykę ze swojego streamingu. Firma określa tę nową funkcję jako dodatkowy środek bezpieczeństwa związany z treściami AI.

Deezer pozwoli wyłączyć muzykę wygenerowaną przez AI – oto nowy przełącznik

W praktyce Deezer planuje wprowadzić do serwisu nowy, prosty przełącznik dla użytkowników. Dzięki niemu słuchacz będzie mógł jednym kliknięciem pozbyć się z konta użytkownika muzyki wygenerowanej w pełni przez sztuczną inteligencję. Nowa funkcja ma zostać udostępniona globalnie przed końcem 2026 roku.

Dyrektor generalny Deezer – Alexis Lanternier – nadmienił, iż Deezer zauważył wyraźne zapotrzebowanie użytkowników na możliwość filtrowania muzyki generowanej przez sztuczną inteligencję. Dodał również, że serwis da każdemu słuchaczowi możliwość całkowitego usunięcia tych treści ze strumieniowania w Deezerze i skupienia się wyłącznie na twórcach i dziełach ludzkich, jeśli sobie tego życzy.

Zgodnie z wewnętrznymi danymi Ipsos z listopada 2025 roku, wspomnianymi przez Deezer w komunikacie, aż 45% użytkowników korzystających ze streamingu chciałaby odfiltrować muzykę w 100% generowaną przez AI. Warto dodać, że jeśli słuchacz zmieni zdanie, będzie mógł za pomocą tego samego przełącznika ponownie aktywować wygenerowaną muzykę.

Przypomnę przy okazji, że autorski detektor muzyki AI opracowany przez Deezer jest ogólnodostępny. Dzięki niemu możesz przeskanować własne playlisty, tworzone w różnych usługach strumieniowych, pod kątem wygenerowanych treści.