Najlepszy smartwatch Samsunga w najlepszej cenie

Jeżeli chcesz kupić smartwatch Samsung Galaxy Watch Ultra 2 LTE w dobrej cenie, to ta promocja powinna Cię zainteresować. To najlepsza cena w oficjalnej polskiej dystrybucji.

Smartwatch Samsung Galaxy Watch Ultra 2 LTE w najlepszej cenie

Smartwatch Samsung Galaxy Watch Ultra 2 został oficjalnie zaprezentowany 22 lipca 2026 roku. W przeciwieństwie do modelu Galaxy Watch 9, jest dostępny w tylko jednym rozmiarze (47 mm) i jednej wersji – wyłącznie z LTE, przynajmniej w Polsce. Jego cena wynosiła początkowo 3249 złotych.

Podczas gdy Samsung podniósł ceny smartfonów z serii Galaxy S26 i Galaxy A, wciąż sprzedaje smartwatch Samsung Galaxy Watch Ultra 2 LTE za 3249 złotych w swoim sklepie. Jego autoryzowani partnerzy handlowi oferują go jednak w dużo niższej cenie.

Aktualnie najlepszą cenę (w oficjalnej polskiej dystrybucji) ma Plus, który sprzedaje smartwatch Samsung Galaxy Watch Ultra 2 LTE za 1999 złotych. Oferta ta ma jednak istotny „haczyk”, a mianowicie zegarek w tej cenie kupicie wyłącznie w salonach operatora (w jego sklepie internetowym trzeba zapłacić ponad 3000 złotych).

W dodatku cena na poziomie 1999 złotych obowiązuje jedynie wtedy, gdy rozłożycie płatność za smartwatch Samsung Galaxy Watch Ultra 2 LTE na 12 rat 0%. Przy większej liczbie rat cena będzie wyższa i ta oferta przestanie być tak opłacalna.

Co oferuje smartwatch Samsung Galaxy Watch Ultra 2 LTE?

Najnowszy smartwatch Samsunga z dopiskiem „Ultra” ma tytanową obudowę o łącznej grubości 10,7 mm, w której umieszczono 1,52-calowy ekran Super AMOLED o rozdzielczości 498×498 pikseli i jasności do 5000 nitów. Jego motorem napędowym jest procesor Qualcomm Snapdragon Wear Elite, który współpracuje z 2 GB RAM. Do tego użytkownik dostaje do dyspozycji 64 GB pamięci wbudowanej.

Smartwatch Samsung Galaxy Watch Ultra 2 LTE, oprócz łączności LTE, oferuje też Bluetooth 6.0, Wi-Fi, LTE, NFC i GPS oraz odporność klasy IP69K, 10 ATM i EN13319. W jego wnętrzu umieszczono również akumulator o pojemności 800 mAh, a całość pracuje pod kontrolą systemu Wear OS by Google.